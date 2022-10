L'Oroscopo del giorno 21 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di venerdì. Ad essere sottoposti a "indagine astrale", in questo contesto, i seguenti simboli dello zodiaco: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Tema sul quale far convogliare le analisi, l'amore con il lavoro, entrambi messi a confronto con le stelle del quinto giorno dell'attuale settimana. Ansiosi di conoscere quali saranno i segni supportati dagli astri?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di venerdì 21 ottobre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 21 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Marte in trigono a Venere, quest'ultima posizionata nel vostro settore, invoglia già da adesso a gongolare. Il predetto aspetto astrologico senz'altro vi sorreggerà proprio nel momento giusto, aiutandovi a concludere nel modo più opportuno e vantaggioso qualcosa di veramente importante, forse un affare di notevole interesse. Nell’ambiente familiare il clima si manterrà sereno e confortevole. Finalmente una fase assolata e tranquilla sta per raggiungere la vostra vita. Nel lavoro tutto bene: preferirete affrontare le cose in piena autonomia, potendole gestire come piace a voi, secondo i metodi e gli orari più congeniali.

In amore, se fino a qualche tempo era impensabile, da adesso in avanti certamente non vi vergognerete nel dire che, fra i progetti per l’avvenire, c’è anche il matrimonio.

Scorpione: ★★★★. Normalità e routine generalizzata la faranno da padroni questo venerdì. Comunque potete stare sicuri che il periodo, ovviamente se preso nell'insieme, non darà noie particolari, anzi.

Nel frattempo cercate di ossigenare ripetutamente la mente, magari con interessi nuovi da iniziare oppure solamente da scoprire se piacciono. Le prime a giovarsi di tale atteggiamento saranno sicuramente le vostre idee. Brillanti e inarrestabili, potreste guadagnare molto in ambiti coi quali non sentivate alcuna affinità. Nel lavoro, se aveste la sensazione di poter indirizzare una persona sul sentiero che secondo voi è quello più giusto, fatevi aventi con un consiglio sincero: non tiratevi indietro.

In amore, se ci fosse un clima di mezze verità, sappiate che al primo passo falso potrebbe arrivare un vero e proprio terremoto. Non è mai tardi comunque per rimediare, ma servirà una confessione sincera.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 21 ottobre mette sul piatto previsionale una giornata discretamente buona, positiva quanto basta. Da tener presente le solite raccomandazioni: concentrati, pensando prima di agire. In generale comunque questo venerdì inizierà scorrevole e riposante un po' per tutti, poi prenderà la piega che il destino ha già attribuito. Quasi certo il fatto che potrebbero esserci alcuni momenti di fiacca in cui sarete stranamente taciturni. L’assenza di stimoli vi renderà pensierosi, ma in quanto a concretezza non sarete secondi a nessuno.

Nel lavoro, un incontro molto producente capiterà proprio a fagiolo: vi spingerà a riflettere su alcune importanti opportunità che vi si potrebbero presto spalancare davanti. In amore le emozioni somigliano ad ondate, e in questo momento il vostro mare (purtroppo) è piatto come una tavola... Voi però, nell'attesa, non sapendo come andrà a finire, accontentatevi della generale tranquillità.

Oroscopo e stelle del 21 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Giornata poco efficace al punto di vista relazionale. Diciamo che non avrete tante questioni da mettere a posto, solo che ci potrebbero essere personaggi un po' troppo testardi, tali da farvi girare le eliche.

Qualche motivo di delusione ci potrebbe anche stare, così come il senso di frustrazione per non riuscire o non sapere come fare per reagire ad eventi incontrollabili: regolatevi secondo il vostro carattere/indole, così come gli altri senz'altro si aspettano che facciate. Non servirebbe a nulla piangere su di un eventuale latte versato: mettetevi subito all’opera per rimediare agli errori fatti, in corso o che potreste fare questo venerdì, ok? Nel lavoro la vostra curiosità si rivolge spesso, un po' di più ultimamente, verso ambiti del tutto nuovi, il che potrebbe offrire spazio per poter crescere o maturare professionalmente. In amore, nel caso aveste il desiderio di risultare simpatici ed affascinanti ad ogni costo, potreste rischiare di irrigidirvi troppo, non riuscendo a dimostrare chi siete davvero: sincerità!

Acquario: ★★★. Un finale di settimana tutto o quasi all'insegna del sottotono: crederci o non crederci? In verità difficile confermarlo in quanto a giocare un ruolo fondamentale, come al solito, sarà il vostro ascendente. Quando le certezze mutano in dubbi, cercate qualsiasi appiglio per resistere alla corrente e non esserne trascinati via. In questo momento la persona sulla quale spesso contate non può esservi d’aiuto, quindi non è il caso di puntare tutto su quest'ultima: è ora di mettersi in gioco personalmente. Nel lavoro intanto, state per portare a termine un importante progetto che presto vi permetterà di sentirvi più liberi e più autonomi. Non mollate proprio ora: siete dell'Acquario, perciò agite con decisione, alla faccia della giornata sottotono.

In amore non abbiate paura di una eventuale fase di distacco. Se ciò che avete costruito è amore vero, lo ritroverete intatto anche dopo un po’ di tempo, altrimenti... saluti e baci!

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 21 ottobre, predice un periodo non male davvero. Con la giusta predisposizione mentale nonché con lo spirito rivolto al pensare positivo certamente a fine giornata registrerete diversi punti a vostro favore. Anche se in tanti ancora avrete a che fare con qualche ostacolo da superare, state lentamente ritrovando la normalità, fatta di serenità e di equilibrio. Energia e tenacia lavoreranno attivamente per permettervi di ritrovare la giusta soluzione ai problemi che avete o che potrebbero nascere in questi giorni.

Gli imprevisti quasi certamente per qualcuno di voi diventeranno vantaggi importantissimi. Nel lavoro intanto, se è vero quanto dice quel famoso proverbio che recita: “gente allegra, il ciel l’aiuta”, siete a cavallo! Il vostro ottimismo è, e resterà sempre, la migliore medicina alle astrusità della vita. In amore presto generose dimostrazioni d’affetto vi verranno tributate da una persona conosciuta di recente. Sorpresi, ricambierete con identico slancio.