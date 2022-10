L'oroscopo della settimana che va dal 3 al 9 ottobre vedrà i nativi Acquario vivere una bella vita, soprattutto sul fronte sentimentale grazie in particolare a Venere e alla Luna, mentre Vergine riuscirà a essere abbastanza precisa al lavoro. I nativi Scorpione vivranno momenti di crescita, sia in amore che al lavoro, mentre Ariete faticherà a essere romantico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 3 al 9 ottobre.

Previsioni oroscopo dal 3 al 9 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale più complicata del previsto nel corso della prossima settimana.

Faticherete davvero tanto a essere romantici nei confronti del partner con Venere opposta. Intendiamoci, l'interesse nei confronti della vostra fiamma ci sarà, ma il romanticismo non sarà la vostra prima priorità. Nel lavoro riuscirete a mettere insieme discreti risultati grazie a Giove e Marte. Attenzione però a Mercurio che sta per tornare in opposizione. Voto - 6️⃣

Toro: periodo tutto sommato discreto sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Questo cielo non sarà estremamente favorevole per voi e per la persona che amate, ciò nonostante, se avrete rispetto, fiducia e un po’ di romanticismo, potrete vivere bei momenti insieme. Sul fronte professionale Mercurio vi aiuterà a non commettere troppi errori con i vostri progetti, ma prima o poi, dovrete essere in grado di camminare sulle vostre gambe.

Voto - 7️⃣

Gemelli: ottima settimana per voi nativi del segno, soprattutto sul fronte professionale. Le non mancheranno, e con l'aiuto di stelle come Marte, Giove e Saturno, saprete come metterle in pratica. Sul fronte sentimentale la stabilità di coppia non sarà il vostro forte, soprattutto nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura e vi metterà in difficoltà.

Se siete single dovrete fare più attenzione ai segnali che vi lancerà la persona che amate. Voto - 8️⃣

Cancro: non sarete purtroppo nelle condizioni migliori per dedicare anima e corpo alla vostra anima gemella, non quando Venere sarà in quadratura e vi darà qualche problema di troppo. Piccoli miglioramenti arriveranno nel weekend grazie alla Luna in trigono, ma non sperate in un recupero.

Nel lavoro dovrete cercare di essere più attivi, e saper mettere in pratica le buone idee che avrete. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale nel complesso positiva secondo l'oroscopo della prossima settimana. Venere rimarrà dalla vostra parte, ciò nonostante attenzione tra martedì e giovedì, quando la Luna sarà in opposizione. Single oppure no, giocate bene le vostre carte per sentirvi più vicini alla vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete essere più convinti delle vostre capacità, e avere in mente una strategia efficace per raggiungere più agilmente il successo. D'altronde, il potenziale per fare bene non vi mancherà. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale stabile nel corso della prossima settimana per voi nativi del segno.

Sul fronte sentimentale tra voi e il partner ci sarà intesa e romanticismo a sufficienza. Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà in opposizione. In ambito lavorativo Mercurio sarà ancora con voi questa settimana, ciò nonostante è arrivato il momento di portare a termine alcuni importanti progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà una settimana di conferme sul fronte amoroso per voi nativi del segno, anche se forse le prime giornate non saranno il massimo per via della Luna in quadratura. In ogni caso, tra voi e il partner ci sarà la giusta intesa, e sarete in grado di superare agilmente ogni ostacolo. Sul fronte professionale otterrete risultati nel complesso mediocri. Abbiate pazienza, anche perché presto Mercurio tornerà a darvi una mano con i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Scorpione: oroscopo della prossima settimana che vi vedrà risalire in classifica. Sarà un periodo di crescita per voi, soprattutto sul fronte professionale, dove con l'aiuto di Mercurio riuscirete a gestire più efficacemente i vostri progetti. Presto infatti potrete raggiungere importanti obiettivi. In amore questo cielo sarà tutto sommato discreto per voi e per la vostra anima gemella. Attenzione però tra le giornate di martedì e giovedì, perché la Luna in quadratura potrebbe causare qualche incomprensione. Voto - 7️⃣

Sagittario: con Venere in sestile dal segno della Bilancia, i vostri pensieri saranno rivolti maggiormente verso la persona che amate. Single oppure no, i rapporti con la vostra fiamma si faranno decisamente più interessanti.

Siate dunque più aperti, gentili e disponibili. Sul fronte lavorativo l'aiuto di Giove e Saturno si rivelerà prezioso, ciò nonostante meglio non prendersi troppi rischi considerato che Marte e Mercurio saranno ancora contro di voi. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo non particolarmente stuzzicante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Se da una parte le prime giornate della settimana si riveleranno tutto sommato discrete grazie all'astro argenteo, da mercoledì dovrete fare i conti con Venere ancora in quadratura. Single oppure no, dovrete mostrare più costanza con i vostri sentimenti verso la vostra fiamma. Nel lavoro questo cielo vi darà discrete occasioni grazie a Mercurio in trigono, che però dovrete saper capitalizzare fin da subito.

Voto - 7️⃣

Acquario: avrete modo di vivere una bella vita secondo l'oroscopo della prossima settimana. Con stelle favorevoli come Venere, e la Luna tra mercoledì e giovedì, i rapporti con la vostra anima gemella non potranno che splendere, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza incontrare ostacoli. Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale che finalmente tornerà a farsi piacevole per voi. In questa settimana, in particolare nel weekend, potrete contare sulla buona posizione della Luna, che vi aiuterà a rendere decisamente migliore la vostra vita sentimentale, single oppure no. Nel lavoro ci saranno ancora un mucchio di cose da sistemare, e non potrete perdervi in dettagli superflui. Voto - 7️⃣