L'oroscopo della giornata di domenica 2 ottobre vedrà la Luna spostarsi nel segno del Capricorno, che porterà buon senso al segno di terra, mentre Bilancia dovrà essere più rassicurante in ambito amoroso. Giornata no per i nativi Ariete, complice Venere e la Luna in cattivo aspetto, invece i nativi Leone potranno contare sul sostegno e l'amore del partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 2 ottobre.

Previsioni oroscopo domenica 2 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: giornata no per voi nativi del segno in quest'ultima giornata della settimana.

Venere e Luna in cattivo aspetto v'impediranno di essere lucidi a sufficienza per poter vivere un rapporto stabile. Se siete single nervosismo e alcuni progetti che non vanno non vi metteranno di certo di buon umore. Nel lavoro alcune idee cominceranno a prendere forma, ciò nonostante non dovrete rallentare il ritmo. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale che vi vedrà più attraenti, fisicamente e mentalmente grazie alla Luna in trigono dal segno amico del Capricorno. Single oppure no, dunque, il vostro modo di amare sarà sicuramente apprezzato, soprattutto per coloro che sono nati nella prima decade. Per quanto riguarda il piano professionale, avrete una tabella di marcia ben chiara grazie a Mercurio in trigono, ma dovrete essere in grado di rispettarla.

Voto - 8️⃣

Gemelli: i sentimenti torneranno a dominare la scena secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Questa Venere in trigono dal segno amico della Bilancia sarà un toccasana per la vostra relazione di coppia, che tornerà a farsi affiatata e piacevole. I cuori solitari saranno felici di fare nuove conoscenze, con la speranza che possano diventare qualcosa di più in futuro.

In ambito lavorativo la benevolenza di Marte, Giove e Saturno vi permetteranno di gestire al meglio i vostri progetti, e ottenere i risultati sperati. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali sottotono sul fronte sentimentale per voi. Venere in quadratura e la Luna in opposizione non saranno l'ideale per vivere una relazione appagante.

Single oppure no, se volete fare breccia nel cuore della persona che amate, dovrete mettere in risalto le vostre buone qualità, quelle che la vostra fiamma apprezza di più. In ambito lavorativo potrebbe esserci qualche imprevisto, ciò nonostante potrete ancora raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Leone: Mercurio vi terrà sull'attenti in ambito lavorativo secondo l'oroscopo. Insieme a Giove e Marte in buon aspetto, ci metterete tutto l'impegno necessario, ciò nonostante non date per scontato il successo. Sul fronte amoroso ci penserà Venere in sestile a tenere viva la vostra relazione di coppia. Se siete single sarà una giornata rilassante, da trascorrere con le persone che più amate. Voto - 8️⃣

Vergine: questa Luna in trigono dal segno del Capricorno vi ricorderà quanto di buono ci sia nella vostra relazione di coppia.

Se siete single sarete pronti e diretti con i rapporti personali, ma non sempre potreste ottenere l'effetto desiderato. Molto bene sul piano professionale. Mercurio nel segno traccerà la strada per fare bene i vostri progetti, ma attenzione a Marte che potrebbe mettervi un po’ di stanchezza e pigrizia. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata in calo in amore secondo l'oroscopo di domenica 2 ottobre. La Luna in quadratura altererà il vostro temperamento. Potreste infiammarvi facilmente, faticando tanto a esprimere i vostri sentimenti come volete veramente. Per quanto riguarda il lavoro Giove opposto vi rallenterà un po’, e alcuni progetti potrebbero ritardare, ma la qualità che ci metterete rimarrà la stessa.

Voto - 7️⃣

Scorpione: oroscopo di domenica 2 ottobre positivo per voi sotto il profilo amoroso. Una bella Luna in Capricorno accenderà il vostro entusiasmo nei confronti della vostra fiamma, da rendere piacevole e movimentato il rapporto che avete, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo state lentamente ottenendo discrete soddisfazioni. Presto potrete anche aspirare a qualcosa di più. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo pieno di romanticismo tra voi e la vostra anima gemella, grazie a Venere in sestile dal segno della Bilancia. Vi piacerà trascorrere più tempo con la persona che amate, fantasticare e pianificare al meglio la vostra vita insieme. Sul fronte professionale le vostre abilità e competenze presto verranno notate e ricompensate adeguatamente.

Con astri favorevole come Giove e Saturno, avrete tutte le carte in regola per raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Capricorno: un'ottima Luna nel segno renderà quest'ultima giornata della settimana davvero interessante sul fronte amoroso. Soprattutto voi single, avrete un sogno nel cassetto, che non vedrete l'ora di realizzare. Se siete già impegnati, sarà una bella giornata per provare a consolidare il vostro rapporto. In ambito lavorativo godrete del favore di Mercurio in trigono. Certo, Giove sarà ancora negativo, dunque non sarà facile portare a termine i vostri progetti, ma di certo non sarà impossibile. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di domenica interessante per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno.

Venere in buon aspetto vi aiuterà a vivere nel modo più romantico possibile il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo dimostrerete di essere particolarmente intraprendenti, con quella voglia di ottenere sempre il massimo dai vostri progetti. Voto - 9️⃣

Pesci: adesso che anche la Luna sarà dalla vostra parte, finalmente potrete vivere la vostra vita sentimentale al meglio delle vostre possibilità. Single oppure no, è giusto il momento di rimettersi in gioco, e provare a fare breccia nel cuore della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete disposti a dedicare più tempo ai vostri progetti, ma un buon risultato ve lo aspetterete di certo. Voto - 7️⃣