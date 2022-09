L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 26 settembre 2022. In analisi la seconda parte delle previsioni astrologiche relative alla giornata di lunedì, ristretta quindi ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 26 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 26 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Grazie alla Luna, nel vostro segno da questa domenica, il cielo del periodo senz'altro vi sorride.

Porterete a termine e in fretta certe urgenze, dopodiché potrete dedicarvi agli svaghi, senza pensieri. Con un sangue freddo straordinario, riuscirete ad amministrare una situazione piuttosto delicata in ambito del lavoro. Sarete fiduciosi nel futuro e innovativi: nel nuovo risiede il successo! Un cambio di mansioni o un inatteso rivoluzionamento in azienda sarà foriero di lauti guadagni. In amore, quando volete, sapete essere affascinanti, dolci come uno zuccherino con un tocco di piccante che rende tutto molto saporito. Poca voglia di fare? Vincerete la pigrizia solo decidendovi di praticare una leggera attività fisica: ne avete bisogno.

Scorpione: ★★★★. Un avvio settimanale sicuramente buono.

Potreste trovarvi ad una svolta importante, in cui raccoglierete ciò che avete seminato e, a giudicare dal raccolto, l’impegno verrà premiato. Ci saranno molte soddisfazioni personali e, aspetto per niente trascurabile, anche economiche. Nel lavoro, in generale prima di accettare un cambio di programma dovreste metabolizzarlo, ma in questi giorni vi convincerete che l’imprevisto non è sempre spiacevole.

In amore, la vita a due sarà fonte di gradite sorprese. Il partner non lesinerà affetto e, fra una coccola e l’altra, comincerete a gettare un ponte per il futuro. Prendete tempo, se non sapete che pesci pigliare di fronte a qualcuno che in passato vi ha fatto un po’ soffrire e all'improvviso dovesse tornare pentito.

Sagittario: ★★★.

L'oroscopo del 26 settembre predice un periodo all'insegna del sottotono. Canalizzate la vostra energia verso un unico obiettivo e procedete con calma: riuscirete a focalizzare meglio gli ostacoli. Attenzione a non cadere nell’errore di dire “faccio tutto da me”, per trovarvi poi in affanno nel gestire troppe incombenze. Nel lavoro, ideali i sostegni di Mercurio e Giove per chi fosse a caccia di un’occupazione. Approfittate del momento fortunato e datevi immediatamente da fare in tal senso. In amore, la voglia di essere rassicurati dall’ammirazione altrui vi stimolerà a creare le condizioni per vivere giocose avventure. Non fatevi pregare, buttatevi! La forma fisica nel complesso sarà buona, grazie a voi.

È un buon momento per uno sport, magari un’attività fisica che restituisca tono e vigore..

Oroscopo e stelle del 26 settembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Un lunedì davvero non male. Recuperato l’equilibrio, da adesso in poi al centro dell’attenzione ci saranno questioni economiche da gestire oppure nuovi oneri finanziari da valutare. Dal momento che molte cose già bollono in pentola, approfittate del relativo silenzio astrale per fare delle riflessioni. Nel lavoro, un maggiore impegno in termini di fatica verrà ripagato con l’auspicato aumento del giro d’affari e del prestigio professionale. In amore invece, un onesto mea culpa è il primo passo da fare, se cercate una riconciliazione con la persona amata.

Pentitevi: vi guadagnerete l’assoluzione! Il clima generale in deciso calo potrebbe provocare i primi fastidi alla gola. Occhio ai colpi d’aria e soprattutto, nel fare sport, proteggetevi adeguatamente.

Acquario: ★★★★★. Splendido lunedì da vivere al massimo. Con la Luna, da domenica approdata in Bilancia, la vita torna a sorridervi. Soluzioni inaspettate, intuizioni geniali: prendete la mira e farete centro! Cambiando angolazione, sotto la coltre della quotidianità coglierete rassicuranti segnali nei gesti di chi amate. Nel lavoro, grazie all’intuito acutissimo e ad una volontà di ferro realizzerete l’impossibile. Soluzioni quasi miracolose ad un problema annoso. In amore invece, dolci emozioni, coccole tenere e progetti costruttivi con la vostra dolce metà.

Tanti sogni a cui credere e sensualità al top. Fatevi sotto con un bel massaggio completo: eseguito da mani esperte, o meglio ancora dalla persona amata, sarà una vera goduria.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 26 settembre, preannuncia un periodo abbastanza buono. Lucidità e fermezza sono quanto di meglio potete desiderare per non abboccare ad esche allettanti offerte da persone malevole e molto astute. Ridimensionate i progetti incerti che danno poche garanzie e potrebbero costarvi cari, in tutti i sensi. Il campo del lavoro fa ben sperare sulle possibilità di avviare un’attività indipendente, se ovviamente lo desiderate. Consiglio: non fate il passo più lungo della gamba. In amore intanto, alcuni astri segnalano una battuta d’arresto nel rapporto di coppia.

Potrebbe essere la spia di un disagio che va preso in considerazione quanto prima. Il contatto in questo periodo con la natura vi consentirà di rigenerarvi dallo stress e di ritrovare l’armonia interiore. Valutate di fare delle cure estetiche e soggiorni termali.