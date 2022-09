Arriva un nuovo appuntamento con l'oroscopo settimanale dal 26 settembre al 2 ottobre. In questi sette giorni per alcuni segni, come l’Ariete, ci potrebbero essere delle rotture sentimentali, si preannunciano invece dei momenti gioiosi e dolci per il Leone. Per i nati in Pesci si prospetta una settimana felice, rilassante e rinvigorente.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche per la settimana che va da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre.

Oroscopo e previsioni settimanali al 2 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – L'Oroscopo settimanale dell’amore segnala una fioritura nei rapporti di coppia, che ultimamente sono stati noiosi.

I single, d’altra parte, si sentiranno motivati e sicuri della loro personalità e del loro aspetto, che li ispireranno ad attirare la persona che ammirano. In campo lavorativo, gli astri prevedono che mostrerete coraggio e avrete successo professionalmente. Le stelle saranno a vostro favore se decidete di rischiare un compito o un’idea.

Toro – Secondo l'oroscopo di questa settimana in ambito amoroso, molti si sentiranno pieni d’amore e avranno voglia di restaurare l’aspetto coniugale, messo a dura prova negli ultimi tempi. Il vostro partner vi sosterrà in tutto e - con il suo supporto - otterrete felicità in tutto ciò che fate. Dal punto di vista lavorativo, vi sentirete ottimisti e sicuri di voi.

Nel vostro attuale impiego, potreste ottenere una promozione, oppure ricevere dei complimenti per il lavoro svolto. Gli astri prevedono che le vostre spese aumenteranno questa settimana, ma anche i vostri guadagni saranno utili.

Gemelli – È un buon momento per coltivare ciò che avete. Si prospetta una settimana felice: i conflitti con il vostro partner finalmente finiranno e condividerete insieme momenti gioiosi, pieni di abbracci.

L’oroscopo settimanale del lavoro prevede che molte nuove possibilità entreranno nella vostra vita. Porterete a termine tutti i compiti in sospeso. Affronterete molte sfide nella vita, ma le supererete sfruttando i vostri talenti.

Cancro – Nell'oroscopo dell’amore di questa settimana, sentite l’atmosfera amorosa intorno a voi e al vostro partner e vivrete felicemente la vostra vita di coppia con le benedizioni della famiglia.

Sotto il profilo lavorativo, le vostre spese aumenteranno ma avrete difficoltà a tenerle sotto controllo. Secondo le stelle, potreste essere preoccupati della salute di una persona amata. Qualcuno potrebbe programmare un investimento.

Previsioni zodiacali da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Secondo l'oroscopo settimanale dell'amore, avrete un periodo pieno di gioia e dolcezza. Dovete trattare il vostro partner senza senso di superiorità. Potreste organizzare una festa musicale e fare un piccolo viaggio con la persona che amate per raccogliere attimi di felicità insieme. È il periodo adatto per pianificare tutte le cose che sono rimaste indietro. In campo lavorativo, grazie alla vostra fortuna, otterrete risultati positivi con il minimo sforzo.

Farete anche notevoli progressi e prospererete sia nel vostro lavoro che negli affari.

Vergine – In amore ci potrebbe essere un cambiamento essenziale nella vostra relazione. Avrete giornate migliori, piene di felicità e momenti gioiosi. La metà di questa settimana è ideale per esprimere i vostri pensieri, fare la dichiarazione d’amore alla persona che ammirate, progettare il matrimonio o la convivenza. Sotto il profilo lavorativo, sarà un’ottima settimana per gli investimenti. Sarà vantaggioso per voi acquistare una nuova casa od ottenere un posto di lavoro. Sembra che il settore legale, artistico o dei media abbia il potenziale per ottenere finanziamenti gratificanti. In questa settimana, qualcuno inizierà a notare i vostri sforzi e potreste ottenere una promozione.

Bilancia – Sotto il profilo amoroso potreste avere un malinteso con il vostro partner questa settimana. Altri nativi della Bilancia, invece, potrebbero vivere momenti romantici con la persona amata. A fine settimana potrebbe riaffiorare qualche dubbio amletico, ma tutto dipenderà da come vedete la vostra relazione con il vostro partner. L'oroscopo settimanale del lavoro prevede che avrete grandi opportunità professionali. Alcuni dei vostri successi aumenteranno il vostro ego. Riconoscete che avere un atteggiamento negativo può portare all’autodistruzione. Vedrete una rapida crescita professionale nei prossimi anni. Ci saranno diverse opportunità di lavoro per voi.

Scorpione – Se in questa settimana riuscirete a prendere decisioni importanti, potrete fare un tranquillo viaggio romantico.

Ma sfortunatamente, siete distruttori, creerete problemi inutili e metterete in discussione ogni cosa. In futuro, l'oroscopo prevede che il vostro rapporto con il vostro partner migliorerà. Sotto il profilo lavorativo, non sarete vulnerabili agli attacchi dei vostri avversari e sarete attrezzati per gestire qualsiasi situazione difficile. I vostri sforzi raddoppieranno le vostre entrate. I vostri amici vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi.

La settimana dal 26 settembre al 2 ottobre secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Buone notizie in amore. Sarà il momento più felice della vostra vita e riceverete le benedizioni dei vostri cari e vedrete il vostro partner avere successo.

Single, c’è una forte possibilità di fare breccia nel cuore della persona che ammirate. In campo lavorativo, cercate di non essere invidiosi degli altri, in particolare dei vostri colleghi, e imparate a controllare il vostro desiderio di ottenere ciò che vi manca. Non è il periodo adatto per sperimentare o correre rischi. Questo è un periodo in cui potrebbero verificarsi problemi o circostanze caotiche per via della negligenza. Siate cauti, poiché gli scontri con le autorità sono inevitabili.

Capricorno – Per l'amore sarà una settimana di alti e bassi. Cercherete di rendere felici e gioiosi il vostro partner. Tuttavia, potreste avviare una discussione aperta con il vostro compagno di vita sulle aspettative e sui piani per il futuro.

Dovreste prendere le decisioni insieme. Secondo l'oroscopo settimanale del lavoro, questo è il momento di prendere decisioni che determineranno il vostro futuro. Dovrete sforzarvi tantissimo per ottenere l’attenzione del pubblico, delle persone influenti e degli intermediari economici. Loro prenderanno comunque atto dei vostri sforzi. Se decidete di mettere il vostro capitale nel mercato azionario, potreste perdere tutto.

Acquario – Questa settimana, secondo l’oroscopo per l’ambito amoroso, vi divertirete con la persona che amate. Sperimenterete l’amore in maniera diversa e farete alcune attività divertenti con il vostro partner. Cercate, però, di mantenere la calma, poiché potrebbero esserci anche alti e bassi.

Sotto il profilo lavorativo, anche se possono essere difficili da realizzare, i vostri obiettivi alla fine porteranno al successo, alla notorietà e a grandi entrate. Sarete in grado di gestire le vostre responsabilità in maniera appropriata e di uscirne vincitori. Anche gli eventi più inaspettati nella vostra vita lavorativo possono essere sfruttati a vostro vantaggio.

Pesci – Questa è una settimana proficua per l’amore. Saranno giornate fantastiche per voi e il vostro partner e conserverete bei ricordi. Vi sentirete felici, rilassati e ringiovaniti per tutta la settimana. Nell’ambiente in cui lavorate c’è troppa competizione. Tuttavia, grazie alla vostra intelligenza, riuscirete a prendere decisioni cruciali che vi aiuteranno ad affrontare problemi tosti. I superiori apprezzeranno la vostra dedizione. Incontrerete molti ostacoli, ma li supererete alla grande usando i vostri talenti.