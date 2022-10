L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì 4 ottobre. Sul piatto della bilancia il secondo giorno della settimana, analizzato e confrontato con i simboli astrali appartenenti al secondo tratto zodiacale. Allora, ansiosi di sapere se anche il vostro segno possa rientrare di diritto tra quelli ritenuti fortunati? Lo scoprirete a breve spulciando nel report preposto all'uopo.

Iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 4 ottobre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Target mirato sui soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 4 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Giornata "no", almeno secondo la vostra carta astrale. Se vi sembra che la vostra vita sia ad un punto morto e non vedete all’orizzonte nessuna via d’uscita, avendo più fiducia in voi stessi sbloccherete la situazione. Affrontate eventuali paure, anche correndo qualche piccolo rischio: lucidate il vostro carapace e procedete decisi sulla vostra strada. Nel lavoro, un atteggiamento poco chiaro di un collega vi metterà in allarme, ed a ragione. Pensate a salvaguardare la vostra tranquillità e il vostro futuro. In amore alcuni di voi vorrebbero giocare con il fuoco: bramate un’avventura?

benissimo, liberi di farlo, poi però ve ne dovrete assumere tutte le responsabilità! Se non vi sentiste in forma o non aveste voglia di fare movimento iniziate col rinunciare a dolci e pastasciutta. Programmate passeggiate quotidiane.

Scorpione: ★★★★★. Giornata di martedì ottima in tutti i fronti: pronti a volare? In effetti in questo periodo tutto o quasi si muoverà a vostro favore.

Sfrutterete le ottime occasioni che vi regalerà una Luna propizia e sarete contenti e soddisfatti dei risultati ottenuti. Godetevi la compagnia di amici divertenti, vi aiuteranno a far passare malinconie e cattivi pensieri. Nel lavoro vi verranno proposte opportunità da cogliere senza titubanze, anche se qualche collega storcerà la bocca e mugugnerà: preparatevi!

In amore, con astri altamente di parte finalmente non vi sentirete più soli, col partner pronto a dare supporto e coccolare all'occorrenza. Anche se, in realtà, ultimamente non è che avete tanto da recriminare. Agite e pensate da veri positivi, anche con situazioni avverse.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del giorno 4 ottobre predice un buon martedì, all'insegna della normale amministrazione. Per qualcuno del segno è in arrivo una ventata di rinnovamento. La Luna, da questo martedì nel segno dell'Acquario, potrete contare in qualche caso su un pizzico di buona fortuna in più. Peccato solo che potrete limitarvi in molti casi solo a sognare ad occhi aperti, visto l'andazzo di alcuni rapporti: pazienza!

Un segnale d’allarme lo lancia Venere, sotto stress da Giove: anche se siete già su di giri, tenete i piedi piantati in terra... Nel lavoro intanto, accogliete pure una nuova proposta in cui potrebbe essere promesso un ruolo importante: sentirsi preziosi aiuterà ad impegnarsi al massimo. In amore sarete molto affabili e gentili con tutti, questo soddisferà la persona che avete vicino. Non ci sarà davvero bisogno di incrinare tutto con strane malinconie.

Oroscopo e stelle del giorno 4 ottobre, previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata abbastanza buona, anche se con piccoli intermezzi a cui stare attenti. Come avrete capito fiutando l’aria, non è questo il momento di andare allo sbaraglio ma, al contrario, dovete muovervi con molta concretezza.

Iniziative solide ed affidabili: così facendo, la vostra immagine pubblica non correrà rischi. In ambito lavorativo, per ottenere il meglio sia in forma di guadagno che di successo non dovete perdere di vista la prudenza e la concentrazione. Insomma, evitate di agire d’impulso. In amore, se siete ancora single e in cerca di avventure mordi e fuggi, vi tornerà utile tenere bene a mente il saggio proverbio secondo il quale “tanto va la gatta al lardo...”. Consiglio: nel dare eventuali prove di coraggio non dovete assolutamente sfidare la sorte; così guai e malanni si terranno a debita distanza da voi.

Acquario: 'top del giorno'. La Luna in arrivo nel segno porterà certamente una ventata di creatività e tanta passione in amore.

Si invita a trascorrere questo secondo giorno della settimana con fantasia e profondità di sentimenti. Cercate nel vostro entourage di amici un paio di occhi che (secondo il vostro cuore) vi guardano in modo diverso: molto probabilmente sarete fortunati se appartenente all'Ariete, al Toro o al segno dei Pesci. Quindi per voi nativi si profilano circostanze davvero fortunate, pronte a ruotare a vostro favore rendono soddisfacente il periodo. L'appoggio di una persona molto amica poi sarà determinante per un salto di qualità a livello sentimentale. Il metodo dei piccoli passi da adesso è quello che fa per voi. La sfera lavorativa anche si avvierà a godere di un periodo favorevole. Persino Marte vi sorriderà: la creatività conoscerà momenti di vera gloria.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 4 ottobre, indica un periodo poco positivo: il sottotono è in agguato? Può darsi, ma non è detto comunque. La disarmonia di Marte e Mercurio al vostro Nettuno interferirà molto con l’umore. Anziché tirare fuori il pungiglione e colpire a casaccio, ascoltate quella vocina ridondante che fa leva sul vostro buonsenso. Se in questo periodo raccoglierete meno del previsto, siate pazienti e aspettate che le cose prendano un’altra piega. Nel lavoro in cielo avete pochissimi alleati in questo momento cui rivolgervi se la situazione dovesse sfuggire di mano. Seguite i consigli di chi la sa lunga: cercate di stare calmi e organizzatevi meglio che potete. In amore, intenerita dalla vostra aria da cane bastonato, la persona che avete accanto sarà quanto mai sollecita e servizievole. Fatevi coccolare e proteggere, vi tirerà su il morale almeno.