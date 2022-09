L'Oroscopo della settimana dal 3 a 9 ottobre 2022 è pronto a dare una valenza, positiva o negativa, ai prossimi sette giorni in calendario. In primo piano i sei simboli dello zodiaco compresi nella prima sestina, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In splendida evidenza questa settimana il segno dell'Ariete, forte della presenza lunare nel proprio settore. Periodo fortunato dal punto di vista sentimentale per i nativi del Leone, favoriti anche nel lavoro. Curiosi di scoprire di più? Bene, andiamo pure a svelare le previsioni astrologiche da lunedì a domenica dopo aver dato voce ai prossimi transiti della luna nei segni.

Luna nei segni: transiti della settimana

Per questa prima settimana di ottobre l'Astro d'Argento ha messo in agenda tre cambi di settore in altrettanti segni. A iniziare il giro settimanale sarà la Luna in Acquario, presente nel simbolo di aria questo martedì 4 ottobre alle ore 12:20. In seguito, precisamente nella giornata di giovedì 6 ottobre alle ore 14:47, il passaggio della Luna in Pesci. segnerà il giro di boa del periodo. La settimana si concluderà con l'ingresso della Luna in Ariete prevista per questo sabato 8 ottobre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 10. La Luna in entrata nel segno, sabato 8 ottobre, renderà fruttuosa la parte finale del periodo.

In generale sarete di ottimo umore e avrete la capacità di trasmetterlo agli altri senza alcuna fatica. Per quanto riguarda la vita sentimentale, cercate di mostrare più attenzione (e averla davvero) nei confronti della persona amata. Una settimana molto positiva con tanta energia addosso e tanta voglia di canalizzarla nel migliore dei modi.

Come se non bastasse saprete mostrare il vostro lato più brillante nei rapporti sociali. L'ottimo umore vi infonderà grande carica: in ambito lavorativo sarete un vulcano, e lo stesso varrà nella gestione dei rapporti sociali.

La classifica settimanale espressa dalle stelline:

Top del giorno sabato 8 ottobre (Luna nel segno);

sabato 8 ottobre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 5, venerdì 7 e domenica 9;

★★★★ lunedì 3, martedì 4 e giovedì 5.

♉ Toro: voto 5.

Questa settimana mettete in conto qualche imprevisto. Mercoledì, giovedì e venerdì preparatevi a cambiare i vostri programmi in agenda. Ricordate, non tutti i mali vengono per nuocere e, anzi, a volte i cambiamenti improvvisi sono i più fruttuosi. Insomma, potrebbe prender forma qualche nuova opportunità. Malgrado il periodo, di certo non mancheranno le premesse affinché questa sia una discreta settimana, ma dovrete giocare bene le vostre carte e mettere da parte – o almeno tenere a bada – il vostro spirito ipercritico. Ciò vale sia per i rapporti lavorativi che per quelli sentimentali. Lunedì da dedicare alla tenerezza e a quelle dolci abitudini.

La scala di valori con le stelline:

★★★★★ lunedì 3 ottobre;

★★★★ martedì 4, sabato 8 e domenica 9;

★★★ mercoledì 5 e venerdì 7;

★★ giovedì 6 ottobre.

♊ Gemelli: voto 7.

Se terrete e non mollerete il colpo, alla fine arriveranno le meritate soddisfazioni. Fate una scaletta delle priorità e cercate di muovervi con intelligenza e coscienza. Nella vita sentimentale potrebbe esserci qualche incertezza, ma potrebbe anche essere frutto della vostra fantasia. Contate fino a dieci, anzi fino a venti, prima di tirare fuori argomenti scottanti. Cercate di non vedere tutto nero e trovate uno stimolo che possa accompagnarvi almeno fino a fine periodo. Sabato e domenica potreste accusare un po' di stanchezza, poi sarà in netto miglioramento.

La classifica stelline dei Gemelli:

Top del giorno lunedì 3 ottobre;

lunedì 3 ottobre; ★★★★★ martedì 4 e mercoledì 5;

★★★★ giovedì 6 e venerdì 7;

★★★ sabato 8 ottobre;

★★ domenica 9 ottobre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6.

L'oroscopo della settimana prevede un periodo relativamente buono. La Luna in Pesci e poi in Ariete può darvi una mano soprattutto in campo lavorativo, ma dovrete fare i conti con l’opposizione di qualcuno che non la pensa come voi: a ben guardare, tuttavia, la situazione non sarà affatto male. Quindi venerdì o sabato cercate di trovare un atteggiamento più positivo in alcune situazioni. Per quanto riguarda l’amore, non è escluso che stiate nutrendo qualche piccola perplessità su una storia che vivete. Aspettate, però, prima di agire in modo drastico.

La scaletta con le stelle giorno per giorno:

★★★★★ venerdì 7 e sabato 8;

★★★★ lunedì 3, martedì 4 e domenica 9;

★★★ giovedì e venerdì 6 ottobre;

★★ mercoledì 5 ottobre.

♌ Leone: voto 8.

Bella settimana, densa di avvenimenti e anche piccole-grandi sorprese. Non rifiutate un invito e se potete, organizzate qualcosa insieme ai vostri amici di sempre: saranno una carica di energia allo stato puro. Per quanto riguarda l’amore, se avete qualche dubbio parlatene chiaramente invece di tenere tutto dentro. Giovedì si affaccia qualche novità portata dalla Luna; non è detto, però, che vada completamente a vostro favore e dunque muovetevi con estrema calma e attenzione. Nel lavoro, probabilmente vorreste di più ma dovete anche realizzare che la vostra attuale condizione non è per nulla male.

La scaletta con le stelline quotidiane:

Top del giorno venerdì 7 ottobre;

venerdì 7 ottobre; ★★★ giovedì 6, sabato 8 e domenica 9;

★★★ mercoledì 5 ottobre;

★★★ lunedì 3 ottobre;

★★ martedì 4 ottobre.

♍ Vergine: voto 7.

L'oroscopo della settimana 3-9 ottobre prevede che non sarà un periodo facilissimo, questo, soprattutto perché dovrete più volte cambiare ritmo: con calma, in fretta, adagio e piano. Però saprete prendere la direzione giusta ed è questo che conta. In amore mettete in conto qualche piccolo contrasto derivante da idee opposte rispetto a quelle della persona che sta al vostro fianco. In alcuni rapporti di coppia infatti, c’è qualcosa di non detto, qualcosa che si sta accumulando. Mille volte meglio affrontare la questione di petto.

Le stelle della settimana da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 5 ottobre;

mercoledì 5 ottobre; ★★★★★ martedì 4 e giovedì 6;

★★★★ lunedì 3 e venerdì 7;

★★★ sabato 8 ottobre;

★★ domenica 9 ottobre.

