Secondo l'oroscopo del 31 ottobre 2022, i nati sotto il segno dello Scorpione devono lottare per raggiungere gli obiettivi sperati. I Sagittario, invece, devono farsi conoscere per quello che sono.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Gemelli: siete arrivati a un punto di saturazione in alcuni rapporti. Se non vi stanno più bene certe cose, non esitate a palesare tutto quello che avete dentro, non siate troppo reticenti.

11° Ariete: l'Oroscopo del giorno 31 ottobre vi invita a concludere questo mese lasciandovi alle spalle tutte le difficoltà che avete vissuto.

Adesso è tempo di guardare avanti e di rimboccarsi le maniche.

10° Capricorno: dal punto di vista sentimentale ci sono delle novità in arrivo, ma non dovete essere frettolosi. In ambito professionale, invece, meglio non essere troppo pretenziosi.

9° Bilancia: buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. In questo periodo c'è un ingresso di liquidità che potrebbe farvi molto piacere. In amore siete un po' incerti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Vergine: cercate di tirare fuori la vostra personalità, nel bene e nel male. La cosa importante è farsi conoscere per quello che si è, senza filtri e senza edulcorare nulla.

7° Toro: vi sentite un po' indecisi in amore.

Le previsioni dell'oroscopo del 31 ottobre vi invitano a riflettere in maniera un po' più approfondita prima di prendere decisioni inattese.

6° Sagittario: oggi siete piuttosto tranquilli, forse fin troppo. Il vostro non avere reazioni potrebbe essere interpretato male dalle persone che vi circondano. Tuttavia il vostro è semplicemente un bisogno di rilassarvi.

5° Scorpione: ci sono nuove opportunità in ambito professionale. In amore, invece, sentite il bisogno di avere accanto una persona cara. Non arrendetevi al primo ostacolo se state lottando per un obiettivo.

Oroscopo 31 ottobre primi quattro segni

4° in classifica, Cancro: se ci sono state delle discussioni di recente, adesso è giunto il momento di recuperare.

Dal punto di vista professionale l'importante e non esporsi troppo. Lasciate che siano gli altri farlo stavolta.

3° Leone: siete molto determinati. L'oroscopo del giorno 31 ottobre vi invita ad andare avanti per la vostra strada senza soffermarvi troppo sulle cose circostanti. Interessanti risvolti in amore.

2° Acquario: buon momento per fare delle nuove conoscenze. Se siete single approfittate di questo momento in cui siete particolarmente carismatici.

1° Pesci: questo è il momento giusto per coltivare i rapporti a cui tenete e per lasciare andare quelli a cui non date particolare importanza. In amore ci vuole coraggio e determinazione.