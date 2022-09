Inizia l'ultima fase del mese di settembre: in attesa dell'arrivo di ottobre, approfondiamo le previsioni e l'oroscopo del 26 settembre 2022 con i cambiamenti astrologici relativi all'amore e al lavoro per tutti i segni zodiacale, dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrali del 26 settembre: la prima sestina

Ariete: in amore qualche dubbio non manca, arriveranno delle polemiche nelle relazioni. Nel lavoro vi sentite meglio in questo momento, siete più forti e determinati rispetto agli scorsi giorni.

Toro: per i sentimenti avrete la possibilità di cercare soluzioni, arrivano anche dei miglioramenti nelle relazioni.

Nel lavoro le scelte che farete saranno importanti per il futuro.

Gemelli: a livello sentimentale è un momento interessante che vede la Luna dalla vostra parte. Ci sarà comunque la possibilità di recuperare. Nel lavoro potrete fare delle scelte importanti.

Cancro: in amore questa giornata invita alla pazienza, sentite però la necessità di superare un ostacolo. A livello lavorativo è meglio parlare con chiarezza e puntare a nuovi accordi.

Leone: per i sentimenti, se una storia non va, potreste anche cercare qualcosa di nuovo, visto che questa fase porta qualcosa in più. Nel lavoro sarà possibile portare avanti alcune idee da qui alle prossime settimane.

Vergine: in amore sarà possibile vivere sensazioni speciali, anche se qualche momento di nervosismo non mancherà.

Nel lavoro fase che vi vede maggiormente stanchi ma un riscontro non mancherà.

Previsioni e oroscopo del 26 settembre 2022: la seconda sestina

Bilancia: in amore questa giornata vede la Luna favorevole e a breve anche Venere, quindi vi sentite più forti. Nel lavoro alcuni intoppi potranno essere superati, vi sentite più grintosi adesso.

Scorpione: a livello amoroso occorre fare attenzione in alcune relazioni, sarà importante gestirle al meglio anche a ottobre. Nel lavoro alcuni stanno iniziando un nuovo percorso e dovranno farlo con attenzione.

Sagittario: in amore (con la Luna favorevole) avrete la possibilità di risolvere alcuni momenti di incomprensione.

Nel lavoro sono favorite le nuove attività.

Capricorno: per i risentimenti se c'è qualche disputa in corso a causa della Luna dissonante sarà difficile risolvere tutto. Nel lavoro ci sono delle scelte da fare da qui alle prossime settimane.

Acquario: a livello amoroso è un momento migliore, in particolare se ci sono delle decisioni da prendere. Nel lavoro questa è una fase che vi vede indecisi, non sapete se agire o meno in alcuni contesti.

Pesci: in amore se ci sono delle cose importanti da dire agite adesso, alcune situazioni però vi vedono maggiormente confusi. Nel lavoro è un periodo buono per ottenere dei risultati