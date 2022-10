L'Oroscopo di domani 1° novembre è pronto a mettere in chiaro come potrebbe andare il primo giorno del nuovo mese. In primo piano le previsioni zodiacali di martedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Il mese di ottobre lascia dietro di sé strascichi di malinconie, problemi da risolvere e tantissima voglia di trovare un pizzico di fortuna in più. Novembre sarà in grado di ribaltare a favore eventuali situazioni da risolvere? Lo sapremo presto, intanto, se è vero che il bongiorno si vede dal mattino, questo martedì potrebbe dare le prime indicazioni in merito al resto del periodo.

Iniziamo dunque a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, analizzando nei dettagli dall'oroscopo di martedì 1° novembre, segno per segno. Occhi puntati in esclusiva su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Previsioni astrologiche del 1° novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 1° novembre prevede un martedì sottotono. In amore, alcuni vostri goffi tentativi di mettere ordine nella vita di coppia saranno frustrati dalla presenza disarmonica del Sole in Scorpione. Non affannatevi per trovare una soluzione rapida ad eventuali problemi in corso, anche perché c'è bisogno di tempo per dare un senso compiuto a cose, persone e situazioni. Soprattutto fate attenzione a eventuali colpi di testa del vostro partner.

Un cielo decisamente grigio vi spingerà in avanti ma senza darvi gli strumenti necessari per realizzare i vostri obiettivi. Forse il progetto che avete in mente è troppo ambizioso e rischia di portarvi fuori strada. Nel lavoro, le stelle vi chiederanno di occuparvi di alcune faccende finanziarie: da un po' di tempo il vostro budget richiede più attenzione del solito.

Toro: ★★★★★. In tanti inizierete a risalire la china. Periodo pertanto davvero positivo per investire tempo e passione sulle cose che amate fare. In amore, le stelle renderanno la giornata particolarmente appagante e allegra sotto tanti aspetti. In alcuni momenti poi, non farete in tempo a esprimere un desiderio che potreste vederlo già bello che realizzato.

Vi sentirete molto fortunati ad avere al vostro fianco una persona che vi ama e vi rispetta così tanto. Le grandi energie che avrete a disposizione aiuteranno ad essere incisivi in qualunque situazione. Le relazioni sociali si riveleranno particolarmente piacevoli e le interazioni con gli altri vi daranno tanta gioia. Nel lavoro, i buoni risultati inizieranno ad arrivare. Questo stato di fatto incoraggerà ad arrivare alla meta prefissata.

Gemelli: ★★★★. Novità in arrivo questo martedì, certamente da impiegare nelle cose di un certo interesse. In amore, la giornata si rivelerà più gratificante del previsto. Potrete veramente vivere momenti unici e indelebili in compagnia di un partner che si sta dimostrando di essere seriamente affezionato e profondamente legato a voi.

Si scioglieranno eventuali tensioni, specie quelle che avessero offuscato la limpidezza nella comunicazione di coppia. In generale trascorrerete una giornata abbastanza serena ricominciando anche a fare progetti con l’entusiasmo e la freschezza al top. Ai single l'intuito si affinerà, permettendo di scoprire qualcosa di molto interessante e del tutto inaspettato sul conto di una persona che recentemente ha catturato la vostra attenzione. Nel lavoro, costanza e programmazione permetteranno avanzamenti nella carriera con possibili meritati riconoscimenti.

Oroscopo di martedì 1° novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Partirà davvero in pompa magna questo primo giorno di novembre.

In amore, una Luna molto benefica aiuterà a tagliare eventuali vostri traguardi. Nella vita di coppia riuscirete finalmente a mettere solide basi alla relazione: favorite quelle storie che si trascinano avanti da tempo oppure dando una mano alle relazioni che stanno per nascere. Gli astri del periodo aiuteranno a far raggiungere mete ritenute sino a poco tempo fa impensabili o insuperabili. Potrete essere sereni ed orgogliosi di tutto ciò che state facendo, riuscendo a comunicare con le persone in maniera efficace. Trasmetterete il vostro entusiasmo anche alle persone che più vi piacciono. Nel lavoro, ci saranno opportunità e tanta voglia di fare: la configurazione astrale vi favorirà infondendo ottimismo verso nuove imprese.

Leone: ★★★★. Si prevede una giornata abbastanza vivibile, serena quanto basta e positiva per ciò che dovesse servire. In amore, vivrete i buoni influssi di una trasgressiva e intelligente Venere, quest'ultima capace di rendere il rapporto di coppia decisamente interessante, mai scontato o monotono. Dedicatevi alla persona amata in modo sereno e completo. Molti di voi si libereranno di alcuni pregiudizi riuscendo a vivere una giornata sufficientemente serena e felice. Così, se aveste fatto in precedenza i passi giusti e magari seminato bene, allora sappiate che quasi sicuramente state per raccogliere sospirati, gustosi frutti. Ricordatevi che le esperienze speciali nella vita arrivano senza avvisare.

Nel lavoro, la giornata si chiuderà con un bilancio positivo. In base a quanto realizzato, potrete dirvi senz'altro soddisfatti.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 1° novembre, mette sul piatto un periodo certamente non male. In amore, protetti parzialmente dalle stelle, potrete quasi sicuramente contare su una giornata di autentica corrispondenza nei sentimenti, con la persona amata pronta ad assecondare i vostri desideri. Fareste bene però a muovervi, invece di crogiolarvi nelle fantasie. La pazienza del partner non è infinita, potrebbe stancarsi di aspettare. Buoni gli influssi astrali provenienti da Mercurio e Saturno: avranno su di voi un effetto stabilizzante, calmierando anche eventuali bollenti spiriti.

In caso di problemi, qualcuno vi aiuterà a cercare una mediazione che possa dare una sufficiente soddisfazione. Se siete tra quelli che vivono un rapporto collaudato, non sarà qualche turbolenza dell’umore a intaccarlo. Voi però state in campana. Nel lavoro, la stima di cui godrete nel vostro ambiente professionale sarà la solida piattaforma per poter costruire ulteriori successi futuri.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 1° novembre.