L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 19 settembre 2022. In analisi la giornata iniziale della nuova settimana, per la precisione la penultima del corrente mese. Ottobre si avvicina sempre di più e porta con sé anche numerosi importanti impegni da portare a termine. Nell'attesa scopriamo cosa ci riservano di interessante gli astri di lunedì. Pronti a scoprire ogni dettaglio relativamente alla sestina formata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 19 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 19 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Una buona giornata in arrivo. Il ritmo evidenzia un’esigenza d’interiorità e di concentrazione che si esprime anche a livello fisico. Date spazio al relax, a letture o a riflessioni significative. Le preoccupazioni riguardo ai rapporti interpersonali sono solo frutto della vostra immaginazione, fatevene capaci e passate oltre, ok? Nel lavoro un piccolo calo di concentrazione, con conseguente rallentamento e diminuzione della capacità produttiva è più che normale. Cercate di organizzare l’attività senza fretta. In amore sarà la Luna ad avere il controllo sulle emozioni, per questo si prospetta più che mai sfuggente ed elusiva, suscitando un turbamento nel cuore.

Scorpione: ★★★★. Un inizio settimana abbastanza buono, anche se routinario. Allontanando con decisione l’insicurezza, potrete cogliere il meglio di quanto la giornata vi offre. Novità e sorprese da parte degli amici potrebbero maturare senza preavviso. Nervosismo? Soluzioni provvidenziali arriveranno attraverso l’intuito. In caso di scelte importanti, non siate precipitosi.

Nel lavoro poi, di certo risolvete una questione che vi sta a cuore, puntando sulla prontezza di riflessi e su un aiuto letteralmente piovuto dal cielo. In amore tanta effervescenza nei nuovi approcci. Ma un atteggiamento frettoloso potrebbe farvi perdere credibilità. Battibecchi in qualche coppia.

Sagittario: ★★. Periodo "flop" con poco o nulla da sperare.

Insomma, questo lunedì vorreste certamente una giornata tutto relax, ma isolarvi dal mondo intero non sarà cosa facile! Cercate quindi di non arrabbiarvi se la famiglia o il partner chiedessero troppo ed evitate di stare in mezzo alla confusione che potrebbe irritarvi. Qualcuno vi regalerà un viaggio: potreste anche già fare le valigie, tanto è quasi certa sta cosa... Scontenti del vostro lavoro? Ascoltate interessati la proposta di un amico/collega: forse vi sembrerà di cadere “dalla padella nella brace”. Non preoccupatevi troppo, presto tutto si risolverà per il meglio. Con il partner, impegnatevi nel dialogo, lasciando perdere la tentazione di distrarvi con una “scappatella” di breve durata.

Alla lunga, vi lascerebbe l’amaro in bocca.

Oroscopo e stelle del 19 settembre, previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Ottimo lunedì senza alcun dubbio. Giornata in molti casi baciata dal successo, con i sestili della Luna in Ariete in direzione di Venere e Urano. Ogni scelta diventerà semplice, ogni traguardo da raggiungere una corsa già praticamente vinta. Non avrete motivo di essere diffidenti: ve ne accorgerete mettendo in pratica il suggerimento di un collega riguardo una situazione in ambito lavorativo. Tutto quanto intrapreso filerà con il vento in poppa. Confidate sempre senza timore nel vostro carisma e nelle vostre risorse, soprattutto in amore. Avventura o rapporto serio?

Non ponetevi il problema e lasciatevi guidare dal piacere della conquista. Una deliziosa conferma sul vostro fascino.

Acquario: ★★★★★. Inizio settimana efficacissimo in quasi ogni contesto. La Luna vi sorriderà dal segno amico del Cancro, la stessa altresì vi conferirà mordente ed entusiasmo. Buttatevi: riceverete le conferme e le attenzioni che desiderate. Dinamici e creativi, sarete al centro dell’attenzione, sia nell’ambito delle amicizie che del lavoro. Concentrate la vostra energia sulle cose che effettivamente contano, ok? Ovviamente provate a non disperderla, magari facendovi distrarre da progetti o imprese pressoché irrealizzabili. In amore poi, il desiderio e la carica erotica porteranno alle stelle le vostre quotazioni.

Il rapporto troverà nella passione il modo migliore di esprimersi.

Pesci: "top del giorno". L'oroscopo del giorno, di lunedì 19 settembre preannuncia un ottimo avvio settimanale. Da adesso in poi sì che viaggerete ad altissima velocità, anche grazie ai bei sestili in atto tra la Luna in Cancro e la coppia Venere-Urano. Notizie emozionanti, soluzioni geniali ai problemi si faranno largo a breve. Al lavoro e in amore procederete spediti, gli obblighi non vi peseranno: prenderete decisioni rapide e azzeccate. I progetti da avviare e gli sviluppi della carriera: saranno questi i punti su cui concentrare l’attenzione, più che sul successo immediato. In amore l'atmosfera si prepara a essere bollente sotto le lenzuola: siate preparati fisicamente e mentalmente. Generosi ed espansivi col partner, non lesinerete coccole e maliziosi massaggi preparatori alla "battaglia".