L'oroscopo di domenica 18 settembre ha in serbo una serie di entusiasmanti novità. Le previsioni astrologiche, tenendo conto della sfera sentimentale e sociale, descrivono un quadro dettagliato della quotidianità dei segni zodiacali. Ogni profilo è accompagnato dal voto corrispondente e, alla fine, è presente anche una classifica per individuare l'andamento della giornata.

Previsioni astrologiche di domenica 18 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: passerete dalle stalle alle stelle. Dopo una giornata decisamente avvilente, sarete di nuovo attivi e spensierati.

Allontanerete tutti i cattivi pensieri, per concentrarvi solo sulle emozioni più positive. Trasmetterete questo modo di fare anche alle persone che vi staranno attorno. Voto 9.

Toro: non ve la caverete bene con gli altri. Tenderete a commentare le idee altrui, senza alcun filtro. Non tutti riusciranno ad accettarlo. Ci sarà chi chiederà uno spiacevole confronto diretto. Sarà importante mantenere i toni pacati, senza farsi travolgere dalla rabbia o dall'orgoglio. Voto 5.

Gemelli: vi mancherà il rapporto con alcuni vecchi amici. Sarete determinati a rimettervi in contatto con loro, ma le cose potrebbero essere totalmente cambiate. La valorizzazione del tempo presente, al contrario, non vi deluderà.

Infatti, sarete circondati da persone che vi vogliono davvero bene. Voto 6.5.

Cancro: la giornata vi apparirà un po' incerta rispetto al previsto. Dovrete decidere da che parte stare, ma ogni possibile scelta vi farà stare male. Le previsioni astrologiche del 18 settembre vi consigliano di mettervi alla ricerca di una soluzione alternativa: potreste davvero salvare la situazione.

Voto 5.5.

Oroscopo del giorno 18 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: non riuscirete a tenere sotto controllo i vostri sentimenti. Sarete talmente rapiti dal partner da rischiare di trascurare alcuni ambiti importanti della vostra vita. Starà a voi trovare il giusto equilibrio. Per fortuna, a breve, imparerete a gestire gli irrefrenabili attacchi delle frecce di Cupido.

Voto 7.

Vergine: vi rimetterete in gioco. Non vorrete più fare da spettatori. Finalmente, tornerete in pista con tante nuove idee. Gli altri rimarranno molto sorpresi dal vedervi così attivi. Sarete felici di poter mettere piede in una nuova realtà. Inoltre, l'interazione con il partner sarà molto più positiva. Voto 9.5.

Bilancia: sarete pronti per un nuovo inizio. Porterete con voi solo ciò che ha lasciato il segno. Vorrete ripartire da zero, per lasciare un'impronta totalmente diversa. In questo percorso, però, non sarete soli. Incontrerete persone affidabili e alcuni amici del passato rimarranno con voi. Voto 8.

Scorpione: questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. In alcuni momenti, vi sentirete pronti all'azione, mentre, in altri, preferirete abbandonare le armi di battaglia.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non arrendervi: gettare la spugna, infatti, non è mai una soluzione valida. Voto 6.

Previsioni zodiacali e voti del 18 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il vostro umore tetro, unito agli eventi imprevedibili del giorno, vi faranno prendere una strada piena di ostacoli. Non riuscirete a portare avanti i vostri progetti né a concentrarvi sul futuro di coppia. Vorrete solo rimandare le decisioni importanti a un secondo momento e ricevere supporto emotivo. Voto 4.

Capricorno: la vostra esuberanza apparirà divertente agli occhi degli altri. Sarete un vulcano di energia prorompente. Avrete sempre una nuova idea da proporre e non vi piacerà crogiolarvi nell'apatia.

Deciderete, con successo, di provare a organizzare qualcosa di speciale da fare con gli amici. Voto 8.5.

Acquario: dovrete mantenere la calma. Non sarà facile ignorare l'attuale situazione, ma la rabbia potrebbe peggiorare di molto i problemi. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di rivolgervi a qualcuno di fidato: le parole di un amico potrebbero offrirvi un nuovo punto di vista. Voto 4.5.

Pesci: sarete abbastanza soddisfatti di voi stessi. Vi renderete conto di voler cambiare alcune cose, però, almeno per ora, vi godrete i frutti del vostro lavoro. La famiglia e il partner non potranno fare a meno di essere fieri. Tra gli amici, ci sarà qualcuno che proverà una forte invidia nei vostri confronti.

Voto 7.5.

Classifica del 18 settembre di tutti i segni zodiacali