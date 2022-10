L'oroscopo del 20 ottobre 2022 mette in guardia i Pesci dalle attività precarie. I nati in Gemelli, che hanno avuto qualche problema di salute nei giorni scorsi, dovrebbero chiedere un consulto medico. Per il segno del Capricorno questa è la giornata adatta per sorprendere il partner con qualcosa di fantastico e originale. Per sapere che cosa accadrà nelle prossime ore in amore e salute, di seguito trovate le previsioni delle stelle dedicate alla giornata di giovedì 20 ottobre e rivolte ai dodici segni zodiacali.

Amore e salute secondo l'oroscopo del 20 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Siete una persona generosa specialmente in amore, ma non permettete a nessuno di approfittarne. Cercate di non correre come un forsennato, il cambio di stagione può devastare anche i sistemi immunitari più forti.

Toro – I single del segno non devono accontentarsi di poco. Coloro che sono impegnati sentimentalmente potrebbero avere qualcosa da discutere. Magari un argomento legato ai vostri gusti, al vostro modo di vedere le cose. Potreste avere alcuni problemi di vista. Se non dormite almeno 7 ore al giorno, è molto probabile che la vostra mente si senta un po’ annebbiata.

Gemelli – Con Venere che emette energia, è molto probabile che le coppie sposate litigheranno.

Non comportatevi in maniera irrazionale e cercate di fare chiarezza con il vostro partner. I cuori solitari del segno si sentono perfettamente in sintonia con i segni d’aria. Fate quello che potete per trovare la vostra pace interiore. Se avete avuto qualche fastidio fisico nei giorni scorsi, fate un controllo medico.

Previsioni amorose e sanitarie per la giornata di giovedì 20 ottobre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Coloro che hanno una relazione d’amore potrebbero dare l’impressione che stia succedendo qualcosa di stano. Potreste sentirvi come se vi stesse chiudendo emotivamente per qualche motivo. I single del segno potrebbero non essere dell’umore giusto per flirtare.

La vostra salute è probabilmente buona, tuttavia, dovreste prestare più attenzione ai muscoli. Se vi stressate eccessivamente, potrebbe capitarvi qualcosa di brutto.

Leone – I nati Leone che hanno affrontato una separazione o un divorzio si sentiranno un po’ vuoti in questo periodo. Avete famiglia e amici che vi vogliono bene, trascorrete un po’ di tempo con loro. In questa giornata non avrete nessun problema di salute. Mangiate più cibi ricchi di vitamina D e zinco. Ricordate sempre, la salute è molto importante e non va mai trascurata.

Vergine – Una delle cose più importanti della vita è la comunicazione. Che sia un parere buono o distruttivo, cercate di riflettere attentamente prima di dire la vostra.

Il mal di testa non vi darà tregua, quindi, bevete molta acqua e prendete anche un po’ di aria fresca.

Astrologia e oroscopo per il settore amoroso e sanitario: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Le stelle di questa giornata permettono ai single del segno di flirtare con una cotta del passato. Coloro che hanno una relazione d’amore vogliono solo sentirsi amati, al sicuro e protetti. Per il bene della vostra salute, l'Oroscopo consiglia di andare a letto presto. Coloro che hanno la pelle grassa potrebbero avere un'eruzione cutanea, ma a parte questo, la vostra salute è buona.

Scorpione – Potreste sentirvi attratti da una persona eccitante, ma che è anche molto confusa, e potrebbe non esserci una base per una relazione duratura.

In salute, possono sorgere problemi a lungo termine con i fratelli e questo non è il momento migliore per affrontarli: dovreste lasciarli stare e pensare al vostro benessere psicofisico.

Sagittario – I cuori solitari del segno potrebbero risultare compatibili con un segno di fuoco. Coloro che hanno una relazione amorosa sembreranno molto affettuosi. Le cose potrebbero diventare un po' più serie per le coppie nate da poco. L'oroscopo della salute consiglia a coloro che in passato hanno avuto una dipendenza, di fare molta attenzione perché questo potrebbe essere il momento in cui vi sentite deboli o tentati. Resistete, non mollate proprio adesso.

La giornata del 20 ottobre secondo l'oroscopo dell'amore e della salute: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Le stelle di questo periodo vi consigliano di fare qualcosa di sorprendente per il vostro partner d’amore. Mostrate il vostro lato originale e fantastico. I single del segno si divertiranno a corteggiare una persona che appartiene a un segno d’acqua. Per la salute, questa è una buona giornata per provare nuovi allenamenti. Vi faranno sentire molto bene e vi motiveranno ad andare avanti e a continuare a fare del vostro meglio.

Acquario – Rispettate i sentimenti della persona che avete al vostro fianco. Una mancanza di empatia potrebbe portare a discussioni. Rilasciate l’energia repressa facendo una lunga passeggiata o una corsa, otterrete il massimo dalla vostra giornata.

Pesci – Presumibilmente molti di voi proveranno un po’ di frustrazione all’inizio della giornata per quanto riguarda le relazioni personali, ma soprattutto nel tardo pomeriggio prenderà il sopravvento un senso di ottimismo. Cercate di escogitare un piano a lungo termine per quanto riguarda la vostra salute e il vostro benessere. Siate forti, mettetevi in guardia dalle attività precarie e tutto andrà bene. Quando è possibile, evitate grandi follie.