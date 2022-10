L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 novembre 2022. Sul piano previsionale l'Astrologia applicata al periodo volge l'attenzione a un evento astrale particolarmente appetibile: l'ingresso della Luna in Pesci. In questo caso la curiosità prenderà certo piede soprattutto a coloro appartenenti ai sei simboli della seconda tranche zodiacale.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 2 novembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 2 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Non poteva iniziare che così il mese di novembre, con già due giornate davvero positive, ossia quelle di martedì e questa che stiamo trattando, mercoledì. La Luna in Pesci dà sempre ottimi risultati a voi nativi: l’incontro fra la sua innata tranquillità e la vostra rinomata instabilità emotiva è fruttuoso. Da questo piacevole duetto saprete ricavare il meglio: scrollatevi di dosso le paure e buttatevi! Nel lavoro una telefonata che non aspettavate, inizialmente vi confonderà le idee. Potrebbe però trattarsi soltanto di un piccolo malinteso. In amore, allegri e distesi, anche quando la quotidiana esistenza non riserva grandi sorprese, voi sapete come evitare la noia.

Il partner vi seguirà di buon cuore, ringraziandovi pure. Il tempo sottratto alle malsane abitudini e reinvestito in un hobby creativo andrà decisamente a favore dell’umore: fatene buon uso, ok?

Scorpione: ★★★★. Giornata senza infamia e senza lode, genericamente sottoscritta con le quattro stelline dei periodi positivi, seppur impastata nella scontata normale routine.

Senza essere entusiasmante, la giornata comunque si prospetta serena. Anche la scontata ridondanza delle attività quotidiane può offrire piccoli motivi di gioia o di piacere. Bisognerà solo sapersi accontentare, magari abbandonarsi al flusso della corrente, qualora non ci fossero alternative differenti. Nel lavoro invece, solo puntando su risultati concreti riuscirete a muovervi con abilità e tempismo: effettuate eventuali interventi solo se adatti alle circostanze.

In amore, per proteggere sentimenti non ancora chiari neanche a voi stessi, metterete in atto una momentanea ma strategica marcia indietro: bene anche questo! Consiglio: cercate di fare il punto delle vostre abitudini alimentari: ci sono cose che vanno corrette prima che si trasformino in problemi...

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 2 novembre presume possa prender piede una giornata blanda, allineata alle solite già vissute. Insomma, una buona "minestra riscaldata": se presa con convinzione, alla fine rilascerà discrete soddisfazioni. Avere a che fare con la cosiddetta giornata tranquilla, sotto ogni punto di vista, al massimo potrebbe esserci il rischio di un po’ d’insofferenza verso la routine, il che potrebbe spingervi in direzione delle solite fantasie.

Ogni cosa ha la sua valvola di sfogo: basta sapere quale cosicché ogni tensione scivoli via in un baleno. Nel lavoro, alcune modifiche che desiderate apportare alla quotidianità andranno introdotte gradualmente: tenete comunque a freno l’impazienza molesta. In amore, si prevedono nuvole leggermente pesanti nel vostro cielo. Niente di cui preoccuparsi, anche se un piccolo malinteso con conseguente battibecco potrebbe risultare ingestibile. Consiglio: adottate un look più giovanile, magari che vi faccia tornare indietro nel tempo: non curatevi dei commenti!

Oroscopo e stelle del 2 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. In arrivo un periodo abbastanza difficile da "digerire".

Alcuni problemi (che sapete) potrebbero prendere una piega molto diversa da quanto sperato: non demoralizzatevi, reagite! Indecisione e perplessità saranno gli scomodi regali da parte della Luna in Pesci. Purtroppo in questi giorni l'Astro d'Argento stazionerà in un poco favorevole segno di Acqua, onde per cui state abbottonati! In alcuni casi questo mercoledì si preannuncia piuttosto pigro, dunque da trascorrere come tanti altri già vissuti. Nel lavoro intanto, un affare che inseguivate da tempo potrebbe finalmente giungere alla vostra portata. In amore ultimamente, nel novero delle vostre amicizie avete inserito molte nuove ed interessanti conoscenze, ma il sentimento vero ancora è di là da venire...

Una persona a voi molto vicina e della quale vi fidate ciecamente potrebbe finalmente darvi una mano per capire l’origine di un increscioso problema.

Acquario: ★★★★★. Mercoledì davvero entusiasmante per molti del segno. La maggior parte delle cose che andrete a fare risulterà soddisfacente regalando un ottimo umore. La Luna sarà presente nel vostro segno, quindi favorevolissima, fino a fine pomeriggio quando varcherà i confini del settore dei Pesci. Sfruttate un’occasione favorevole: senso pratico, realismo e concretezza vi saranno utilissimi per concludere una questione delicata ma assai importante per voi. Nel lavoro invece non fidatevi di chiunque si mostri disponibile a fornire i propri consigli.

Siate scaltri, cercate di capire quando una persona è realmente sincera, quindi disinteressata. In amore, se siete in coppia, presto ritornerete a rivivere le emozioni dei primi tempi. Se invece siete ancora single, scendete in pista e scatenatevi! Consiglio: se siete insoddisfatti del vostro aspetto, inutile starvene davanti allo specchio con occhio critico; fate subito qualcosa!

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 2 novembre, è felice di annunciare l'ingresso della Luna nel vostro segno. Preparatevi pertanto a ricevere una spinta fortunata riguardo i sentimenti in generale. Complice il trigono di Marte in Gemelli verso la stessa Luna, questo mercoledì avete assicurata una giornata allegra e dinamica, perfetta (volendo/potendo) per programmare una rimpatriata con i vecchi amici di sempre, magari da trascorrere nel prossimo weekend.

Per alcuni del segno invece, un viaggio ormai incombente potrebbe rivelarsi l’occasione ideale per consolidare un rapporto importante a livello di lavoro. Alcune iniziative insieme a delle scelte che andrete a mettere in campo in questa giornata non daranno frutti immediati ma regaleranno tantissime soddisfazioni nel breve periodo. In amore, in mezzo a tanta confusione, accoglierete l’aiuto di una persona che con i suoi consigli vi mostrerà la via per ritrovare la serenità. Ottima la forma fisica: così smagliante da suscitare l’invidia di tutti.