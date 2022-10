L'Oroscopo del giorno 11 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì. Tra i vincenti da segnalare il segno dello Scorpione, meritatamente valutato al "top del giorno". Seguono a ruota altri due simboli astrali davvero super fortunati: Bilancia e Sagittario. Ambedue i predetti segni potranno contare sul prezioso aiuto dell'Astrologia, dunque insigniti delle cinque stelline della buona sorte. In difficoltà intanto, a questo giro, Capricorno e Acquario, rispettivamente pronosticati "sottotono" e con la spunta del "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di martedì 11 ottobre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'11 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Un ottimo martedì si staglia all'orizzonte per molti del segno. Il vostro modo di pensare in questa giornata potrebbe certamente aiutarvi a risolvere determinate situazioni in modo più positivo, rispetto al passato! Questo è dovuto a qualche piccolo cambiamento avvenuto dentro di voi di recente, che vi renderà più propositivi verso qualsiasi evento. Risolverete decisamente bene anche qualsiasi ostacolo vi si ponesse davanti. Ogni tanto vi innervosirete, come al solito per niente, ma questo fa parte di voi. In generale potreste avere una idea molto interessante, che meriterebbe di essere sviluppata in seguito.

In alcuni casi intorno a voi potreste incontrare persone non molto predisposte, questo a causa di alcuni vostri comportamenti. Se vi trattassero con sufficienza, doveste chiedervi se nel passato non abbiate fatto lo stesso...

Scorpione: "top del giorno". La Luna sarà decisamente favorevole e, dal settore del Toro, vi trasmetterà tanta buona allegria, leggerezza, voglia di incontrarsi e di divertirsi.

Datevi da fare in cucina con impegno e amore: presto potreste avere ospiti (familiari o amici cari) a cui dover dare prova della vostra maestria ai fornelli. Nel lavoro non distogliete l’attenzione dalle cose che vi circondano. Potreste trovare lì la chiave di volta di annose problematiche. La vostra personalità sarà piuttosto attiva in questi giorni, quindi sarete in grado di comprendere quali siano gli ostacoli e quali invece le strade più facili da percorrere.

Vi godrete tutti i piaceri dell’amore, riuscendo a comunicare, con la persona amata, in modo profondo e a scambiarvi valori ed energie.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo dell'11 ottobre prevede che in amore sarete particolarmente attenti, meticolosi, seri e affidabili: pronti a gongolare? In qualunque sfera della vita comunque dimostrerete di poter assolvere qualunque compito vi venisse affidato. Se siete in coppia vivrete un momento magico, denso di coccole e passione ardente. I cuori solitari vedranno mutare la loro condizione nei prossimi giorni: l'importante sarà credere di più in se stessi. Questo martedì sarebbe davvero ottimo per considerare qualche occasione lavorativa che potrebbe esservi proposta indirettamente.

Qualcosa di cui avevate già sentito parlare e che quindi avreste già dovuto conoscere. Avete avuto tempo per pensare, ora è tempo di agire, quindi sarebbe sciocco da parte vostra lasciarsi sfuggire la cosa.

Oroscopo e stelle dell'11 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Giornata da considerare nella media come sottotono. In generale non dovreste perdere di vista i vostri obiettivi evitando altresì di lasciarsi coinvolgere in qualcosa che con voi non c'entri nulla. Alcuni sogni potranno essere realizzati ma solo in parte, e già questo sarebbe fonte di grande soddisfazione. Visto che nei prossimi giorni molte cose cambieranno in meglio, quindi sarete sulla buona strada, sarebbe sciocco da parte vostra rinunciare a situazioni sicure per buttarsi su altre decisamente incerte.

Qualche piccola ingenuità in ambito lavorativo potrebbe procurarvi piccoli guai. Tenete pertanto la bocca chiusa, soprattutto su alcune situazioni non troppo ortodosse che da un pezzo sono presenti nel vostro giro. In amore, piccoli screzi con la persona amata non porteranno certo verso una bella direzione. Cercate di essere più sereni.

Acquario: ★★. Un martedì all'insegna delle due stelline del "ko": calma! Niente è perso senza lottare, e voi da buoni Acquario non vi arrenderete di certo: dove non arrivasse la buona Astrologia ci penserete voi, col vostro intuito, il vostro saper fare e la vostra indole caparbia e inarrendevole. Fate in modo in questi giorni che i rapporti con amici e familiari riacquistino spessore e profondità.

Siate più autentici, incisivi e con un pizzico di furbizia in più. Al lavoro state sereni, preparatevi a qualcosa di buono che sta per arrivare: forse un nuovo incarico potrebbe dare l'opportunità di portare a compimento una questione di vostro interesse. Buone probabilità di guadagno a fine settimana. Parlando di sentimenti, quand'è che vi convincerete che la possessività e il controllo sono acerrimi nemici dell’amore? Non ricadete sempre negli stessi errori, ok?

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 11 ottobre, pronostica un periodo abbastanza positivo, seppur condizionato da probabili alti e bassi. Probabilmente per una volta fareste bene a dare ascolto al vostro istinto. Ma più di ogni altra cosa, dovreste dare ascolto alle esigenze del vostro corpo.

Per cui, ammettere di essere non in forma perfetta aiuterà a prendere quella decisione che da un pezzo vi ronza nella testa. Invece di improvvisare sempre e farvi prendere dall’emozione del momento, visto che probabilmente dovrete affrontare un chiarimento importante, preparatevi. Mettete a punto una strategia a tavolino, valutando le mosse da fare in base ai pro e ai contro: vi sarà utile. Da evitare il giustificarsi per il fatto che talvolta vi atteggiate in un certo modo, a meno che non sia una persona davvero importante a chiedervelo e della quale potete fidarvi...