Per tutti e 12 i segni zodiacali prende il via un nuovo mese, quello di ottobre. Di seguito le sia previsioni e l'Oroscopo per tutti i segni con le indicazioni e le novità che arriveranno in amore che nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore, a causa di Venere in opposizione, ci sono delle domande da chiarire, ma alcuni conflitti comunque potranno essere superati. Nel lavoro non conviene in questo momento azzardare troppo per cercare di andare d'accordo con chi è in collaborazione con voi.

Toro: per i sentimenti mese positivo, ci sono nuove passioni da vivere.

Nel lavoro un contratto potrebbe essere in questo momento rivalutato.

Gemelli: a livello amoroso periodo che porta una buona carica grazie a Venere in aspetto interessante, lasciatevi andare a nuove esperienze. Nel lavoro ci saranno nuove opportunità.

Cancro: in amore questo è un momento che potrà portare a fare delle scelte importanti. A livello lavorativo qualcuno in questa giornata potrà essere contro di voi, ma non dategli retta.

Leone: per i sentimenti le stelle sono dalla vostra parte, cielo decisamente più forte. Nel lavoro fine settimana di grande slancio e buone opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Vergine: a livello amoroso Sole che transita nel segno e nuovi incontri in arrivo. Nel lavoro ci saranno nuove occasioni per farsi valere, i risultati non mancheranno.

Previsioni e oroscopo dell'1 ottobre 2022: la giornata dei 12 segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Sole che si trova assieme a Venere e porterà qualcosa di importante. Non mancheranno altre emozioni, pianeti favorevoli. Nel lavoro i progetti potranno essere portati avanti.

Scorpione: in amore con Venere che sarà nel segno, cielo interessante per i nuovi progetti.

Nel lavoro sarà possibile risolvere alcune domande anche di tipo economico entro poco tempo.

Sagittario: per i sentimenti fase di recupero grazie anche alla Luna che si trova nel segno. Nel lavoro fase decisamente migliore, soltanto alcune tensioni potranno essere messe da parte.

Capricorno: a livello sentimentale meglio non prendere decisioni azzardate visto che Venere è in opposizione.

Nel lavoro vorreste cambiare ma al momento difficile sarà agire.

Acquario: per i sentimenti che la situazione vede Venere favorevole, siete forti al momento. Nel lavoro con Marte nel segno sarà possibile fare grandi cose.

Pesci: in amore momento migliore anche se la stanchezza non mancherà in questa giornata. Nel lavoro ci vuole più relax, i progetti comunque al momento vanno avanti.