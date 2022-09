L'Oroscopo della settimana dal 3 al 9 ottobre è pronto ad anticipare che cosa aspettarsi. Entra in scena il decimo mese dell'anno e saranno tante le aspettative di ciascun segno zodiacale. Si avrà un cielo astrale interessante. Lunedì la Luna sarà in Capricorno, mentre domenica ci sarà il plenilunio in Ariete. In seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo della settimana dal 3 al 9 ottobre 2022

Ariete - Settimana che vi vede in movimento. Curate le relazioni interpersonali, soprattutto se mirate a conseguire una carriera di successo.

Cercate di mantenervi in buoni rapporti anche con i vostri famigliari o amici di vecchia data, evitate ogni controversia. Nella coppia qualcosa non sembra andare nel verso giusto, specie se state insieme da moltissimo tempo. Essere altruisti è positivo, ma dovete anche curare i vostri interessi e prendervi del tempo per voi stessi.

Toro - Probabile aumento delle spese, sarete in attesa di una certa somma di denaro che dovrebbe aiutarvi a sbarcare il lunario. La settimana si presenta normale per la sfera affettiva, tuttavia cercate di non fomentare discussioni futili. Rafforzate un legame e curate il vostro lavoro perché non va bene essere superficiali. Chi ha dei figli dovrà cercare di non perdere la pazienza.

Gemelli - Settimana impegnata, occhio allo stress ma non scaricate le vostre confusioni interiori sugli altri. I figli vengono prima di ogni cosa, per cui non traditeli e non metteteli in secondo piano. La famiglia sarà al centro dell'attenzione in queste giornate. Le stelle invitano a prendervi cura di voi stessi evitando i cibi spazzatura e poco salutari.

Del regolare movimento, soprattutto all'aria aperta, vi aiuterà a ripristinare serenità interiore, agevolandovi il sonno la notte.

Cancro - In questo periodo ci sono delle situazioni che vi preoccupano, ma in settimana avrete modo di fare un piano per venirne a capo. I vostri desideri potranno avverarsi, specie se vi siete dati da fare.

In arrivo soldi e proposte che potrebbero portarvi verso una strada del tutto nuova. Pulizie domestiche improcrastinabili, a volte vorreste avere una domestica ma le attuali entrate economiche non ve lo consentono. Evitate sforzi extra. Qualcuno dovrà sostenere un test, un esame, una verifica.

Previsioni astrologiche settimanali fino al 9 ottobre 2022

Leone - In questa settimana l'oroscopo vi vede concentrati sul lavoro/studio. Sarete focalizzati sul raggiungimento di determinati risultati, ma non dovreste stressarvi. Con i famigliari si avrà modo di affrontare una tematica scottante, per cui cercate di non infuriarvi e mantenete un tono calmo. Una persona a voi cara potrebbe ottenere una promozione, un trasferimento o un entrata extra.

Problemi coniugali in vista, più sereni i single.

Vergine - Non dilungatevi troppo su certe questioni, perché questa settimana fino al 9 ottobre si presenta 'minacciosa'. La tensione sarà nell'aria così come la voglia di non fare niente. Purtroppo coloro che lavorano non potranno battere la fiacca, il rischio di essere licenziati sarà elevato. Chi ha dei figli dovrà tenerli lontani dalla rabbia e aiutarli ad affrontare una certa prova scolastica. Amore sfavorevole, incontri assenti.

Bilancia - In queste giornate sarete indaffarati con delle questioni domestiche. Forse state ristrutturando oppure si è verificato un guasto. Ad ogni modo troverete il tempo per l'amore. Il partner sembra attraversare un momento di grande confusione, forse a causa di una distanza che si è verificata?

Chi ha dei figli, in questo periodo sta annaspando perché sono tempo difficili a livello economico. I venti stanno per migliorare, per cui stringete i denti! Possibile novità in arrivo nel weekend.

Scorpione - L'oroscopo settimanale al 9 ottobre invita a darvi da fare. Potreste dover prendere una decisione importante che riguarda la saluta, i soldi o il lavoro. Chi ha dei figli avrà a che fare con i loro capricci. Nella professione sarà bene non farsi trovare impreparati. Chi è disoccupato o fatica a sbarcare il lunario, avrà delle opportunità da cogliere. Non rimandate, non procrastinate. Soldi in entrata ma anche in uscita, non vi sta riuscendo facile mettere via dei risparmi!

Le giornate dal 3 al 9 ottobre

Sagittario - Problemi di salute in questa settimana che vi metterà a dura prova. Coloro che soffrono di dolori cronici, come di testa o ossa, dovranno cercare di essere più positivi e trovare nuove cure. Niente è perduto. Il reddito potrebbe aumentare, per cui tenete d'occhio il vostro conto. Sarà la settimana giusta per cercare un impiego, fare proposte professionali, chiedere soldi per un investimento immobiliare. L'amore non sarà una priorità.

Capricorno - Vi attende una settimana con del potenziale in più. Mettete in azione il cervello e fatevi trovare pronti a tutto. Non abbassate la guardia e puntate al massimo. Qualcuno potrebbe cercare di bloccarvi la visuale, spingendovi a perdere tempo prezioso.

Studiate, fate delle ricerca, soprattutto se la vostra attività sta risentendo la crisi generale. In famiglia dovrete essere più indulgenti. Occhio al portafogli, a fine mese potreste dover sborsare una somma di denaro inaspettata.

Acquario - La salute non deve mai passare in secondo piano, per cui curate la vostra alimentazione, fate del regolare esercizio fisico e mentale, riposate a sufficienza e meditate se possibile. Ultimamente vi siete strapazzati troppo, trascurandovi e perdendovi tra mille paranoie e problematiche. L'economia vi preoccuperà, ma qualcuno potrebbe avere una soluzione a portata di mano. Chi ha un'attività in proprio sembra tentato a chiudere per via delle bollette esose da sostenere.

L'importante è non prendersela con chi non c'entra niente!

Pesci - Settimana creatività e piena di potenziale. La rabbia e la testardaggine lasceranno il posto ad una ritrovata serenità. Possibili gite fuori porta o viaggi, tuttavia cercate di non buscarvi qualche malanno stagionale. Mettete via dei soldi per i tempi di magra! In settimana qualcuno potrebbe farvi un'offerta allettante ma valutate con attenzione i pro e i contro prima di dire di sì. Amore alle stelle, delle coppie sembrano pronte a fare il passo successivo. Niente di nuovo per i single che però sembrano avere una certa persona in mente. Intanto l'oroscopo dell'autunno annuncia una stagione coinvolgente.