L'Oroscopo della giornata di sabato 24 settembre vedrà il pianeta Mercurio retrogrado tornare nel segno della Vergine, che sarà più attiva sul posto di lavoro, mentre Pesci potrebbe essere più pigro. Sagittario andrà bene al lavoro, ma non dovrà intestardirsi o impuntarsi troppo, mentre Toro riuscirà a essere particolarmente affettuoso in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 24 settembre.

Previsioni oroscopo sabato 24 settembre 2022 segno per segno

Ariete: il fine settimana inizierà con il pianeta Mercurio che smetterà di sfavorirvi.

Soprattutto sul fronte lavorativo, potrebbe essere una buona opportunità per fare di più e crescere, oppure per ultimare importanti progetti professionali. Per quanto riguarda i sentimenti, tra voi e la persona che amate ci sarà tranquillità e una discreta serenità, che vi permetterà di portare avanti il vostro rapporto senza troppe difficoltà. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere in buon aspetto, sarete un tutt'uno con la persona che amate, in grado di concedervi momenti teneri e davvero romantici, grazie soprattutto alla vostra gentilezza e affettuosità. In ambito lavorativo l'arrivo di Mercurio in trigono potrebbe essere proprio quello di cui avrete bisogno per gestire meglio i vostri progetti.

Tuttavia, non siate troppo sicuri delle vostre capacità perché Saturno è ancora in quadratura. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo poco affascinante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. L'astro argenteo e Venere saranno in quadratura, e i rapporti con la vostra anima gemella potrebbero non essere così appaganti. Servirà pazienza, ma soprattutto comprensione affinché le cose tornino a funzionare.

In ambito lavorativo Giove, Saturno e Marte continueranno a darvi soddisfazioni, ma con Mercurio ora in quadratura dovrete guardarvi le spalle da possibili imprevisti. Voto - 6️⃣

Cancro: cielo davvero ottimo secondo l'oroscopo di sabato 24 settembre, soprattutto sul fronte amoroso. Questa Luna e Venere in buon aspetto non vi faranno mancare nulla, e quest'ultimo weekend di settembre (e d'estate), si rivelerà davvero romantico e pieno d'amore.

Sul fronte lavorativo arriverà il sostegno di Mercurio in sestile. Recupererete terreno, ma ne avrete ancora tanta di strada da fare. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale tutto sommato discreta in questo inizio di weekend per voi. Questo sabato sarà dunque piacevole per voi e il partner, ciò nonostante meglio non spingersi troppo oltre e non toccare tasti dolenti. Per quanto riguarda il lavoro, anche se tutto sta andando come volete voi, fate chiarezza tra i vostri progetti, e trovate una strada definitiva da intraprendere. Voto - 7️⃣

Vergine: la giornata di sabato inizierà sotto le migliori aspettative per voi nativi del segno. In amore la Luna e Venere saranno dalla vostra parte. Single oppure no, vi sentirete sempre a vostro agio, e arriveranno momenti di pura passione tra voi e la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio arriverà nel vostro cielo, e avrete buone opportunità per fare davvero di meglio. Voto - 9️⃣

Bilancia: Mercurio lascerà il vostro cielo a partire da questa giornata di sabato, seppur momentaneamente. In ogni caso, sul posto di lavoro, cambiare strategia potrebbe rivelarsi un vantaggio, ma dovrete fare le giuste valutazioni. In ambito amoroso forse sarà una giornata piatta tra voi e la persona che amate. Ciò nonostante, sappiate che l'intesa tra voi e il partner è forte, dunque, non dubitate dei sentimenti che provate. Voto - 8️⃣

Scorpione: l'arrivo di Mercurio in sestile potrebbe darvi l'occasione di fare un importante salto di qualità sul fronte lavorativo.

Dimostrare il vostro valore sarà possibile, soprattutto se avrete una buona strategia in mente. In amore godrete della Luna e di Venere in buon aspetto per lasciarvi andare alle emozioni. Single oppure no, dimostrerete con maggior fermezza ciò che provate per la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata no per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di sabato 24 settembre. Luna e Venere saranno contro di voi, e il vostro modo di approcciarvi al partner non sarà così efficace. Difficoltà in arrivo anche nel lavoro, anche se per poco. Mercurio infatti si troverà in quadratura dal segno della Vergine, portando qualche imprevisto di troppo con i vostri progetti. Cercate di non intestardirvi: se non siete in grado di svolgere dei progetti, lasciate fare a chi di mestiere.

Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale che sarà dalla vostra parte in questa giornata di sabato secondo l'oroscopo. Sul fronte sentimentale ci penseranno la Luna e Venere a concedervi momenti d'amore con la vostra fiamma. Se siete single datevi da fare per trovare la persona dei vostri sogni, perché potreste non avere altre occasioni. Settore professionale in lieve risalita in questo periodo grazie a Mercurio. Con le giuste idee, potreste mettere a punto idee e progetti davvero interessanti. Voto - 8️⃣

Acquario: da questa giornata dovrete cavarvela senza il supporto di Mercurio per gestire efficacemente i vostri progetti. Ciò nonostante, avrete comunque buone stelle dalla vostra parte, utili per raggiungere comunque il successo che meritate.

Per quanto riguarda i sentimenti la vostra non sarà probabilmente la miglior relazione del mondo, ciò nonostante saprete come far sentire amati la vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Pesci: quadro astrale veramente difficile da gestire sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Luna e Venere in opposizione v'impediranno di vivere un discreto fine settimana in amore. Single oppure no, attenzione in particolare al vostro atteggiamento, soprattutto se siete nati nella terza decade. Difficoltà in arrivo anche nel lavoro, ora che Mercurio si sposterà in opposizione. Cercate di non essere troppo pigri. Voto - 6️⃣