L'oroscopo della settimana che va dal 31 ottobre al 6 novembre prevede nuove opportunità lavorative per i Pesci, grazie a Giove e Mercurio, mentre Ariete avrà energie a sufficienza da investire sui propri progetti grazie a Marte. Scorpione sarà pieno di passione per via di Venere nel segno, mentre i sbalzi di umore colpiranno spesso i Leone. Ecco nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 31 ottobre fino al 6 novembre.

Previsioni oroscopo dal 31 ottobre al 6 novembre 2022 segno per segno

Ariete: con Marte in sestile dal segno dei Gemelli, le opportunità al lavoro non mancheranno secondo l'oroscopo, anche se Giove non sarà più dei vostri.

Avrete infatti energie a sufficienza da investire sui vostri progetti. Credete sempre nelle vostre abilità. In amore vivrete una relazione tutto sommato appagante questa settimana, con momenti talvolta davvero dolci e affiatati, soprattutto nel weekend, quando la Luna sarà in congiunzione. Voto - 8️⃣

Toro: le prime giornate della settimana avranno poco da offrirvi secondo l'oroscopo, colpa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Da mercoledì l'astro argenteo sarà favorevole, ciò nonostante, per vivere un bel rapporto dovrete ancora impegnarvi parecchio. In ambito lavorativo non tutte le idee che avrete potrebbero rivelarsi valide considerato che Mercurio in opposizione vi rallenterà non poco.

Voto - 6️⃣

Gemelli: sarete messi piuttosto bene in amore secondo l'oroscopo della prossima settimana. Attenzione però tra le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in quadratura dal segno dei Pesci. In ogni caso, con un po’ di fortuna, potrete vivere una bella storia d'amore. In ambito lavorativo sarà molto importante prendere le giuste decisioni per cercare di portare i vostri progetti verso il successo.

Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale positiva nel corso della prossima settimana. Venere continuerà a mettervi a vostro agio in amore, single oppure no. Attenzione però durante il weekend, perché la Luna in quadratura potrebbe causare qualche malinteso. Nessun problema invece nel lavoro. State finalmente capendo come muovervi nel vostro ambiente professionale, raggiungendo risultati via via migliori.

Voto - 8️⃣

Leone: questo cielo cambierà spesso nei vostri confronti secondo l'oroscopo, in particolare l'astro argenteo sarà causa di continui sbalzi d'umore. Sul fronte amoroso dunque non sempre riuscirete a sentirvi a vostro agio con la persona che amate. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie in particolare a Giove. Non tutte le vostre idee però potrebbero rivelarsi proficue considerato Mercurio in quadratura. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo favorevole sul fronte amoroso per i nati del segno. Attenzione però nelle giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna non sarà dalla vostra parte. In ogni caso, con Venere in buon aspetto, sarete abbastanza maturi da risolvere eventuali malintesi. Sul fronte lavorativo, anche se state andando bene, prima di mettersi all'opera con progetti di più ampio respiro, meglio aspettare che questo cielo migliori nei vostri confronti.

Voto - 7️⃣

Bilancia: la settimana inizierà molto bene per i nati del segno secondo l'oroscopo. La Luna sarà in trigono dal segno dell'Acquario, regalandovi discrete emozioni tutte da vivere con la vostra fiamma. Attenzione invece nel weekend, quando l'astro argenteo sarà in opposizione. Per quanto riguarda il lavoro Marte favorevole vi regalerà energia e intraprendenza, da usare al meglio per le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Scorpione: il pianeta dell'amore Venere sarà ancora dalla vostra parte durante la prossima settimana. Le giornate migliori per dedicarsi appieno alla vostra vita sentimentale saranno giovedì e venerdì, quando anche l'astro argenteo sarà favorevole, e avrete ottime possibilità di dare vita a un rapporto molto intenso.

In ambito lavorativo sarete produttivi quanto basta per portare a casa buoni risultati. Voto - 9️⃣

Sagittario: periodo un po’ altalenante sul fronte amoroso secondo l'oroscopo della prossima settimana, ma che vi darà comunque discrete soddisfazioni. La Luna non sarà sempre in buon aspetto, ciò nonostante se tra voi e il partner ci sarà una buona intesa, non avrete nulla da temere. In ambito lavorativo svolgere il vostro dovere non sarà sempre così semplice considerato che astri come Giove e Marte vi daranno del filo da torcere. Voto - 6️⃣

Capricorno: cielo tutto sommato discreto in amore per i nati del segno. Anche questa settimana, godrete del favore di Venere, in sestile dal segno dello Scorpione.

Di contro la Luna non sarà favorevole nel prossimo weekend, dunque prestate attenzione al vostro atteggiamento nei confronti del partner. Sul fronte professionale vi sentirete più sicuri delle vostre capacità, e con un po’ di fortuna saprete mettere insieme discreti successi. Voto - 8️⃣

Acquario: la settimana inizierà piuttosto bene in amore grazie alla Luna nel segno, ma con Venere in quadratura esprimere le vostre emozioni non sarà sempre così facile. Prima di lasciarvi andare ai sentimenti, cercate di instaurare un dialogo con la persona che amate, e capire cosa non funziona tra voi. In ambito lavorativo ve la caverete davvero bene grazie a Marte e Saturno. Voto - 6️⃣

Pesci: con Giove e Mercurio in buon aspetto arriveranno nuove e interessanti opportunità lavorative per voi.

Avrete le idee più chiare su come gestire le vostre mansioni, e presto raggiungerete risultati degni di nota. In amore godrete di stelle come Venere in buon aspetto. La Luna inoltre navigherà in buone posizioni dunque, single oppure no, sarà un bel periodo per dedicarsi di più alle emozioni. Voto - 8️⃣