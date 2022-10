L'Oroscopo del giorno 13 ottobre prosegue in questa sede con il mettere in risalto le previsioni zodiacali di giovedì. In analisi in questa sede sono i sei simboli dello zodiaco compresi della prima tranche, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Giunti al giro di boa settimanale, l'Astrologia presenta un cielo abbastanza variegato. Come sempre a destate tanta curiosità la presenza della Luna nei segni: a questo giro la musa dei poeti risulta essere in transito nel segno dei Gemelli. Ottimo il trigono Venere-Saturno, e altrettanto ottimo il trigono Sole-Saturno.

Mercurio in questo giorno sarà sotto scacco da Giove in opposizione mentre Marte è in attesa dell'avvicinamento della Luna.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di giovedì 13 ottobre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 13 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. La Luna in mattinata farà sì che il trend del vostro umore sia basso, ma non vi preoccupate perché migliorerà col passare delle ore. Grazie alla vostra costanza state per raggiungere ciò che volevate. Continuate sicuri su questa strada. Nel lavoro il vostro motto è diventato “pugno di ferro in guanto di velluto”. E, dagli effetti che state vivendo, la scelta è stata di sicuro azzeccata!

In amore, se siete single, una forte attrazione vi farà vivere emozioni travolgenti. Le coppie potranno far decollare i progetti lungamente sognati. Ritagliatevi uno spazio dove poter meditare e riflettere. Quando dovete prendere certe decisioni, meglio farlo con calma e consapevolezza.

Scorpione: ★★★★. Questo giovedì avrete voglia di coinvolgere persone in progetti innovativi ed interessanti e per farlo avrete a disposizione una dialettica piacevole e frizzantina.

Non travolgeteli, però, con il vostro entusiasmo. Controllatevi dimostrando metodo e meticolosità. Nel lavoro il ritmo risulterà un po' troppo accelerato. Se continuate così, non riuscirete a sintonizzarvi in alcun modo con chi vi è intorno e ne pagherete lo scotto. In amore, intesa e complicità a go go. Darete smalto alla relazione e la persona amata vi dimostrerà con tutto il suo amore di apprezzarlo.

Nettuno è in orbita contraria e voi farete bene a prestare attenzione alla genuinità dei cibi, di casa vostra, della mensa o del ristorante.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 13 ottobre mette in mostra l'arrivo di una giornata fortunata. Con le stelle dalla vostra parte, questo metà settimana si prevede dinamico e vivace. Avrete anche la possibilità di allargare la solita cerchia di amici. Per il vostro benessere interiore è importante che siate circondati da persone che vi vogliono bene. Nel lavoro il periodo è brillante, quindi se oggi ve la prendete un po’ alla leggera, non farete altro che recuperare le fatiche della settimana. In amore invece non vi mancherà proprio niente. In effetti, siete contenti così.

Single? Dipende solo da voi: se non volete essere più soli, datevi da fare. Avvertirete un senso di armonia globale, che vi renderà sereni ed accoglienti con gli altri. Difendete questo piccolo e momentaneo eden.

Oroscopo e stelle del 13 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Questo giovedì potreste decidere di trascorrere qualche ora all’insegna del riposo e della tranquillità, specie se è un lusso che vi concedete raramente. In amore non fermatevi alle apparenze, cercate di conoscere anche l’animo di chi vi è accanto. Nel lavoro, sarebbe ottimale una pausa dal lavoro; oggi vi manca’ di mordente e nutrite qualche dubbio in merito a certe scelte. Voglia di coccole e d’intimità soprattutto in coppia.

Più che al mondo esterno, in questo periodo sarete interessati a riscoprire la dolcezza di un abbraccio accogliente. Sarebbe un errore reagire alla stanchezza imponendosi ritmi serrati di attività. Rispettate le esigenze di riposo del vostro organismo.

Acquario: ★★★★★. Realizzare i vostri desideri diventa facile, al momento che il trigono Venere-Saturno vi sostiene regalandovi occasioni da cogliere al volo. Al termine dell’orario di lavoro, non impigritevi ed approfittate del tempo libero per fare un po' moto. Sarete abili nel gestire situazioni conflittuali ed appianare eventuali divergenze. Buoni risultati anche per chi è alle prese con lo studio o preparativi per colloqui o esami. In amore il bisogno d’amare e di essere amati sarà la motivazione che vi spingerà a cercare l’intesa ed una maggiore complicità con il partner.

Non fate sempre di testa vostra! Cercate di fissare su carta le vostre ispirazioni creative. Dipingete, scrivete, fate musica: il benessere non è solo quello fisico.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 13 ottobre, prevede un periodo poco positivo. Prendete bene le misure: date un colpo di freno all’agitazione che vi prende e un colpo di acceleratore allo spirito d’iniziativa. Cercate di recuperare l’entusiasmo, quel vostro talento di trasformare tutto in gioco. Nel lavoro liberate la fantasia. In un momento in cui l’intraprendenza scarseggia, saranno gli slanci creativi a dare i frutti migliori. In amore, Venere nel segno della Bilancia vi lancia una ciambella di salvataggio e, almeno con il partner, vi sentite in perfetta sintonia. È probabile che vi stanchiate più facilmente del solito. Sconsigliato ogni sport pesante soprattutto per i nati nella prima decade.