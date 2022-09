Stelle e pianeti porteranno dal punto di vista astrologico dei cambiamenti a tutti i segni nelle prossime ore. Si avvicina, infatti, la giornata del 25 settembre, momento che porterà alla conclusione della settimana ed avvicinerà l'inizio dell'ultima fase del mese. Di seguito l'Oroscopo dei segni.

Oroscopo di domenica 25 settembre

Ariete: in questa giornata, in amore, potrebbero tornare alcune tensioni, per questo motivo ci vorrà prudenza nelle relazioni. Nel lavoro, il periodo permette di mettere a punto nuove strategie.

Toro: per i sentimenti, questa è una fase che vede diversi pianeti favorevoli, avrete una buona capacità di azione.

Nel lavoro c'è da rivedere qualcosa che, al momento, non sta andando come vorreste.

Gemelli: in questo momento, alcune tensioni si stanno allontanando, non siete più nervosi come nelle scorse ore. Nel lavoro, se qualcosa non migliora, meglio rimandare eventuali discussioni.

Cancro: in amore, mattinata migliore del pomeriggio, potreste dover rimanere lontani da eventuali provocazioni. A livello lavorativo, possibilità di maggiori entrate in questa fase.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore, con la Luna favorevole, ci sarà la possibilità di fare più chiarezza. Nel complesso, è un momento positivo. Nel lavoro, se ci sono delle scelte da fare, agite con attenzione.

Vergine: in questa fase avremo la Luna nel segno che vi permette di vivere al meglio alcune relazioni, programmate fin da ora qualcosa di importante.

Nel lavoro, sarà possibile vivere un momento di riflessione in vista delle prossime settimane.

Previsioni e oroscopo del 25 settembre 2022: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti, giornata interessante con la Luna nel segno che favorisce i rapporti. Nel lavoro, ci sono alcune spese da affrontare, non fermatevi proprio adesso.

Scorpione: a livello sentimentale, alcune tensioni non mancano, non state vivendo alcune relazioni come volevate. Nel lavoro, se avete iniziato una nuova attività, non fermatevi adesso.

Sagittario: per i sentimenti momenti intriganti per voi, si avvicina un buon momento. Nel lavoro, cercate un compromesso se alcune cose non vanno.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore, mattinata migliore: periodo che vede Venere in buon aspetto. Nel lavoro, momento importante per tentare un recupero e trovare una mediazione.

Acquario: per i sentimenti, pomeriggio migliore della mattina visto che anche Marte è in buon aspetto. Alcune storie saranno ancora più intriganti. Nel lavoro, programmate il prossimo futuro, vorrete fare qualcosa in più.

Pesci: in amore, mattinata che porterà uno stato di maggiore tensione, state alla larga da possibili discussioni. Nel lavoro, fase di recupero che potrà portare soddisfazione.