L'oroscopo della settimana dal 3 ottobre al 6 novembre 2022 è pronto a dare voce al pensiero delle stelle. In evidenza la settimana a cavallo tra l'attuale e il nuovo mese. Allora, curiosi di conoscere i voti in pagella dei segni e come andrà il periodo in analisi? Certo che sì, perciò senza tergiversare oltre passiamo subito ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'Oroscopo da lunedì a domenica. In primissimo piano i segni compresi nella seconda sestina, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Questa in arrivo è una settimana molto favorevole per accettare un lavoro extra, con l’intento di rimpinguare le finanze. Organizzazione e senso pratico insieme a tanta buona intesa con chi amate nell’attuazione di un progetto comune che getta basi solide per il vostro futuro. Per realizzare i vostri obiettivi, senz'altro potrete contare su un apporto di concretezza, fiuto e determinazione. Trattative vantaggiose in programma. Agevoli trasferimenti, affari e rapporti tra colleghi. Dialogo nella coppia: è facile capire e farvi capire.

La classifica a stelline:

martedì 1° novembre; ★★★★★ lunedì 31, mercoledì 2;

★★★★ giovedì 3, domenica 6;

★★★ venerdì 4 novembre;

★★ sabato 5 novembre 2022.

♏ Scorpione: voto 7.

Una buona settimana. Canalizzate la vostra energia verso un unico obiettivo e procedete con calma. Eviterete così dispersioni e potrete focalizzare meglio gli ostacoli. Attenzione a non mettere troppa carne al fuoco, per trovarvi poi in affanno nel gestire le incombenze. Le geometrie planetarie del periodo sono piuttosto positive per la sfera familiare, che sta vivendo un buon momento.

Novità e cambi di scena. Tutto vi riuscirà benissimo e a tempo di record, tanto da farvi guadagnare i complimenti di tutti.

La classifica a stelline:

venerdì 4 novembre; ★★★★★ giovedì 3, sabato 5;

★★★★ lunedì 31, mercoledì 2;

★★★ domenica 6 novembre;

★★ martedì 1° novembre 2022.

♐ Sagittario: voto 7. Avete la disinvoltura necessaria per avvicinarvi a una persona con cui sentite una grande affinità.

Può trasformarsi in qualcosa di coinvolgente. È tempo di mettere a frutto gli appoggi astrali favorevoli, prendendo in totale libertà una decisione. È naturale che fra le tante cose che avete da fare qualcosa vi possa sfuggire e non riesca come vorreste: non siate troppo severi con voi stessi. Può capitare di perdere qualche colpo, nessuno è perfetto e tanto meno infallibile: non fatene un dramma.

La classifica a stelline:

domenica 6 novembre; ★★★★★ venerdì 4, sabato 5;

★★★★ mercoledì 2, giovedì 3;

★★★ martedì 1° novembre;

★★ lunedì 31 novembre 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Qualche difficoltà di intesa con gli altri in questi giorni è scontata.

Se le occasioni mondane vi annoiano, dovreste stare un po’ per conto vostro. Osate cambiamenti, liberatevi dagli impegni vincolanti, senza timore di lasciare la strada vecchia per la nuova. Probabilmente siete così presi dal lavoro o dallo studio, che i divertimenti oggi segnano il passo. Vietato sbuffare, le vacanze natalizie non sono troppo lontane. Potrete dare prova di grande serietà e non è detto che questo non venga notato da chi sapete.

La classifica a stelline:

★★★★★ lunedì 31, domenica 6;

★★★★ martedì 1, venerdì 4, sabato 5;

★★★ giovedì 3 novembre;

★★ mercoledì 2 novembre 2022.

♒ Acquario: voto 9. Godetevi una settimana di tutto riposo, costellata di ispirazioni creative, di intuizioni e di sogni che al momento giusto potranno tradursi in realtà.

Evitate di isolarvi e rendete partecipe chi vi sta vicino delle vostre perplessità, desideri e speranze per il futuro. Giorno libero da passare con entusiasmo, magari lavorando a un progetto da tempo accarezzato o a un hobby che vi sta dando soddisfazioni. Amicizie, faccende e famiglia scorrono senza intoppi, il partner sostiene le vostre intuizioni, la forma è buona.

La classifica a stelline:

lunedì 31 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3;

★★★★ venerdì 4, domenica 6;

★★★ sabato 5 novembre 2022.

♓ Pesci: voto 10. Una settimana frizzante e vitale sta per arrivare, dalla quale poter attingere energie per il lavoro e la vita affettiva. Avrete molte opportunità, datevi da fare.

Anche se nulla vi viene regalato, i possibili risultati, superiori alla media, ve li conquisterete sul campo. Ottime notizie per chi ha una causa legale in corso. Nuovi elementi depongono a favore di una soluzione vantaggiosa per i vostri interessi. I problemi con eventuali collaboratori non sono del tutto risolti, ma grazie all’umore conciliante, il clima si rasserena.

La classifica stelline: