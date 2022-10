L'Oroscopo del giorno 5 ottobre è pronto a dare consigli e dritte in questa parte centrale della settimana. In primo piano le previsioni zodiacali di mercoledì, nel contesto indirizzate ai soli segni dello zodiaco compresi nella sestina dall'Ariete sino alla Vergine. Massima curiosità rivolta ai settori dell'amore e del lavoro.

A portare una ventata di freschezza la bella presenza della Luna in Acquario, nel contempo in ottimo trigono astrale a Marte in Gemelli. A godere dei buoni influssi generati dalla posizione di astri di parte saranno, in particolar modo, oltre agli scontatissimi Gemelli, anche gli amici nati sotto il segno dell'Ariete: quest'ultimi avranno in positiva specularità il trio Sole-Venere-Mercurio.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzando nei minimi dettagli ciò che predice l'oroscopo del 5 ottobre alla sestina formata da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Previsioni astrologiche del 5 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 5 ottobre predice un mercoledì davvero promettente. In amore la giornata vedrà il rapporto con il partner contrassegnato da tanta dolcezza e massima tranquillità. Il sostegno che vi offrirà la persona amata sarà incondizionato e questo renderà migliore la vita a due. I problemi e le preoccupazioni passeranno in secondo piano, perché quello che vorrete sarà solo vivere pienamente ogni momento in modo idilliaco, emozionante e passionale.

Le stelle in aspetto felice a voialtri single doneranno una grande espansività sentimentale: dovrete soltanto darvi un po’ più da fare, uscire dal guscio e non attendere che il principe azzurro o la donna dei vostri sogni venga a dare la sveglia! Nel lavoro potreste avere un eloquio molto elevato, il che vi permetterà di conquistare diversi colleghi, nonché migliorare la qualità delle relazioni.

Toro: ★★★. Giornata di mercoledì abbastanza difficoltosa, prevista mediamente sottotono. In amore, stelle in parte antipatiche potrebbero esporvi agli attacchi del vostro partner. Calma: invece di reagire con rabbia e nervosismo, cercate di mostrarvi tranquilli e sereni. Se rimarrete centrati nulla potrà turbarvi e forse riuscirete anche a superare diversi problemi.

Sforzatevi di affrontare le situazioni insieme, con calma e serenità. In questa giornata sarete anche un po' malinconici, forse perché vi state facendo troppe domande ripensando a ciò che avete sfiorato ma mai raggiunto: provate a voltare pagina. Non è mai troppo tardi per farlo, anche perché le sorprese piacevoli della vita sono spesso dietro l'angolo, ad aspettarvi. Nel lavoro, degli imprevisti vari scompiglieranno alcuni programmi in agenda. Quello che più potrebbe ferire saranno soprattutto alcune battutacce infelici di un/una collega: lasciate correre, fate però un bel triplo nodo al fazzoletto...

Gemelli: ★★★★★. Le storie d'amore nate nelle ultime settimane sono importanti. È arrivato il periodo giusto per farsi sentire, tornare in scena anche dopo una lunga fase di silenzio.

In coppia le esigenze e vostre e del partner combaceranno perfettamente. La sintonia sarà al massimo e non potrete chiedere di meglio alla vita. Buona giornata per portare avanti alcuni progetti che avevate accantonato per dedicarvi esclusivamente alla famiglia oppure alla persona del cuore. Questo mercoledì, senz'altro, sarà un'ottima giornata per concedersi uno svago extra, magari che possa rimettervi in pace con il mondo dopo un periodo intenso di stress e incomprensioni. Approfittatene, se non altro per cambiare qualcosina alla vostra immagine o per comprare qualcosa che vi renda davvero felici. Nel lavoro, sono in arrivo ottimi progetti. Alcuni già li state portando avanti da un po'. Tenete presente che il consiglio di un collega potrebbe essere veramente utile: prendetelo in considerazione.

Oroscopo di mercoledì 5 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Periodo difficile questo in arrivo. È probabile che stiate cercando di risolvere problemi di lavoro: da fine ottobre nuove mansioni, incarichi o cambi di orario potrebbero un po' scombussolarvi l'esistenza. L'amore in questo periodo è latitante, oppure c'è ma non risponde. Confusione e tensioni unite a frecciatine non risolveranno eventuali problemi: sarebbe meglio dichiarare esplicitamente cosa c'è che non va e puntare sul buon dialogo. Dovrete probabilmente prepararvi ad affrontare discussioni legate a situazioni spiacevoli, anche se in questo periodo vorreste solo rimanere accoccolati sotto le coperte e non pensare a nulla.

A causa della cattiva l'influenza astrale, oggi, domani e dopodomani potreste sentirvi un po' troppo pretenziosi, diciamo quasi con la puzza sotto il naso. Sappiate che è di cattivo gusto guardare gli altri dall'alto in basso, quindi concedete a tutti la possibilità di potersi esprimere, in totale serenità. Nel lavoro, tirate giù le buone idee e decidete con calma come agire, solo in questo modo avrete la meglio.

Leone: ★★★. Questo giro di boa infrasettimanale potrebbe nascere con qualche tensione. Nulla di grave; sappiate che vi aspetta un fine mese e un inizio novembre di grande recupero. In amore, invece di brontolare e sbruffare date un po' di fiducia al partner, lasciatevi guidare dai suoi suggerimenti.

Cercate di gestire meglio la gelosia nel rapporto di coppia. ultimamente vedete delle ombre dove in realtà splende il sole. Date quindi la priorità al dialogo con il vostro partner, senza lanciare accuse ingiustificate, potreste pentirvene. Non state con le mani sui fianchi ad aspettare che la fortuna arrivi: rimboccatevi le maniche e datevi da fare, cominciando da questa giornata. Tutto dipenderà da voi, i soli protagonisti della vostra vita, per questo dovete darvi da fare per realizzare quello che più desiderate. Nel lavoro, con un costante impegno potreste condurre in porto progetti importanti. I risultati saranno superiori alle aspettative.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, mercoledì 5 ottobre, consiglia in questo periodo di lanciarsi in nuove iniziative.

Non mancherà di sicuro la voglia di fare, anzi, siete e sarete uno dei segni più forti dello zodiaco anche nei prossimi mesi. In amore, uno splendido Mercurio vi aprirà a una giornata di intesa emotiva, perfetta da vivere insieme al vostro (o la vostra) partner. Un cielo felicemente bendisposto vi regalerà momenti di fusione molto piacevoli. Con chi avete accanto siate pronti a donarvi con slancio e volontà, cercando di migliorare sempre di più il vostro legame. Entusiasmo, energia, generosità non vi mancheranno di sicuro! Il settore dei progetti o nelle amicizie sarà illuminato come non mai, anzi brillerà! Questa sarà la giornata ideale per fare nuovi incontri se single, magari avviare qualche progetto che tenete nascosto in un cassetto.

Non abbiate paura del giudizio altrui, perché la stima nei vostri confronti non conoscerà confini. Nel lavoro sarete iperattivi portando a termine quantità incredibili di cose.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 5 ottobre.