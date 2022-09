L'Oroscopo della settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 2022 mette in analisi le giornate finali del mese di settembre e i primi due giorni di ottobre. L'amore e il lavoro, nel frangente, sono messi a confronto con i sei segni relativi alla prima tranche zodiacale.

Iniziamo pure a scoprire cosa dicono le stelle a riguardo partendo immediatamente a dare voce alle previsioni astrologiche da lunedì a domenica. Ovviamente, come ormai prassi consolidata, andremo a svelare in primis i transiti lunari interessanti il periodo, nonché i segni direttamente coinvolti.

Luna nei segni: transiti della settimana

La settimana che sta per prender piede porta con sé ottime novità, non solo riguardanti l'Astro d'Argento bensì anche un altro pianeta. Parlando di transiti legati alla Luna, la stessa conterà in tutto tre cambi di segno. Il primo simbolo astrale ad essere visitato dalla musa dei poeti sarà un segno di Acqua: mercoledì 28 settembre si staglierà nella fulgente bellezza del firmamento la Luna in Scorpione, di fatto iniziando il tour settimanale. Un nuovo cambio di settore sarà quello relativo alla Luna in Sagittario., in pratica il giorno 30 settembre, quindi a chiusura del mese. La settimana lunare proseguirà con l'ingresso della Luna in Capricorno prevista per la giornata di fine weekend, ossia domenica 2 settembre.

Riguardo l'altro transito astrali, come già anticipato non interessante la Luna, sarà il passaggio di Venere in Bilancia, in agenda giovedì 29 settembre.

Astrologia e pagelle della settimana, l'oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Una settimana da gestire in base a come si succederanno le varie formazioni astrali.

Sia l'inizio che la fine del periodo analizzato vi vedrà un po' in ribasso, mentre la parte centrale assicurerà a molti una forma davvero smagliante. Giovedì e venerdì le vostre giornate migliori: porteranno con loro tanta positività garantite da cinque stelle. Si riparte quindi, dopo un settembre abbastanza difficile. Fortuna negli incontri a patto di non chiudersi in casa.

In questi giorni sarà importante reagire, soprattutto se pensate che qualcuno/a non vi abbia considerato come avrebbe dovuto. Situazione sempre molto importante per il lavoro. Anche se le spese saranno superiori alle entrate, alla fine si riuscirà a quadrare il cerchio.

La classifica dei nativi del segno dell'Ariete:

★★★★★ giovedì 29 e venerdì 30;

★★★★ martedì 27, mercoledì 28 e sabato 1 ottobre;

★★★ domenica 2 ottobre;

★★ lunedì 26 settembre.

♉ Toro: voto 7. Le previsioni rilasciate dall'oroscopo sono decisamente buone per voi del segno. Il 1° ottobre potreste davvero avere il mondo ai vostri piedi: merito di una bella 'top del giorno', pronta a soddisfare bisogni e aspettative di varia natura. Particolarmente positive saranno le due giornate coincidenti con venerdì e domenica, entrambe sottoscritte da cinque stelle.

Inutile insistere comunque se una risposta non arrivasse o si dovesse far attendere oltre la normalità. Diciamo che il periodo comporterà anche qualche dubbio, per fortuna le buone soluzioni risulteranno disponibili oppure dietro l'angolo. Una nuova energia arriverà da metà mese, perciò resistete!

La classifica dei nativi del segno del Toro:

Top del giorno sabato 1 ottobre;

sabato 1 ottobre; ★★★★★ venerdì 30 e domenica 2;

★★★★ lunedì 26 e giovedì 29;

★★★ martedì 27 settembre;

★★ mercoledì 28 settembre.

♊ Gemelli: voto 5. L'oroscopo prevede per voi, amici del segno dei Gemelli, una settimana in generale non proprio perfetta. Intoppi o difficoltà potrebbero essere in arrivo maggiormente nel campo interpersonale. La prima parte conclusiva del periodo, escludendo sabato e domenica, non sarà troppo facile da gestire con un giovedì da tre stelle e un venerdì con due stelle da 'ko'.

Quante volte qualcuno di vostra conoscenza vi ha detto o fatto capire che da qualche tempo siete vittima di uno stato di agitazione o nervosismo? Quando le cose si ripetono senza cambiare diventate insofferenti, e da lì a passare col magone è un attimo. La situazione è sempre di lotta. E' normale, alcuni pianeti sono in opposizione e quindi siete sempre contro qualcuno o contro le decisioni di chi non sopportate proprio più: non mettetevi contro tutti...

La classifica dei nativi del segno dei Gemelli:

★★★★★ lunedì 26 settembre;

★★★★ martedì 27, mercoledì 28 e domenica 2;

★★★ giovedì 29 e sabato 1;

★★ venerdì 30 settembre.

Oroscopo e stelline settimanali, previsioni zodiacali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 9.

Una settimana particolarmente fortunata, anche se con un finale non troppo esaltante. a risultare una giornata davvero 'col botto!' sarà lunedì. Benissimo altrettanto la serie valutata a cinque stelle, tutte ben sostenute da astri davvero all'altezza delle migliori aspettative. L'aspetto economico potrebbe impensierire nella giornata di domenica, ma questo perché in alcuni casi spendete di più di quello che guadagnate. Inoltre, mettete in conto che prossimamente c'è da rivedere un accordo che riguarda la casa, l'affitto o qualcos'altro che sapete. Nuove relazioni e per chi avesse la possibilità di farsi notare.

La classifica dei nativi del segno del Cancro:

Top del giorno lunedì 26 settembre;

lunedì 26 settembre; ★★★★★ martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29;

★★★★ venerdì 30 e sabato 1;

★★★ domenica 2 ottobre.

♌ Leone: voto 7.

Ottimo il periodo, soprattutto nei comparti inerenti il sociale e in quello degli affari, soprattutto nelle giornate di lunedì e mercoledì, entrambe previsti con cinque stelle. In evidenza su tutte quella di martedì, valutata in questo caso al 'top del giorno': potrebbero esserci gustose novità riguardanti un progetto o per qualcosa in attesa da tempo. Dovete invece far bene i vostri conti perché entro metà ottobre vi si proporrà un affare molto importante. Fase di rinascita per chi aspettasse un riscontro sentimentale: dopo svariati 'no' finalmente potrebbe arrivare (si spera) quel tanto agognato 'si'.

La classifica dei nativi del segno del Leone:

Top del giorno martedì 27 settembre;

martedì 27 settembre; ★★★★★ lunedì 26 e mercoledì 28;

★★★★ giovedì 29 e domenica 2;

★★★ venerdì 30 settembre;

★★ sabato 1 ottobre.

♍ Vergine: voto 6.

l periodo porterà qualcosa di positivo nel campo lavorativo e in quello inerente la famiglia, specialmente lunedì o martedì, giornate evidenziate con quattro stelline. In primo piano, intanto, le giornate del weekend: in vista ottime performance in ambito di coppia, un pizzico di fortuna per qualche single e tanta, davvero tanta serenità in ambito familiare. Bisognerà invece stare abbastanza attenti alle questioni di carattere pratico o economico tra mercoledì e giovedì. Possibilità di lievi sforamenti nel budget o indecisioni che potrebbero costicchiare un po' caro a qualcuno del segno. Bisognerà aspettare qualche giorno per poter avere risposte o miglioramenti tangibili.

La classifica dei nativi del segno della vergine:

★★★★★ sabato 1 e domenica 2;

★★★★ lunedì 26, martedì 27 e venerdì 30;

★★★ mercoledì 28 settembre;

★★ giovedì 29 settembre.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.