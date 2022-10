L'Oroscopo del giorno 8 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato. La parte finale della settimana vede un ottimo inizio weekend per tre segni, ovviamente compresi nella sestina in analisi in questo contesto, ossia quella relativa seconda metà zodiacale. Curiosi di sapere chi avrà il massimo supporto astrale nel periodo? Bene, possiamo già anticipare che a poter meritatamente gongolare saranno i nati del Capricorno, insieme ai Bilancia nonché quelli del segno dei Pesci. Chi invece non avrà l'agognato supporto da parte dell'Astrologia del giorno saranno quelli dell'Acquario e del Sagittario, entrambi considerati in giornata da due stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di sabato 8 ottobre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti. Curiosità e massima attenzione in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali dell'8 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Complice i due trigoni astrali provenienti da Saturno e Marte in direzione del vostro Sole nel segno, vi attendono ore di passione a dir poco incandescente. Organizzate per questo weekend una bella serata con la persona amata e lasciate che il fuoco si mescoli alla tenerezza. Nel lavoro invece, il momento sarà favorevole soprattutto a chi di voi è ancora precario, magari alla ricerca di una prima o nuova occupazione.

Guardatevi intorno e non precludetevi nessuna strada. In amore di certo saprete mantenere vivo il filo dell’intesa in modo stuzzicante. Con il partner c’è comprensione, feeling e un’intesa molto profonda, coinvolgente e appagante. Presto arriverà una buona notizia oppure potrebbe esserci qualche novità in vista già da questa domenica.

Se siete single, si prevede una storia ad alto grado di passionalità. Nel corso del periodo vi svagherete facendo blande passeggiate oppure andando alla ricerca di piccoli sfizi in giro per negozi.

Scorpione: ★★★★. Giornata abbastanza positiva. La voglia di rinnovamento in qualche caso si scontrerà con il desiderio di conservare alcune abitudini ormai consolidate.

Non bilanciate le due energie rifugiandovi nella pigrizia ma date spazio alla voglia di cambiamento che certamente si sta facendo pressante per alcuni di voi. Condividete con le persone care momenti significativi, anche eventualmente non troppo positivi: la vita è bella anche se sottoposta a continui alti e bassi. Se aveste situazioni bloccate da tempo, sappiate che presto ripartiranno alla grande. Nel lavoro, dite no agli equivoci: creerebbero un vespaio di chiacchiere difficilmente controllabili, e questo potrebbe fare più male di quello che si immagina. In amore invece, vi abbandonerete all'estasi dei sensi con grande gioia e massimo coinvolgimento. La previsione è valida anche per chi pensa di non avere più l’età...

Sagittario: ★★. L'oroscopo dell'8 ottobre annuncia un sabato poco promettente. Questo potrebbe essere il momento di dimostrare, con i fatti e non solo a parole, la determinazione e il coraggio che sapete mettere in campo in caso di difficoltà. Discussioni in famiglia si prevedono in qualche caso, come al solito per motivi futili o per mere questioni di principio. Superate le spigolosità del vostro carattere e valorizzatene i lati positivi, tralasciando quella ingiusta voglia di voler emergere a ogni costo su tutto e tutti. Nel lavoro, se dovesse servire, sappiate che chiedere scusa non è segno di debolezza, tutt’altro: è una dimostrazione di saggezza e di umiltà. Doti preziose, oggi quasi dimenticate.

In amore utilizzate intuito e senso critico: servirà per mettere a fuoco cosa c’è da perfezionare nel progetto che dovete portare a termine nei prossimi mesi. Siate equilibrati con voi stessi e con chi avrete di fronte, evitando di cedere all’emotività.

Oroscopo e stelle dell'8 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Giornata di sabato veramente splendida, giusto per non dire magica. Questa giornata di inizio weekend è propizia per evadere dalla solita realtà. Godetevi il mondo, qui e adesso. Andate incontro agli altri con un sorriso, sapendo che la vita bisogna accoglierla sempre con gioia. Sarete particolarmente contenti di incontrare parenti e amici, magari che non vedevate da diverso tempo.

Nel lavoro nel frattempo potrete realizzare gli obiettivi che vi siete posti da tempo, a patto però che non vi mettiate in competizione con i vostri colleghi. In amore lasciate che il partner, con la solita dolcezza, calmi le vostre ansie. Non siate scorbutici: ricambiate con qualche idea brillante da vivere insieme. Mercurio e Urano, a questo giro molto amichevoli verso il vostro segno, vi spingeranno ad abbandonare abitudini di vita non troppo salubri (fumatori/fumatrici avvisati!).

Acquario: ★★. Un sabato stressante e poco positivo a causa di Urano, nel periodo in quadratura al vostro Saturno. Tranquilli, anche se i predetti astri vi terranno sotto tiro, non riusciranno certamente a turbare totalmente la giornata: vi sarà spazio per momenti buoni, animati da stelle che vogliono che tutto fili per il verso giusto.

Avrete un seppur minimo slancio e una sufficiente capacità comunicativa, soprattutto con chi amate e vi ricambia con sincero affetto. Nel lavoro occhio! Riflettete sulle mosse da fare solo a casa, quando tornerete al lavoro e quindi sarete più rilassati e potrete concentrarvi. Per stare al passo con il periodo andrebbero fatte delle scelte in relazione al tipo di attività svolta. In amore invece, come al solito siete così affascinanti e seducenti che sarà inevitabile fare conquiste e incontri positivi. Molti i punti a vostro favore e solo uno contrario: essere già impegnati... Se praticate piccoli sport, continuerete a riportare piacevoli soddisfazioni.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 8 ottobre, prevede un periodo più che ottimo.

La Luna, nel vostro segno sino alle 18:00, sarà interessata dagli ottimi sestili con Plutone e Urano. Porterete avanti le vostre ragioni con veemenza, grinta e coraggio, riscuotendo una certa ammirazione dalle persone che vi girano intorno. Ma, nel quotidiano, prestate attenzione anche a qualche nuova coincidenza, perché potrebbe indicarvi il cammino più giusto da seguire. Nel lavoro siate pronti: presto riuscirete a ribaltare le carte a vostro favore. Così, da esecutori passivi e a volte critici, diventerete finalmente protagonisti creativi di un progetto importante. In amore, anche se gli umori tra voi e il partner saranno diversi, riuscirete ad andare d’accordo grazie alla reciproca disponibilità del cuore. Se possibile, fate ogni tanto un tuffo nel verde: passeggiare nella natura aiuta anima e fisico.