Per la giornata di giovedì 22 settembre 2022, l’Oroscopo sarà dalla parte del Leone e del Cancro, i quali saranno nelle prime due posizioni della classifica. I Pesci e la Bilancia potrebbero scendere di nuovo.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di giovedì, segno per segno: idee per Leone

1° Leone: sperimentare nuove idee e iniziative vi porterà ad avanzare brillantemente con la vostra carriera e a dare a essa un giro di vite che concernerà anche il piano economico. Sarà sorprendentemente semplice riallacciare un rapporto ritenuto impossibile da recuperare fino a poco tempo fa.

2° Cancro: la vostra professione da ora potrebbe farvi guadagnare molto di più rispetto a qualche settimana fa, mentre la collaborazione con i colleghi potrebbe essere incentivata dagli obiettivi in comune, nonostante qualche piccola divergenza.

3° Gemelli: questa giornata segnerà l’inizio di un periodo dedicato agli incontri che, accompagnati da una bella dose di coraggio da parte vostra, potrebbero avere risvolti molto promettenti in campo amoroso.

4° Acquario: la vostra fortuna in questo periodo sarà letteralmente impareggiabile, tanto che potreste anche vincere qualcosa. Con gli affari si prospettano delle opportunità da prendere assolutamente in considerazione.

Decisioni per Toro

5° Sagittario: la complicità familiare potrebbe raggiungere dei picchi molto elevati.

Anche all’interno della cerchia delle amicizie si potrebbero sviluppare delle riappacificazioni e degli accordi che sorprenderanno anche voi.

6° Toro: ci sarà aria di decisioni e di responsabilità all’interno del contesto amoroso, dunque potreste dovervi rimboccare le maniche in questo momento. Ci potrebbe essere anche qualche eventuale spesa extra.

Secondo l’oroscopo potreste anche avete più contatti in famiglia.

7° Capricorno: avrete qualche insuccesso che non riuscirà a scalfire la vostra forte determinazione su una situazione molto spinosa per voi. Con le amicizie si creerà un rapporto di stallo che, probabilmente, durerà per tutta la settimana.

8° Bilancia: vi state facendo illudere da qualcuno che vi getta fumo negli occhi.

Vi converrà ascoltare qualche amicizia che, in questo momento, vorrebbe che voi prendeste in mano la vostra vita e ricominciate da capo. Avrete delle opportunità di affari che non potrete rifiutare.

Vergine in pausa

9° Scorpione: lo stress potrebbe riuscire a scavalcare i limiti della vostra quotidianità e costringervi a rallentare con un progetto che potrebbe fare la differenza con qualche guadagno. Siate prudenti nelle decisioni che prendete, senza perdere però troppo tempo.

10° Vergine: lo scenario affaristico molto buono probabilmente vi sta facendo perdere di vista qualche rapporto che, in cuor vostro, non vorreste vedere interrotto o completamente concluso. Secondo l’oroscopo dovreste prendervi una giornata di stacco.

11° Ariete: avete un atteggiamento molto negligente nei confronti di voi stessi e del vostro fisico. Dovrete tenere bene in mente che non riuscirete a concentrarvi molto senza che facciate qualcosa per la salute. Siate più gentili con voi stessi.

12° Pesci: il periodo di sconforto che state attraversando potrebbe essere passeggero, potreste comunque rallentare con il lavoro e con lo studio. In più avrete qualche piccolo problema "planetario", dal momento che la fortuna non sarà esattamente dalla vostra parte.