L'oroscopo di mercoledì 28 settembre ha in serbo innumerevoli sorprese. Le previsioni astrologiche descrivono gli aspetti più importanti della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. L'influsso dei pianeti avrà un impatto non indifferente sulla quotidianità. Le stelle, però, non saranno sempre portatrici di un'efficacia benefica. Disponibile una classifica per offrire uno sguardo generale all'andamento della giornata.

Previsioni astrologiche di mercoledì 28 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete sempre in sfida con voi stessi.

Non accetterete l'idea di fallire e di deludere le perone care. Vi impegnerete in ogni momento della giornata per portare a termine gli incarichi assegnati. Il vostro non sarà un lavoro facile, ma ne ricaverete una grandissima soddisfazione. Voto 7.5.

Toro: agirete in modo poco cauto. Vi farete trasportare dalle sensazioni, anche da quelle che andrebbero controllate. Sarete istintivi e travolgenti. Non tutti, però, comprenderanno la vostra attitudine. Infatti, ci sarà chi non farà altro che puntarvi il dito contro. Per fortuna, gli amici saranno dalla vostra parte. Voto 6.5.

Gemelli: sarete piuttosto equilibrati. Seguirete una strada regolare, caratterizzata da gioie e soddisfazioni. Sarete circondati da tanti amici.

Inoltre, potrete contare sulla presenza costante del partner. Un evento speciale potrebbe rappresentare la svolta che tanto stavate aspettando. Voto 9.

Cancro: proverete una grande ammirazione per il partner. Non vedrete l'ora di trascorrere il tempo in sua compagnia e di raccontargli ciò che è accaduto durante la giornata. Saprà darvi consigli preziosi e ricchi di riflessioni.

Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a cambiare qualcosa. Voto 8.5.

Oroscopo e voti del 28 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: farete attenzione ai piccoli dettagli. Cercherete di non ignorare le complessità del rapporto di coppia. Investirete tempo ed energia nella relazione con il partner, ma questo potrebbe non bastare.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non perdere di vista il quadro generale. Voto 5.5.

Vergine: sarete molto solari e intraprendenti. La vostra vivacità vi consentirà di conoscere nuove persone. Ci sarà chi rimarrà sorpreso da voi e chi proverà il bisogno di intensificare la frequentazione. Per il momento, sarete proiettati verso un futuro da single pieno e soddisfacente. Voto 9.5.

Bilancia: vi concentrerete sul rapporto di coppia. Le cose, con il partner, andranno a gonfie vele. Le sue parole non potranno fare a meno di riempirvi il cuore di gioia. Il lavoro, purtroppo, non vi renderà altrettanto felici. Dovrete trovare una strategia adeguata per sistemare le cose. Voto 7.

Scorpione: potrete contare sull'appoggio delle persone care.

Gli amici cercheranno di infondervi tutta la forza possibile. Le loro parole rappresenteranno uno stimolo a guardare sempre avanti. Nonostante le difficoltà, potrete sempre trovare qualcuno a cui rivolgervi per un sorriso. Voto 5.

Previsioni zodiacali del 28 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: farete fatica a scendere a patti con gli ostacoli dettati dal lavoro. Vorreste avere un atteggiamento diverso, ma lo stress e il nervosismo avranno la meglio. In alcuni momenti sarete irascibili, mentre in altri tenderete a chiudervi in voi stessi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di dare maggiore spazio a ciò che vi fa stare bene. Voto 4.

Capricorno: questa giornata non sarà affatto generosa con voi.

Vorreste dedicare qualche ora a voi stessi, ma non ne avrete il tempo. Lo stress potrebbe prendere il sopravvento e impedirvi di credere davvero in voi stessi. Inoltre, il capo tenderà a non rispettare i vostri tempi sul posto di lavoro. Voto 4.5.

Acquario: avrete un approccio un po' superficiale alle difficoltà. Non vi focalizzerete sui momenti scuri, ma solo su quelli che porteranno luminosità nella vostra giornata. Questa potrebbe essere un'arma a doppio taglio, ma sarete fieri di voi stessi. Inoltre, avrete accanto molti amici. Voto 8.

Pesci: tenderete ad avere poca fiducia in voi stessi e negli altri. Non sarete ancora pronti a lasciarvi andare in ambito sentimentale perché, in passato, avete provato grande sofferenza emotiva.

Una persona speciale cercherà di farvi aprire. Sarà fondamentale seguire il vostro cuore. Voto 6.

Classifica del 28 settembre