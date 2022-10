È pronto l'oroscopo del 24 ottobre 2022 per il settore del lavoro e delle emozioni. Inizia una nuova settimana ottobrina, curiosi di sapere se partirà con il piede giusto? Secondo le stelle, i nativi dell’Acquario saranno inarrestabili al lavoro, invece, i nati in Toro potrebbero sentirsi un po’ pigri. I Pesci avranno poca voglia di vedere gente e, quindi, si tufferanno in qualche avventura televisiva o letteraria. Di seguito, trovate le previsioni degli astri di lunedì 24 ottobre.

Lavoro ed emozioni secondo l'oroscopo del giorno 24 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – Se andate avanti con fiducia nel vostro lavoro, le cose andranno per il verso giusto. Non abbiate paura, siate fiduciosi. Vorreste più risate spontanee che finte nella vostra vita. Il vostro stato d’animo attualmente è allegro, prendete tutto alla leggera. Un grande giorno per il vostro senso dell’umorismo.

Toro – Al lavoro potreste sentirvi un po' pigri. Invece di impazzire con le vostre entrate, prendetevi un secondo, inspirate e scoprite come potete usare quei soldi nel miglior modo possibile. Questo nuovo, fantastico anno ha già portato così tanti cambiamenti e ne siete felici. Emotivamente, state andando molto meglio rispetto all’anno scorso.

Gemelli – È molto probabile che voi non sappiate davvero quale dovrebbe essere il vostro prossimo passo per quanto riguarda la vostra carriera. Ponetevi alcune domande su dove volete essere nella vostra vita e cosa volete veramente fare. A volte, dovete solo uscire dal vostro guscio ed essere completamente aperti e vulnerabili.

Farà bene alla vostra salute emotiva.

Cancro – In questa giornata, quando meno ve lo aspettate, riceverete dei soldi di cui vi eravate completamente dimenticati. Al lavoro, dovete dimostrare di poter essere un ottimo leader della vostra squadra. A volte, avete solo bisogno di fare una bella sessione di pianto o sfogo con i vostri cari.

La strada per l’auto-miglioramento è rocciosa, ma ne vale la pena.

Previsioni degli astri per il giorno 24 ottobre su lavoro ed emozioni: da Leone a Scorpione

Leone – Le vostre emozioni potrebbero avere la meglio su di voi e potreste comprare qualcosa d’inutile. Non fate grandi acquisti o investimenti questo periodo. Siate più sicuri del vostro lavoro. La Luna vi sta influenzando pesantemente, quindi, sarete più in sintonia con il vostro lato emotivo e vorrete diffondere vibrazioni positive attorno a voi.

Vergine – Aprite un conto di risparmio, se non ce lo avete. La vostra carriera sembra andare bene, sarete più produttivi del solito e farete tantissime cose. La vostra famiglia e i vostri amici sono molto importanti per voi.

Tuttavia, ci sono stati alcuni problemi che non sono stati risolti, cercate di risolverli.

Bilancia – La vostra carriera è attualmente molto stagnante, tuttavia, c’è un collega o un ex collega che saprà esattamente cosa fare con la vostra situazione. Se c’è qualcosa che vi preoccupa tantissimo, cercate un ottimo supporto emotivo.

Scorpione – State andando molto meglio finanziariamente. È molto probabile che il vostro capo possa anche voler parlare con voi di una potenziale promozione o aumento. Anche se siete un po’ dappertutto, state facendo del vostro meglio per tenere tutto insieme. È difficile, ma ne varrà la pena.

Astrologia del 24 ottobre per il lavoro e le emozioni: da Sagittario a Pesci

Sagittario – È possibile che ci sia qualcosa che deve essere pagato e questo influenzerà il vostro umore. Al lavoro, sarebbe meglio se mostraste di più le vostre abilità. La vita sta andando bene per voi, ma non siete ancora molto soddisfatti di un aspetto importantissimo. Fate quello che potete per migliorare questo aspetto.

Capricorno – A volte dimenticate quanto siete capaci. I segni del Capricorno disoccupati potrebbero ricevere la chiamata o l’e-mail che stavano aspettando. Avete mantenuto una facciata e ora sta iniziando a sgretolarsi. Trascorrete la giornata con alcuni dei vostri familiari preferiti.

Acquario – Sarete inarrestabili e in grado di gestire un carico di lavoro maggiore del solito.

Non superate i limiti del vostro corpo. Lentamente, ma inesorabilmente, tutto torna insieme. L'oroscopo consiglia di essere pazienti e gentili con le persone intorno a voi, non sapete cosa sta passando qualcun altro.

Pesci – In questo momento, tutto ciò che desiderate sono sicurezza e denaro. Essendo questo il vostro obiettivo, dovete sapere che avete una lunga strada davanti a voi. Ma potete farcela. Se vi sentite giù e non avete voglia di stare con altre persone, avvolgetevi in una coperta e guardate una bella commedia oppure leggete un buon libro.