Nel periodo invernale a cavallo fra il 2022 e il 2023, l’Oroscopo prevede la presenza del pianeta Venere nella costellazione del Capricorno e la presenza di Giove nella costellazione dell’Ariete. Questa sarà una situazione che vedrà come protagonisti indiscussi anche i segni di aria.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per l’amore dell’inverno, segno per segno.

L’oroscopo dell’inverno per l’amore: Gemelli romantico

1° Gemelli: per il vostro segno la stagione invernale potrebbe aprirsi con una situazione più che romantica, si direbbe praticamente ‘al settimo cielo’.

La fortuna di Giove per il vostro segno toccherà principalmente l’aspetto amoroso, soprattutto nel mese di dicembre. Il culmine di questa forte complicità con il partner potrebbe arrivare alla fine dell’inverno, perché nel frattempo prenderete una decisione insieme che cambierà la vostra storia d’amore in meglio, come una convivenza o un figlio.

2° Acquario: l’intesa con il partner per il vostro segno sarà ai massimi livelli. Avrete sicuramente del divertimento che potreste condividere con la persona amata e in aggiunta avere anche dei momenti davvero molto romantici. L’evoluzione di coppia potrebbe farvi sentire sempre più inclini ad avere una famiglia con il partner, se ancora non l’avete, secondo l’oroscopo.

3° Bilancia: si presenterà un inverno ottimo per il piano amoroso. Ci sarà romanticismo, passionalità, incentivata dal pianeta Marte, e una bella dose di complicità anche nella quotidianità. Vivrete dei momenti che potrebbero farvi pensare realmente ad una storia d’amore inscalfibile, secondo l’oroscopo. Le amicizie potrebbero farvi delle straordinarie sorprese che probabilmente indicheranno anche qualcosa di più.

4° Leone: Giove in Ariete esprimerà una forte intesa sul campo sentimentale che si tradurrà in tanto entusiasmo sul piano familiare. La vera rivoluzione si verificherà per i single. Ci sarà una grande prospettiva di incontri che potrebbero farvi battere il cuore e aprire la strada verso delle relazioni di vario genere, da una bellissima amicizia duratura a una storia d’amore che potrebbe durare piuttosto a lungo, secondo l’oroscopo.

Toro in miglioramento

5° Toro: da dicembre le cose in amore potrebbero sensibilmente migliorare rispetto al periodo autunnale. Secondo l’oroscopo potreste avere delle chance sul piano sentimentale confessandovi alla persona amata o organizzando qualche bell’incontro che potrebbe cambiare radicalmente la vostra situazione amorosa. Ci saranno anche dei momenti di forte complicità all’interno della cerchia di amicizie. Con la famiglia ci saranno occasioni di ricucire qualche rapporto che recentemente ha subito una forte incrinatura.

6° Pesci: il quadro astrologico per voi sarà ottimo con questa bella Venere che alla fine di febbraio farà capolino nella vostra relazione. Per i single ci sarà un periodo prolungato in cui sarà meglio stare per conto proprio, perché non riuscirete a reggere un’altra persona che non sia voi stessi, secondo l’oroscopo.

7° Scorpione: il vostro inverno sarà ottimale soltanto nel periodo di gennaio 2023, ovvero quando Venere sarà nella costellazione dei Pesci. Si verificheranno degli incontri amorosi, che però starà a voi decidere se far durare oppure no, o semplicemente se le condizioni lo permetteranno. Sicuramente la voglia di innamorarvi sarà forte e sempre crescente con il sopraggiungere della stagione primaverile, secondo l’oroscopo.

8° Vergine: il campo amoroso nel corso dell’inverno 2022-2023 non sarà dei migliori, perché potreste andare incontro ad incomprensioni con il partner. Però focalizzarvi sulle amicizie potrebbe invece fare tanto per le vostre emozioni. La famiglia sarà al centro della vostra attenzione, con tate decisioni da prendere e una propensione favorevole verso le scelte dei figli.

Capricorno paziente

9° Capricorno: in amore, se avete deciso di convivere o di fare un passo avanti nella vostra storia d’amore, dovreste assolutamente fare retromarcia oppure attendere delle tempistiche migliori. La fortuna di Giove non sarà esattamente dalla vostra parte nonostante non ci siano problemi con gli influssi di Venere. In famiglia potrebbero subentrare delle discussioni legate all’ambito sentimentale oppure relativi a qualche dinamica che non approvate.

10° Ariete: purtroppo non ci sarà molta affinità amorosa dalle vostre parti, nel corso dell’inverno. Nel mezzo della stagione si creeranno dei presupposti per una eventuale separazione, perché ricucire qualche rapporto che si è deteriorato con il tempo potrebbe essere molto difficile.

Per i single invece si aprirà un ventaglio di novità che sarà incentivato dal pianeta Marte. La fine della stagione potrebbe verificarsi un miglioramento dell’intesa di coppia, secondo l’oroscopo.

11° Sagittario: se nel periodo autunnale c’è stata una bella atmosfera, lo stesso non si potrà dire della stagione invernale. Le influenze positive di Venere cederanno il passo ad un nervosismo che probabilmente peggiorerà qualche relazione che sta già attraversando una fase piuttosto critica. Stare da soli potrebbe incentivare la calma e la cura di voi stessi.

12° Cancro: si avvierà una fase di crisi per la vostra relazione amorosa a causa dell’ingresso di Giove nella costellazione dell’Ariete. Purtroppo ci saranno situazioni che si sono semplicemente spente nel corso del tempo, oppure incomprensioni che hanno corroso in modo più o meno permanente la vostra fiducia. Evitate di cercare insistentemente di intavolare una relazione, perché in questo periodo essere da soli sarà molto più prolifico per voi stessi, secondo l’oroscopo.