L'Oroscopo della giornata di venerdì 23 settembre prevede una Luna calante spostarsi nel segno della Vergine, che tornerà ad assaporare al meglio la propria vita sentimentale, mentre Gemelli potrebbe essere più confuso del solito in amore. Sagittario sarà particolarmente abile a gestire le proprie mansioni grazie a Giove e Mercurio, mentre ambiziosi progetti non mancheranno nella mente dei nativi Acquario. Ecco nel dettaglio la classifica e le pagelle per l'oroscopo della giornata di venerdì 23 settembre.

Classifica e pagelle oroscopo di venerdì 23 settembre 2022

Ariete: periodo discreto in ambito sentimentale in questo preambolo di fine settimana. Single oppure no, in questa giornata potreste trovarvi in disaccordo col partner. Può succedere a volte, ciò nonostante, l'importante sarà non creare sopra una discussione. In ambito lavorativo non avrete paura di affrontare nuove sfide e con calma raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale in netto miglioramento secondo l'oroscopo, che vi vede in alto nella classifica tra i migliori segni del giorno. La Luna tornerà a giocare a vostro favore, e con Venere in trigono col segno della Vergine avrete sempre una buona motivazione per amare al meglio la vostra anima gemella.

Se siete single scaricare eventuali tensioni facendo attività. Sul fronte professionale quello che fate vi piace, ma con astri come Saturno in quadratura raggiungere i vostri obiettivi sarà una gran fatica. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di venerdì che vedrà insorgere nuove difficoltà in amore. La Luna si metterà in quadratura col segno della Vergine, rendendo difficile il dialogo con il partner e mettendovi in confusione.

Se siete single il vostro umore basso potrebbe incidere sui rapporti sociali che avete. Per quanto riguarda il lavoro invece, anche se avrete a che fare con progetti difficili, riuscirete a mantenere i nervi saldi, mettendoci tutto il vostro impegno. Voto - 6️⃣

Cancro: Venere e Luna entrambi in sestile dal segno della Vergine sosterranno la vostra vita amorosa, mettendo in risalto tutte le vostre buone qualità.

Se siete single, come tutti, sognerete l'amore perfetto, e con questo cielo potreste anche trovarlo. Nel lavoro prendete i vostri progetti con la dovuta calma, perché non saranno facili da realizzare e ci vorrà la giusta concentrazione. Voto - 7️⃣

Leone: oroscopo di venerdì 23 settembre nel complesso positivo per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà Giove, Mercurio e Marte ancora una volta dalla vostra parte, che sul posto di lavoro vi permetteranno di avere la situazione sotto controllo. In amore sarà una giornata tutto sommato discreta. Single oppure no, in ogni caso, sarete comunque felici della vita che state portando avanti, anche se vorreste qualcosa di più. Voto - 7️⃣

Vergine: eccellente giornata sul fronte amoroso secondo l'oroscopo.

Sarete davvero in alto in classifica, grazie alla Luna e Venere che saranno in congiunzione. Potrete assaporare al meglio la vostra vita sentimentale con il partner. Ritenetevi dunque fortunati in amore, anche voi cuori solitari. Ciò nonostante dovrete saper coltivare quanto di buono state costruendo. Nel lavoro ricordatevi che per fare bene i vostri progetti, corpo e mente dovranno lavorare simultaneamente. Voto - 9️⃣

Bilancia: giornata favorevole secondo l'oroscopo del 23 settembre per voi nativi del segno, soprattutto sul fronte lavorativo. Le stelle infatti vi daranno la giusta spinta di cui avrete bisogno per portare avanti le vostre mansioni. In amore ci sarà stabilità tra voi e il partner, tanto da rendervi felici, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna tornerà ad agire a vostro favore in questa giornata di venerdì, e vi permetterà di tornare a godere al meglio della vostra vita sentimentale. Ciò nonostante, single oppure no, ricordatevi che si impara e si cresce dai propri errori. Settore professionale tutto sommato discreto per voi. Con il giusto impegno, presto arriveranno validi risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna si sposterà in Vergine e questo inciderà negativamente sul vostro piazzamento in classifica e sulla vostra pagella. Torneranno le incertezze sul fronte amoroso. Single oppure no, ultimamente non siete particolarmente abili in amore, ma non trascurate il rapporto che avete con la vostra fiamma.

Piuttosto, cercate di sistemare cosa non va tra voi. Nel lavoro sarete abili grazie a Giove in trigono e Mercurio in sestile, soprattutto per i nati nella terza decade. Attenzione a Mercurio che potrebbe presto mettervi i bastoni tra le ruote: siate in grado di capitalizzare le occasioni che avete adesso. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che si accende in questa prima parte del weekend. La Luna e Venere in trigono vi regaleranno infinite emozioni con la persona che amate. Single oppure no dunque, sarà il momento adatto per dare maggiore spazio al vostro romanticismo sfrenato. Per quanto riguarda il lavoro non sempre avrete le idee chiare su come gestire i vostri progetti. Un aiuto sarà praticamente d'obbligo.

Voto - 7️⃣

Acquario: con Giove, Mercurio, Saturno e Marte favorevoli, penserete in grande sul posto di lavoro secondo l'oroscopo. Avrete in mente grandi e ambiziosi progetti da portare in cantiere, che potrebbero darvi grandi soddisfazioni se gestiti efficacemente. Per quanto riguarda i sentimenti, single oppure no, in questa giornata sarete meno impacciati del solito, ma non aspettatevi momenti estremamente romantici. Voto - 7️⃣

Pesci: quando Luna e Venere si mettono contro di voi, meglio lasciar perdere le smancerie sul fronte amoroso. Single oppure no, quello che vorreste dalla vostra storia d'amore è serietà e affiatamento, ma queste cose non si costruiscono in un solo giorno. Settore professionale tutto sommato discreto, ma non sempre potreste avere le idee chiare di come svolgere i vostri progetti. Voto - 6️⃣