È pronto l'oroscopo del weekend 8 e 9 ottobre 2022. È il secondo fine settimana di ottobre, quali novità e sorprese arrivano dal settore dedicato al lavoro e alla fortuna? Quali segni zodiacali avranno alti e bassi sul posto di lavoro? Quali, invece, prenderanno il comando per dirigere al meglio la squadra di lavoro? Se siete curiosi anche di sapere quali sono i vostri numeri fortunati, qua trovate le accurate previsioni degli astri dedicate alle giornate di sabato 8 e domenica 9 ottobre.

Lavoro e numeri fortunati secondo l'oroscopo per i giorni 8 e 9 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – Dal punto di vista lavorativo, andrete su e giù, riceverete dei soldi ma non sarà l’importo che speravate. Il numero 28 porterà fortuna, così come il numero 37. Se vivete in una grande città, fate attenzione a dove mettere il portafoglio.

Toro – In questo momento, coloro che hanno dei dubbi devono assolutamente concentrarsi sulla creazione di un piano di riserva. Chiedetevi qual è la migliore mossa finanziaria che potete fare in questo momento per ridurre al minimo le vostre spese. I vostri numeri fortunati di questo weekend sono 67 e 23.

Gemelli – Ricordate che il lavoro non è la vostra vita, e se succede qualcosa di irreparabile, verrete sostituiti in un nanosecondo.

Date più importanza alle cose che vi fanno stare bene, che vi fanno provare una gioia immensa. I numeri che vi porteranno fortuna sono 5 e 10.

Cancro – C’è malcontento nel luogo in cui prestate servizio, ma voi tirerete fuori il life coach dentro di voi e incoraggerete gli altri a portare a termine ciò che stanno facendo. Le stelle di questo weekend dicono che i vostri numeri fortunati sono il 5 e il 7.

Le previsioni del lavoro e dei numeri fortunati, weekend 8-9 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – I disoccupati del segno Leone non avranno difficoltà a trovare un buon lavoro. Potreste davvero ottenere il lavoro dei vostri sogni, aspettatevi anche un piccolo guadagno finanziario nel corso della giornata di sabato. I numeri 29 e 56 vi porteranno fortuna.

Infine, Giove trasmette buone vibrazioni.

Vergine – Concentratevi su quali sono i vostri desideri e, con l’aiuto di una persona fidata, realizzerete qualsiasi cosa voi abbiate in mente. Aspettatevi anche qualche piccola perdita finanziaria questo periodo. La dea bendata sarà dalla vostra parte e i vostri numeri fortunati saranno il 38 e il 47. Ottenete il massimo da questo fantastico fine settimana.

Bilancia – Finanziariamente, state andando bene. Investite nella vostra istruzione, se possibile, in qualsiasi modo. Vi porterà più opportunità di lavoro in futuro. I vostri numeri baciati dalla fortuna sono 1 e 22, ma cercate di non investire in veicoli nelle prossime settimane.

Scorpione – I progressi lavorativi non sono abbastanza veloci e siete stanchi delle battute in ufficio.

Ignoratele e concentratevi su cose che vi piacciono di più, mettete tutto ciò che odiate in fondo alla casella di posta, oppure le passate al vostro collega. La dea bendata dice che i vostri numeri fortunati sono l’8 e il 70.

Astrologia per il secondo weekend di ottobre su lavoro e numeri fortunati: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Gli impegni di lavoro di questa settimana vi hanno devastato, ma l'oroscopo vi incoraggia a non mollare proprio adesso. Siate aperti anche a seguire altri piani e idee, cercate di ridurre le spese e rimanete concentrati nel vostro lavoro. Non paragonate mai la vostra fortuna con quella agli altri, non sapete quanto hanno lavorato duramente per arrivarci. I vostri numeri della fortuna sono 1 e 22.

Capricorno – Un po’ di dignità, unita alla diplomazia, porterà voi e la vostra carriera molto lontano. Potrebbe essere necessario assumere anche il ruolo di coach per dirigere al meglio la vostra squadra di lavoro. Negli ultimi tempi, vi siete sentiti un po’ abbandonati dalla dea della fortuna, ma l’attuale situazione planetaria potrebbe portarvi fortuna nel vostro ambiente di lavoro. I vostri numeri fortunati sono 35 e 48.

Acquario – Le persone intorno a voi hanno bisogno di qualcuno che prenda l’iniziativa e che diriga il team, e quel qualcuno siete voi. È un ottimo momento per mostrare le vostre abilità, fate ulteriori ricerche prima di prendere le decisioni finali. I vostri numeri fortunati sono 7 e 27.

La dea bendata, in questo periodo, è molto interessata ai vostri affari.

Pesci – In questo periodo potrebbero accadere grandi cose nella vostra carriera. Siate coraggiosi e fiduciosi, perché potreste anche ricevere un aumento. I numeri 23 e 32 sono fortunati per voi. Cercate, però, di non fare investimenti in borsa.