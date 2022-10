L'Oroscopo della giornata di domenica 30 ottobre prevede un gran daffare per i nativi sotto il segno dei Gemelli, che cercheranno di mantenere alta la qualità dei loro progetti lavorativi, mentre Vergine potrà godersi appieno questa giornata ricca d'amore. Domenica palpitante per i nativi Capricorno, forti della Luna in congiunzione, mentre Mercurio e Giove favoriranno i nativi Pesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 30 ottobre.

Previsioni oroscopo domenica 30 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: periodo non molto promettente in amore a causa della Luna in quadratura.

Questo però non vorrà dire che la vostra relazione è in crisi. Può capitare però di avere a che fare con piccole incomprensioni con la vostra fiamma. L'importante sarà risolvere tutto pacificamente. In ambito lavorativo potrebbe esserci un po’ di insicurezza ora che Giove non è più dei vostri. Mantenete la calma, riordinate le idee e mettete in mostra le vostre abilità. Voto - 6️⃣

Toro: la Luna in Capricorno vi permetterà di chiudere discretamente bene la settimana secondo l'oroscopo. In amore, single oppure no, i sentimenti che provate sono veri. Non vergognatevi dunque, ma non siate nemmeno troppo precipitosi nei confronti della vostra fiamma. Sul fronte professionale un approccio diretto potrebbe non essere la soluzione migliore per i vostri progetti.

Meglio spendere qualche momento in più per studiare bene la situazione. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di domenica nel complesso valida sul fronte amoroso. Queste stelle non saranno del tutto favorevoli, ciò nonostante con la vostra fiamma avrete buone possibilità di fare conquiste. Per quanto riguarda il lavoro alcuni cambiamenti potrebbero disorientarvi, e voi avrete un gran daffare.

Prendetevi qualche momento per ritrovare la bussola se necessario, ma non temporeggiate più di tanto. Voto - 7️⃣

Cancro: non si concluderà nel migliore dei modi questa settimana per voi nativi del segno. La Luna in opposizione potrebbe generare qualche incomprensione con il partner, forse per via di una questione ancora non del tutto chiusa.

Molto bene invece in ambito lavorativo, dove con Mercurio e Giove favorevoli le vostre idee cominceranno a prendere forma. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale non eccezionale secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Con Venere in quadratura dal segno dello Scorpione faticherete ad essere romantici, e la situazione non migliorerà di certo nelle prossime giornate. Qualche piccolo imprevisto capiterà anche sul fronte lavorativo a causa di Mercurio negativo. Le idee non vi mancheranno, ma dovrete anche saperle mettere in pratica. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali convincenti sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi metteranno spesso a vostro agio con il partner, ma anche voi cuori solitari sarete più abili a rompere il ghiaccio.

Sul fronte professionale Giove opposto potrebbe rallentarvi un po’, ma con Mercurio favorevole dovreste riuscire a risolvere in tempo eventuali imprevisti. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà la Luna in quadratura in quest'ultima giornata della settimana. Single oppure no, cercate di mantenere un atteggiamento moderato nei confronti della persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte lavorativo il desiderio e l'ambizione di raggiungere i vostri obiettivi non mancherà, ma non dovrete avere alcuna fretta. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottima giornata sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Venere vi sorriderà, così come la Luna, in sestile dal segno del Capricorno.

Fare nuove conoscenze, o consolidare il vostro rapporto vi permetterà di vivere una vita sociale e sentimentale davvero entusiasmante. Per quanto riguarda il lavoro è arrivato il momento di esprimere in modo più convincente le vostre abilità e competenze ora che stelle come Mercurio e Giove saranno favorevoli. Voto - 9️⃣

Sagittario: giornata convincente sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Questo cielo sarà tutto sommato discreto, e potrete godervi la vostra relazione di coppia con una certa sicurezza e serenità. Sul fronte professionale con Giove e Marte negativi non prendetevi troppi rischi, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di domenica palpitante sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Single oppure no, con il vostro animo leggero e appassionato, vivere una storia d'amore vera, sincera, sarà possibile grazie anche a Venere e alla Luna in buon aspetto. Sul fronte professionale arriveranno idee degne di nota, che con pazienza e passione riuscirete a sviluppare. Voto - 9️⃣

Acquario: sfera sentimentale che faticherà un po’ a brillare a causa di Venere in cattivo aspetto. Per fortuna però, la Luna si sta avvicinando al vostro segno, e se siete riusciti a costruire un buon rapporto nell'ultimo periodo, forse potreste mettere fine ad alcune piccole incomprensioni. Nel lavoro istinto ed esperienza potrebbero rivelarsi di grande aiuto per svolgere certe mansioni. Voto - 7️⃣

Pesci: con Giove e Mercurio dalla vostra parte, riuscirete a mettere sul piatto progetti di qualità migliore secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

Con un po’ di fortuna, potreste raggiungere obiettivi al di sopra delle vostre aspettative. In amore Venere illumina la vostra relazione di coppia, e con la Luna in sestile saprete quale direzione prendere per crescere insieme. Voto - 9️⃣