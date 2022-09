Settembre è ormai giunto al suo termine e l'Oroscopo si prepara ad accogliere una nuova settimana ricca di emozioni per la maggior parte dei segni zodiacali. Questo periodo di transizione che va da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre servirà a molti per raccogliere le proprie energie e prepararsi ad affrontare le prime giornate del nuovo mese. Varie saranno le emozioni e le sensazioni che ruoteranno attorno al segno del Leone, seguito a ruota da un Cancro il cui sorriso sarà duro da mettere a tacere. Ottimi propositi anche per coloro nati sotto al segno zodiacale dei Pesci, pronti a prendersi le dovute rivincite.

Settimana tanto interessante quanto intensa per i nativi del Sagittario.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - chi è nato sotto al segno dell'Ariete farebbe meglio a stringere i denti e prepararsi ad accogliere l'arrivo di un periodo nettamente migliore. Per quanto riguarda l'amore, la settimana in questione potrebbe non essere la più adatta per avanzare "pretese", mentre quella a seguire potrebbe rivelarsi più interessante e proficua. Buoni propositi in ambito lavorativo ed economico.

Toro - nonostante una apparenta calma, la settimana che sta per nascere potrebbe rivelarsi "stranamente" interessante. L'oroscopo prevede il sopraggiungere di giornate intense e fortunate sotto vari punti di vista, dalla sfera sentimentale a quella lavorativa.

Molte opportunità si paleseranno lungo il cammino, ma solo alcune di esse saranno in grado di offrire una buona sistemazione per il futuro.

Gemelli - una partenza a dir poco ottima per il segno zodiacale dei Gemelli. Venere osserverà attentamente ogni movimento, donando il proprio favore ed affiancandosi ai vari astri presenti.

Varie sfumature di positività avvolgeranno anche i nativi del segno zodiacale in questione, rendendo questa nuova settimana ricca di emozioni sotto vari punti di vista.

Cancro - l'oroscopo della nuova settimana del mese, l'ultima per quel di settembre che si prepara a lasciare il posto ad un interessante ottobre, preannuncia il sopraggiungere di un periodo positivo per il segno del Cancro.

Varie saranno le opportunità che si paleseranno lungo il cammino ed alcune di esse potrebbero rivelarsi ottimali per riuscire a piantare solide radici per il futuro.

Leone - varie emozioni, come già anticipato, sopraggiungeranno nel corso della prossima settimana per abbracciare coloro nati sotto al segno del Leone. Si parlerà di entusiasmo, di gioia e serenità, ma anche di qualche leggera turbolenza che potrebbe far tentennare i nativi del segno zodiacale in questione. Le giornate migliori saranno quelle antecedenti al fine settimana.

Vergine - Venere si troverà a volgere il proprio sguardo anche verso il segno zodiacale in questione rendendo unica ed indimenticabile l'intera settimana. Secondo l'oroscopo, chi è nato sotto al segno della Vergine riuscirà ad incrociare i propri passi con quelli del vero amore, ritrovandosi così ad iniziare una storia d'amore che, se seguita e coltivata attentamente, potrebbe rivelarsi come quella decisiva.

Periodo importante anche per il lavoro e lo studio.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - varie novità potrebbero sopraggiungere in ambito lavorativo nel corso dei prossimi giorni, ma ciò su cui bisogna concentrarsi per riuscire a migliorare il proprio futuro è l'amore e la relazione che si ha con il proprio partner. Indipendentemente dal sesso, chi è nato sotto al segno della Bilancia dovrebbe essere in grado di gestire le varie situazioni trovando soluzioni a problematiche apparentemente fastidiose. Mantenere la calma e godersi al meglio la propria storia d'amore aiuterà a non sentirsi più solo un peso.

Scorpione - Venere, secondo le previsioni dell'oroscopo, avvolgerà anche il segno dello Scorpione con il proprio manto donandogli non poche occasioni positive in ambito relazionale.

Chi non ha ancora trovato il vero amore potrebbe imbattersi in esso nel corso della prossima settimana, mentre chi lo ha già incontrato non potrà fare altro se non godere degli attimi di intesa e tenerezza. Sul lavoro potrebbe nascere la voglia di andar via e cambiare vita, ma bisognerà analizzare attentamente la situazione.

Sagittario - la nuova settimana di settembre, l'ultima del mese in questione, si prospetta essere non poco intensa per coloro nati sotto al segno del Sagittario. Non tutti riusciranno a realizzare i propri progetti, ma con un po' di impegno ci si potrà avvicinare sempre più alla loro realizzazione. In amore ci si ritroverà in un periodo di "stallo" e preparazione a quello che potrebbe essere il passo decisivo per la vita di coppia.

Capricorno - l'oroscopo del periodo in questione prevede il sopraggiungere di momenti interessanti, specialmente in ambito relazionale e sentimentale. Qualche ritorno di fiamma potrebbe fare la propria comparsa nel corso delle prossime giornate, mettendo in discussione i sentimenti e causando la nascita di qualche leggero battibecco. Meditare e scegliere attentamente quale strada intraprendere aiuterà a non incappare in ulteriori errori.

Acquario - anche l'Acquario si prepara ad immergersi in una settimana entusiasmante e ricca di emozioni e sensazioni ottimali. Nuove proposte lavorative, o comunque nuove opportunità reali di guadagno, potrebbero palesarsi nel corso delle prossime giornate per offrire un ampio margine di miglioramento ai nativi del segno zodiacale in questione.

Buone prospettive anche per quanto riguarda l'amore e la sfera sentimentale.

Pesci - come già anticipato, le previsioni dell'oroscopo considerano la settimana che sta per sopraggiungere come la migliore del mese. Svariate saranno le rivincite che i Pesci riusciranno ad accumulare sotto vari punti di vista e numerose saranno le opportunità che potrebbero presentarsi lungo il cammino. Circondarsi di persone fidate e condividere con loro le proprie emozioni ed i propri successi aiuterà a rendere migliore l'intero periodo.