Le previsioni dell'oroscopo del 4 ottobre vedono novità in arrivo per i nati sotto il segno dei Gemelli. I Sagittario, invece, devono essere un po' più lungimiranti. I Capricorno hanno perso un po' di motivazione.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: nel lavoro forse avete perso un po' di entusiasmo, ma non dovete arrendervi e dovete continuare a lottare fino in fondo per raggiungere i vostri obiettivi.

11° Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 4 ottobre vi invitano ad essere un po' più lungimiranti. Presto verranno al pettine dei nodi che avevate in sospeso da un bel po' di tempo.

10° Ariete: buon momento per cominciare una nuova attività, ma dovete prestare attenzione alle persone che deciderete di avere nella vostra squadra. In famiglia potrebbe sorgere qualche piccolo malumore.

9° Pesci: non potete avere la pretesa che tutti la pensino come voi. Nella vita spesso capita di doversi relazionare con persone che hanno una visione delle cose diametralmente opposta e bisogna adeguarsi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: non abbandonate progetti a cui stavate lavorando da tempo solo perché non state ottenendo risultati in maniera immediata. Cercate di essere un po' più espansivi in amore.

7° Scorpione: secondo l'oroscopo del 4 ottobre, i nati sotto questo segno devono rimboccarsi le maniche e prendere in mano le redini della situazione.

Se Maometto non va dalla montagna, allora dovrà essere la montagna ad andare da Maometto.

6° Bilancia: in amore vi sentite un po' incerti, tuttavia, adesso è tempo di darsi da fare e di prendere il toro per le corna. Anche dal punto di vista professionale potrebbero sorgere degli imprevisti da gestire.

5° Acquario: buone occasioni in arrivo sul lavoro.

Se siete alla ricerca di una novità, essa potrebbe arrivare tra poco, ma dovete continuare ad essere pazienti.

Oroscopo segni fortunati 4 ottobre

4° in classifica Gemelli: nel lavoro ci sono dei cambiamenti a cui potreste fare un po' di fatica ad abituarvi. A lungo andare, però, vi renderete conto che per voi sarà un bene.

3° Cancro: l'oroscopo del 4 ottobre invita i nati sotto questo segno ad essere un po' più attenti alle emozioni degli altri.

Cercate di mostrarvi particolarmente empatici. Grandi novità sul lavoro.

2° Leone: in amore ci sono delle novità in arrivo, ma dovete essere cauti. Non lasciatevi andare subito e non mostrate tutte le vostre carte. Un velo di mistero è sempre gradito.

1° Vergine: ottimo momento per quanto riguarda la sfera sentimentale. Ci sono delle importanti novità in arrivo, quindi, cercate di non essere troppo frettolosi.