Il mese di settembre è ormai entrato nel pieno del suo essere e si prepara ad accogliere una nuova settimana con delle previsioni abbastanza ottimali per la maggior parte dei segni zodiacali. L'Oroscopo, infatti, anticipa il sopraggiungere di giornate di totale ripresa per il segno del Leone e di un periodo a dir poco interessante per tutti coloro che godono dell'influenza della Bilancia. Un'ondata di grinta è in arrivo per i Pesci, pronti a mettersi in gioco per migliorare il proprio futuro sotto vari aspetti. Situazione rosea e pregna di romanticismo ed amore per i nativi dei Gemelli.

Si prospetta essere una settimana ricca di emozioni un po' per tutti.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - se in ambito sentimentale ci si potrebbe imbattere in un leggero calo della libido e del romanticismo, in ambito professionale non può di certo essere tutto monocromatico. Varie opportunità si presenteranno lungo il cammino e nonostante possano sembrare tutte abbastanza remunerative, si dovrà porre la propria attenzione su una sola di esse. Non vi saranno ingenti perdite di tempo e denaro, ma scegliere accuratamente quale strada intraprendere aprirà o chiuderà varie porte per il futuro.

Toro - una nuova grinta sopraggiungerà nel corso delle prossime giornate per permettere ai nativi del Toro di portare a compimento alcuni dei progetti iniziati precedentemente.

Buone prospettive sembrano ergersi all'orizzonte, sia in ambito sentimentale che in quello lavorativo. Il periodo in questione, secondo quanto previsto dall'oroscopo, servirà a mantenere alto l'umore e a sistemare tutte le situazioni lasciate in sospeso.

Gemelli - il romanticismo sembra proprio essere nell'aria. Con una posizione astrale come quella che si sta formando, non si può certo sperare in un periodo migliore di quello che sta per sopraggiungere.

La nuova settimana di settembre, ovvero quella compresa tra lunedì 19 e domenica 25, si rivelerà tanto interessante quanto entusiasmante per coloro nati sotto al segno dei Gemelli.

Cancro - per il segno del Cancro, stando alle anticipazioni dell'oroscopo per la nuova settimana del mese, sembrerebbe non esserci nulla di movimentato all'orizzonte.

Un po' di monotonia potrebbe sopraggiungere nel corso delle prossime giornate, rendendole piuttosto piatte, ma grazie a quei momenti di passione nati all'interno della vita di coppia (od anche occasionalmente) si potrebbe sperare in qualcosa di leggermente più entusiasmante.

Leone - come già anticipato, chi è nato sotto al segno del Leone si ritroverà immerso in una settimana ricca di occasioni che permetteranno un celere recupero sotto vari punti di vista. In amore si avrà la possibilità di trascorrere momenti indimenticabili in compagnia del proprio partner, mentre in ambito lavorativo ci si potrà impegnare a fondo per presentare e realizzare uno dei propri progetti. Mai abbattersi, specialmente in un periodo florido come questo.

Vergine - molteplici attimi di intesa mentale riusciranno a portare al segno della Vergine svariati momenti di intimità con il proprio partner. Gli astri hanno deciso, secondo quanto previsto dall'oroscopo, di donare gioia e serenità a tutti coloro nati sotto al segno zodiacale in questione. Buoni propositi anche in ambito economico e lavorativo, purché non ci si soffermi troppo a rimuginare sulle azioni intraprese in passato. Se vi è da cambiare qualcosa bisognerà farlo il prima possibile.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'oroscopo della nuova settimana di settembre prevede il sopraggiungere di un periodo a dir poco interessante anche per chi è nato sotto al segno della Bilancia. Venere ha deciso di donare il proprio favore per permettere alle coppie stabili di trascorrere momenti magici ed indimenticabili, mentre i single avranno la possibilità di sfoggiare le proprie "armi" di corteggiamento.

Una maggiore collaborazione con i colleghi di lavoro permetterà il raggiungimento di vari obbiettivi anche in ambito lavorativo

Scorpione - per il segno zodiacale in questione potrebbe non essere tutto rose e fiori come sperato. In ambito sentimentale si potrà di certo godere della presenza quasi costante del partner e delle persone amate, ma in ambito lavorativo ci si potrebbe ritrovare costretti a fronteggiare la nascita di qualche discussione fastidiosa. Riuscire a mantenere la calma senza perdere di vista i propri obbiettivi aiuterà a trascorrere più serenamente l'intera settimana.

Sagittario - nonostante la settimana fortunata prevista dall'oroscopo, chi è nato sotto il segno del Sagittario potrebbe imbattersi in un improvviso calo della libido nei confronti del proprio partner.

Discuterne e valutare attentamente tutte le ipotesi aiuterà a far sfumare ogni eventuale dubbio. Buoni propositi per quanti riguarda invece l'ambito lavorativo, con la possibilità di una promozione o di un semplice aumento.

Capricorno - anche il segno del Capricorno sarà in grado di sfoggiare la propria grinta mettendosi in gioco nelle varie situazioni che si presenteranno lungo il cammino. Cogliere le opportunità, selezionando quelle migliori e più affini alla propria persona, permetterà di acquisire maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità, ma bisognerà fare attenzione alle persone che si paleseranno. Sistemare le questioni lasciate in sospeso si rivelerà necessario per proseguire il proprio cammino.

Acquario - l'oroscopo della settimana racchiusa tra lunedì 19 e domenica 25 settembre 2022 prevede il sopraggiungere di giornate interessanti e fortunate per coloro nati sotto al segno dell'Acquario. Mentre in ambito lavorativo ci si potrebbe imbattere in situazioni in grado di migliorare l'aspetto economico e la stabilità lavorativa per il futuro, all'interno della sfera sentimentale e relazionale potrebbe essere necessario portare un po' di pazienza.

Pesci - stando alle previsioni, la nuova settimana di settembre permetterà ai Pesci di godere di una grinta rinnovata che renderà possibile la realizzazione di vari progetti. Cimentarsi in qualcosa di nuovo, od anche semplicemente migliorare ciò che è già in corso, si rivelerà tanto semplice quanto utile per non rischiare di cadere nella monotonia. Ottimi propositi si paleseranno quindi per il futuro.