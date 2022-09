L'Oroscopo dal 26 settembre al 2 ottobre è pronto a gettare uno sguardo sulla prossima settimana. Anche questo mese sta per uscire di scena e un altro si accinge a fare il suo debutto. Tante le questioni e le situazioni che finiranno nel calderone di queste giornate tipicamente autunnali, condite anche di alcune novità generali che coinvolgeranno in un certo modo vari segni zodiacali. Tra problemi economici, preoccupazioni familiari e professionali, c'è chi dovrebbe tenere gli occhi bene aperti come nel caso del Sagittario e c'è, invece, chi farebbe meglio a trovare nuovi sbocchi o delle opportunità da cogliere al volo, come nel caso della Vergine.

Detto ciò, vediamo nel dettaglio che cosa hanno in serbo le stelle per ciascun segno dello zodiaco.

L'Oroscopo settimanale dall'Ariete al Cancro fino al giorno 2 ottobre

Ariete - Le recenti vicende vi terranno in stato di allerta. Sarete un po' preoccupati per l'andazzo generale e vi chiederete cosa ne sarà di voi e della vostra famiglia. Anziché trascorrere il tempo a lasciarvi divorare dall'ansia e dai patemi di turno, cercate di focalizzarvi sul presente. Concretizzate. Nel lavoro sarà possibile dare il massimo, soprattutto se temete un ridimensionamento o addirittura un licenziamento. Perfezionatevi in una certa nicchia e non dimenticate di dedicare tempo alle persone che vi stanno a cuore.

La passione risulterà un po' sfiammata, forse il freddo ha spento il fuoco che arde dentro di voi oppure il partner non vi interessa più. Date tempo al tempo.

Toro - In settimana avrete grinta da vendere anche se in certe giornate avvertirete un calo mentale e fisico. Tendete a strafare e questo spesso si traduce in grande spossatezza e apatia.

Cercate di ritagliarvi del tempo per voi stessi, magari dedicandovi alle attività stimolanti e rigeneranti. Un libro o un consiglio potrebbe aprirvi nuovi sbocchi inimmaginati, perciò tenete la mente e le orecchie bene aperte. Per quanto riguarda la famiglia, chi ha dei figli in età scolare avrà a che fare con delle problematiche ma niente di irrisolvibile.

L'unione fa la forza, per cui non isolatevi e accettate gli aiuti di chi vi vuole veramente bene. Soldi in uscita, perché sconti e saldi vi tenteranno.

Gemelli - In famiglia la situazione risulterà un po' incerta, forse a causa di una certa distanza che può essere sia fisica che mentale. Non prendetevela per un nonnulla con l'eventuale partner, altrimenti rischierete di litigare e di trascorrere una settimana pesante. Problemi al cellulare o al computer oppure alla macchina e questo significherà ulteriore dispendio di denaro. Ultimamente la situazione economica vi incupisce impedendovi di dormire con serenità. Cercate di non esasperarvi troppo a cercare delle soluzioni impossibili e mettete in primo piano la vostra salute: meditazione e alimentazione sana.

Cancro - L'oroscopo di questa settimana vi trova concentrati come non mai. Chi fa un mestiere creativo o ha a che fare con dei clienti esigenti, otterrà i giusti compensi grazie alla rinnovata ispirazione. Al contrario, chi gestisce un'attività commerciale potrebbe sentirti terrorizzato davanti all'andazzo dell'economia e valutare una chiusura stagionale. Visto che l'ispirazione non vi manca, allora siate più creativi e adottate delle misure originali e alternative che vi consentiranno di sbarcare il lunario senza troppe difficoltà. In famiglia la vicinanza di una persona di riferimento non mancherà. Chi sogna una gravidanza, avrà maggiori chance in queste giornate. Fascino alle stelle, farete colpo sugli altri!

Previsioni astrologiche della settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 2022, oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - In questa settimana, di revisione e bilanci, sarete alle prese con faccende di lavoro e famiglia. Chi è disoccupato potrebbe doversi accontentare di un impiego con una busta paga insoddisfacente. In questo periodo così traballante sarà meglio prendere tutto quello che c'è e stringere i pugni. Chi ha una famiglia da mandare avanti o delle grosse spese di salute o casa da sostenere, potrà sempre rivolgersi a un esperto per un consiglio finanziario oppure studiare da sé un metodo creativo che consenta di sbarcare il lunario. Chi è solo vorrebbe innamorarsi seriamente e intraprendere una convivenza seria, ma in questo campo non dovrete accontentarvi!

Vergine - L'oroscopo settimanale dal 26 settembre al 2 ottobre vi trova in difficoltà a causa di faccende famigliari ed economiche. I soldi sembrano scarseggiare e intravedete l'avvicinarsi di nuvole minacciose. Non fasciatevi la testa prima di cadere, per cui bando alle preoccupazioni e largo alle opportunità. Se quest'ultime mancano, allora andatele a cercare. Chi ha una famiglia potrebbe avere delle difficoltà di comunicazione oppure ci sono dei contrasti da affrontare con prudenza. Dedicatevi alla lettura e alla scrittura, potrebbe aiutarvi ad alleggerire il peso interiore che ultimamente vi trascinate dietro. Soldi in entrate per chi lavora in proprio.

Bilancia - In questa settimana fareste bene a ritagliarvi del tempo per riflettere a fondo sul vostro futuro sentimentale.

Le coppie a distanza tramano, poiché una delle due parti sembra essere stanco di attendere. Chi è sposato o convive da molti anni, vorrebbe riaccendere la fiamma di un tempo oppure allargare la famiglia. Il dialogo onesto sarà di grande aiuto, ma dovrete essere veramente sinceri verso il partner. Sul fronte professionale si continuerà a respirare la medesima aria di sempre. Chi studia vorrebbe maggiori stimoli mentre, chi lavora, vorrebbe più incentivi. Al momento fareste bene a stringere i denti e di prendere tutto ciò che viene. Incontri per i single più intraprendenti.

Scorpione - Un'altra settimana vi attende e tante sfide vi movimenteranno le giornate. In certe notti avrete difficoltà ad addormentarvi a causa delle solite preoccupazioni.

Siete in attesa che si sblocchi una situazione, ma attenzione a non tirare troppo la corda. Curate l'alimentazione e muovetevi il più possibile. Di questi tempi economicamente instabili sarà meglio fare le scale a piedi e utilizzare la macchina il meno possibile. Possibili problemi alle ossa o alla schiena. Più avanzate con l'età più e più avvertite dei dolori fisici. Spazio alla creatività, soprattutto tra i fornelli. Qualcuno dovrà fare la revisione, pagare un mutuo oppure recarsi in un ufficio pubblico per risolvere un contenzioso.

Oroscopo 26 settembre - 2 ottobre, la settimana dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Occhi bene aperti in questa settimana in cui settembre passerà il testimone a ottobre.

Qualcuno potrebbe ritrovarsi immischiato in vicende poco lineari e prospere come ad esempio una questione legale, burocratica o finanziaria. L'oroscopo offre un'indicazione, non una certezza, per cui sarà bene non allarmarsi eccessivamente. Chi ha dei figli in età scolare, dovrebbe tenerli maggiormente d'occhio perché potrebbero avere dei problemi che però non rivelano. Siate compassionevoli e aperti di mente soprattutto se vi state prendendo cura di una persona anziana o ammalata. In mattinata avrete difficoltà a svegliarvi. Dovrete iniziare a familiarizzare con l'imminente cambio di stagione e di orario. Delle belle passeggiate all'aria aperta e tanta lettura vi sapranno tonificare mente e corpo.

Ricercate la buona compagnia ed evitate quei soggetti che sanno solo malignare e sputare sentenze sugli altri.

Capricorno - La vostra settimana inizierà con lo sprint giusto, salvo rallentare da venerdì quando la Luna transiterà in Sagittario. Per fortuna il weekend vi consentirà di staccare la spina. Prendetevi del tempo per riflettere e ricaricare le vostre energie mentali e fisiche. In settimana, le serate potrebbero portarvi dell'ansia in più a causa degli impegni del giorno dopo. Chiedere aiuto a uno specialista potrebbe consentirvi di recuperare serenità interiore, per cui non sottovalutatelo. Possibile shopping o rinnovamento del guardaroba: via i vestiti estivi per quelli più pesanti.

Occhio alla salute, con queste temperature ballerine, il rischio di buscarsi un raffreddore sarà elevato.

Acquario - L'oroscopo di questa settimana vi vedrà affaccendati. Le levatacce mattutine non vi piacciono, anzi in queste giornate non avrete molta voglia di alzarvi. Chi si occupa di famiglia e casa sarà molto stanco perché non è certamente semplice star dietro a questi due comparti, soprattutto se si hanno dei genitori anziani o dei figli in età scolare. Coloro che vivono da soli non dovrebbero trascurare un buon pasto fatto in casa e mettere la salute al primo posto. Nel weekend potrete riflettere e rilassarvi. Via libera alle serate in compagnia di una serie tv emozionante, ma se siete impegnati in una relazione non dovrete trascurare il partner.

Pesci - Chi è sposato o convive da molti anni, si sente frustrato e trascurato dal partner. Con il tempo la passone sembra essersi affievolita ma bramate comunque il corteggiamento e il desiderio. Provate a fare voi il primo passo, investendo più tempo nella vostra relazione e rinnovando la quotidianità. Chi ha dei figli grandi e distanti, avrà modo di rivederli o di risentirli. Le emozioni non mancheranno con il finire dell'anno. Intanto lavorate sodo e sognate in grande, non ponetevi dei limiti. Occhio al denaro, potreste sentirvi tentati dal fare una spesa non necessaria soltanto per uno sconto.