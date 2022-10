Secondo le previsioni dell'oroscopo dell'8 ottobre, i nati sotto il segno dei Pesci devono essere più coraggiosi. I Cancro, invece, sono in grande forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: non abbiate paura di cambiare opinione e di ricredervi su persone o situazioni. Dal punto di vista sentimentale, invece, ci vuole un po' di coraggio in più

11° Pesci: abbiate il coraggio di osare e di cimentarvi in nuove esperienze e avventure. Dal punto di vista sentimentale ci vuole un po' di spirito avventuriero in più.

10° Capricorno: giornata interessante per l'amore.

L'Oroscopo del giorno 8 ottobre vi esorta ad essere più determinati. Se vi sentite giù, circondatevi delle persone che vi fanno stare bene.

9° Scorpione: se siete in disaccordo con il punto di vista del partner cercate di parlarne con calma. Non traete subito delle conclusioni affrettate e riflettete prima di esprimere giudizi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: se siete in bilico tra due fuochi, è arrivato il momento di osare. Non perdete tempo con persone che non meritano la vostra attenzione, avete già perso troppo in passato.

7° Leone: siete un po' annoiati e questo potrebbe spingervi a rinunciare a prendere parte a cose o situazioni che, invece, potrebbero tornarvi utili.

Buon momento per l'amore.

6° Toro: i nati sotto questo segno sono un po' demotivati. Ci sono delle questioni da risolvere quanto prima. Cercate di non puntare il dito contro gli altri e guardate prima i vostri errori.

5° Ariete: le previsioni dell'oroscopo dell'8 ottobre vi invitano a prestare un po' di attenzione in più alle persone che vi circondano.

In amore bisogna rischiare, ma non esponetevi troppo.

Oroscopo segni fortunati 8 ottobre

4° in classifica Acquario: la giornata comincerà nel migliore dei modi. Verso il pomeriggio, però, potrebbe esserci qualche piccola incomprensione in amore. Risolvetela prima che finisca la giornata, è sempre un peccato andare a dormire arrabbiati.

3° Vergine: amate le relazioni intense e i rapporti che vanno oltre la semplice apparenza. Nel lavoro bisogna essere un po' più cauti. Giornata interessante per le nuove conoscenze, specie se siete single.

2° Bilancia: l'unico modo per vivere delle belle emozioni è lasciarsi andare e non restare fermi sui propri passi. Se volete fare la differenza sul lavoro, mostratevi i più creativi e vedrete che ne trarrete vantaggio.

1° Cancro: circondatevi di persone positive. In questo momento siete molto empatici e reattivi, quindi, approfittate di questo per risolvere delle faccende in sospeso. Nel lavoro siete carismatici.