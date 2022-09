L'Oroscopo della dal 19 al 25 settembre 2022 è pronto a dare una valutazione alla quarta settimana del mese corrente. Le pagelle con i voti e le stelline poste in classifica daranno modo di conoscere quali saranno le giornate "si" e quelle "no". Direttamente interessati a tali analisi, sono in questa sede i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Iniziamo con le previsioni astrologiche da lunedì a domenica, subito dopo l'incontro settimanale con i nuovi transiti lunari.

Oroscopo Lunare: i nuovi transiti settimanali

La settimana conterà in tutto tre fermate in altrettanti segni.

La Luna in Leone farà la sua bella comparsa questo martedì 20 settembre, dalle ore 22:37, di fatto dando inizio al tour infrasettimanale. Il secondo transito prenderà piede venerdì 23 settembre a partire dalle ore 09:53, con la presenza della Luna in Vergine. La settimana in analisi, con l'ingresso della Luna in Bilancia di domenica 25 settembre, potrà considerarsi conclusa relativamente ai transiti dell'Astro d'Argento.

Da segnalare, anche se non rientrano nei passaggi lunari, altri due transiti messi in opera proprio questa settimana. A tal proposito, quanto appena detto riguarda l'arrivo del Sole e di Mercurio entrambi in Bilancia.

Astrologia e oroscopo: pagelle della settimana

♈ Ariete: voto 7.

In amore questa settimana saprete conquistare chi vi interessa esibendo un fascino elegante e discreto. Abbandonatevi all’abbraccio di Venere con la partecipazione totale del cuore. Non lasciatevi prendere dal pessimismo, specie nei giorni 24 e 25; potrebbe farvi rinunciare ad iniziative che rientrano invece nelle vostre possibilità.

Nel lavoro la settimana promette un andamento nel complesso positivo e sereno sul fronte professionale. Intanto sarete decisi, determinati, pronti a tenere duro davanti a possibili contrarietà.

La classifica della settimana:

mercoledì 21 settembre; ★★★★★ martedì 20 e giovedì 22;

★★★★ lunedì 19 e venerdì 23;

★★★ sabato 24 settembre;

★★ domenica 25 settembre.

♉ Toro: voto 8.

Dall’amore al lavoro, in questo periodo se non proprio tutto, buona parte filerà liscio. In amore potrete davvero fare faville, visto che le attenzioni degli astri che “contano” sono quasi tutte rivolte a voi. Periodo felicissimo per chi è stabilmente in coppia. Una relazione sentimentale che sembrava essere stata chiusa dagli eventi, riaprirà i battenti all’amore. Buone prospettive per un lavoro di squadra e collaborazione: sfruttate bene la buona sorte. La bella immaginazione che vi ritrovate in questo momento e i progetti che vi frullano in mente: avranno buone possibilità di successo.

Voti e stelline settimanale:

giovedì 22 settembre; ★★★★★ venerdì 23, sabato 24 e domenica 25;

★★★★ mercoledì 21 settembre;

★★★ martedì 20 settembre;

★★ lunedì 19 settembre.

♊ Gemelli: voto 7.

In queste nuove giornata che stanno per arrivare sarà bene prendere per mano il partner e portarlo lontano. Se non potete fisicamente allora provateci con la mente, è tempo di sogni e di vederli realizzare al più presto. Cominciate a progettare il vostro futuro di coppia, siete favoriti da un cielo splendente. In questa settimana, l’intraprendenza e l’essere sempre più avanti rispetto agli altri, sarà particolarmente evidente. Soddisfatti delle risposte aumenterete il passo verso obiettivi sempre più importanti e che vi daranno, da qui a qualche mese, soddisfacenti riscontri

Classifica settimanale dei prossimi sette giorni:

sabato 24 settembre; ★★★★★ lunedì 19 e domenica 25;

★★★★ martedì 20 e venerdì 23;

★★★ mercoledì 21 settembre;

★★ giovedì 22 settembre.

Oroscopo e stelline: la settimana da lunedì a domenica

♋ Cancro: voto 6.

Cogliete al volo ogni opportunità che potrebbe arrivare in amore. La vostra vita sentimentale sarà tutta all’insegna di colpi di scena emozionanti e di situazioni inaspettate. La carica erotica potrà salire alle stelle, visto i buoni propositi di Luna e Marte. Se avete una storia d’amore soddisfacente in corso non abbiate misteri con il partner: le ombre, per innocue che siano, finiscono sempre per creare un senso di disagio. Nel lavoro anche sarà un buon periodo. Vi sentirete ludici mentalmente e pieni di energia: potrete concludere vittoriosamente molte iniziative e portare a termine progetti importanti.

La scaletta con le stelline giornaliere:

★★★★★ lunedì 19 e martedì 20;

★★★★ mercoledì 21, sabato 24 e domenica 25;

★★★ venerdì 23 settembre;

★★ giovedì 22 settembre.

♌ Leone: voto 9.

Volate alto: il vostro cielo è azzurro. È il momento migliore per partire e andare a caccia di nuove idee. Una puntatina in libreria o una rapida ispezione della rete con internet? In amore sono in arrivo momenti davvero magici: avvolgeranno quanti di voi hanno una vita di coppia serena e ben strutturata e il partner ripagherà teneramente ogni vostro gesto affettuoso. Incontri deludenti per i single. Nel lavoro invece, una battuta d’arresto potrà impensierire alcuni di voi, ma non è il caso di preoccuparsi, perché si tratterà di un fermo momentaneo. Prudenza nell'ultimo giorno della settimana.

La classifica da lunedì a domenica:

martedì 20 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 21, venerdì 23 e sabato 24;

★★★★ lunedì 19 e giovedì 22;

★★★ domenica 25 settembre.

♍ Vergine: voto 8.

L'oroscopo della settimana prevede che pensiero e azione, finalmente andranno di pari passo, ergo battete il ferro finché è caldo visto che, questa settimana, anche il più tenace dei metalli diventa malleabile al vostro tocco. Datevi da fare soprattutto sul lavoro, dove, di cose da mettere in chiaro, potrebbero essercene fin troppe. In amore, invece, il vostro cielo è molto più placido. Venere, l’astro della passione brilla anche nella vostra direzione, predisponendo per voi incontri interessanti e sorprese all'ultim'ora.

La scala di valori espressa dalle stelline:

venerdì 23 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 22, sabato 24 e domenica 25;

★★★★ mercoledì 21 settembre;

★★★ lunedì 19 settembre;

★★ martedì 20 settembre.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.