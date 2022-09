L'ultima giornata della settimana prende il via. Di seguito approfondiamo l'Oroscopo del 18 settembre 2022 per tutti i segni, con le novità che arriveranno in amore e nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è una giornata sottotono, meglio stare lontani dalle persone che vi fanno arrabbiare. Nel lavoro, se avete un nuovo progetto in mente, arriveranno a breve nuove possibilità per agire.

Toro: per i sentimenti Venere continua un transito favorevole, quindi potreste fare nuovi incontri. Nel lavoro ci sono dei progetti da portare avanti, potreste essere voi a chiedere qualcosa di diverso rispetto al passato.

Gemelli: a livello sentimentale la situazione invita ad agire con calma, qualcuno potrebbe essere contro di voi e mettervi in difficoltà. Nel lavoro al momento non è semplice ottenere quanto richiesto, vi sentite maggiormente nervosi.

Cancro: in amore - con la Luna che aiuta dal punto di vista sentimentale - otterrete qualcosa in più in un rapporto. Sensazioni positive. A livello lavorativo se c'è qualcosa da cambiare agite adesso, organizzatevi al meglio.

Leone: in amore - con la Luna che sarà del segno - arriva qualcosa di importante, situazione favorevole. Nel lavoro sarà importante superare alcune tensioni, vi sentite più forti al momento.

Vergine: a livello amoroso è una giornata migliore, potrebbe esserci finalmente un recupero.

Nel lavoro le stelle aiutano, questo momento potrà portare nuove intuizione.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: per i sentimenti la Luna è favorevole e a breve anche Venere sarà nel segno, quindi ci saranno ottime soluzioni. Nel lavoro siete alla ricerca di qualcosa di nuovo e più interessante da vivere.

Scorpione: in amore giornata interessante e grazie alla Luna in buona aspetto momento positivo.

Nel lavoro trascorrete questa giornata assieme alle persone che vi vogliono bene, non pensate troppo a un'attività che vi dà preoccupazioni.

Sagittario: in amore in questo momento potreste essere maggiormente distratti e nervosi. Le storie che nascono adesso saranno difficili da gestire. Nel lavoro Giove favorevole porta una buona capacità di azione, potrete ottenere qualcosa di più.

Capricorno: a livello sentimentale la Luna in opposizione che potrà portare qualche fastidio. Potrebbero nascere per questo motivo alcuni problemi. Nel lavoro c'è la possibilità di iniziare ora un nuovo progetto.

Acquario: a livello sentimentale il cielo è migliore grazie anche a Venere in buon aspetto. Ci sono delle scelte da fare al momento. Nel lavoro potreste ora accettare un nuovo progetto.

Pesci: in amore la giornata è migliore e porta a nuove soddisfazioni. Attenzione solo a qualche piccolo momento di tensione. Nel lavoro ci sono novità in arrivo, per il resto tutto sta andando come avevate programmato.