L'Oroscopo della giornata di giovedì 6 ottobre prevede una Bilancia più vivace in amore grazie alla buona posizione di Venere, mentre Giove continuerà ad essere un punto di riferimento al lavoro per i nativi Ariete. Gemelli sarà piuttosto disponibile, sia in amore che al lavoro, mentre la Luna sarà a cavallo tra il segno dell'Acquario e dei Pesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 6 ottobre.

Previsioni oroscopo giovedì 6 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: vita amorosa sicuramente discutibile nell'ultimo periodo per voi nativi del segno, colpa di questa Venere che non vi darà respiro.

Cuori solitari o meno, il vostro modo di amare potrebbe risultare pesante o inadatto verso la vostra fiamma. Dovrete infatti venire incontro anche alle sue esigenze. Per quanto riguarda il lavoro Giove sarà il vostro punto di riferimento per riuscire a mettere insieme buoni risultati. Voto - 6️⃣

Toro: l'astro argenteo si allontanerà dal segno dell'Acquario in questa giornata di giovedì, passando in sestile durante il pomeriggio. Questo significa che in amore sarete più bravi ad esprimere le vostre emozioni, ma non i migliori in assoluto. In ogni caso, abbiate sempre rispetto nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo saprete gestirvi piuttosto bene tra le varie cose da fare, ma attenzione a non avere troppa fretta.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che rimarrà appagante secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 6 ottobre, anche se la Luna si sposterà in quadratura. Mostrerete sempre rispetto, disponibilità, comprensione e un po’ di romanticismo nei confronti della persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti stanno andando meglio del previsto.

Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà la Luna arrivare in trigono in questa giornata. Certo, Venere sarà ancora in quadratura dal segno della Bilancia, per cui non abbiate grandi aspettative sul fronte amoroso. Un po’ meglio il settore professionale, grazie a Mercurio in sestile che vi permetterà di svolgere discretamente bene il vostro lavoro.

Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali che vedranno un miglioramento in questo cielo per voi nativi del segno. La Luna nel pomeriggio smetterà di darvi fastidio, lasciando spazio a Venere in sestile, che renderà migliore la vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo potrete contare sulla buona posizione di Giove e di Marte, ma attenzione a Saturno che potrebbe ostacolarvi. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale che potrebbe complicarsi nel corso di questa giornata di giovedì. L'astro argenteo presto sarà in opposizione dal segno dei Pesci, rendendo di fatto più complicato il rapporto tra voi e la vostra fiamma. Single oppure no, cercate di non imporvi verso la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito lavorativo il sostegno di Mercurio sarà importante per cercare di non commettere troppi errori con le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: riuscirete a essere pragmatici e pieni di risorse sul fronte professionale, merito in particolare di Marte in trigono dal segno amico dei Gemelli. Ciò nonostante, con Giove ancora in opposizione, meglio non prendere decisioni affrettate, né fare il passo più lungo della gamba. In ambito sentimentale ci penserà il pianeta dell'amore Venere a rendere la vostra relazione di coppia più interessante e vivace, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Scorpione: vita amorosa in rialzo in questa seconda parte della settimana secondo l'oroscopo.

l'astro argenteo nel pomeriggio sarà in trigono, e vi metterà nelle condizioni ideali per vivere serenamente la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee chiare sui vostri progetti grazie a Mercurio in sestile, e sarà più semplice per voi raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Sagittario: Venere in sestile riempirà d'amore la vostra giornata, ma secondo l'oroscopo di giovedì, la Luna si sposterà in quadratura dal segno dei Pesci. Sarete dunque piuttosto romantici, ma a volte non sarà facile comprendere appieno le intenzioni del partner. In ambito lavorativo non tutte le vostre idee potrebbero essere valide. Attenzione dunque a Mercurio in quadratura che potrebbe portarvi fuori strada.

Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo ultimamente poco convincente sul fronte amoroso per voi nativi del segno, colpa di questa Venere in cattivo aspetto. Single oppure no, in amore il vostro modo di amare e di mostrare le vostre emozioni non sempre sarà ben visto dalla vostra fiamma. Nel lavoro agirete in modo cauto ma deciso grazie a Mercurio in trigono. Attenzione però a Giove in quadratura. Voto - 6️⃣

Acquario: anche se l'astro argenteo abbandonerà il vostro cielo nel corso di questa giornata, sul fronte né amoroso vi attendono ancora momenti davvero splendidi insieme alla persona che amate. Single oppure no, continuate dunque a mostrare tutto il vostro amore. Nel lavoro non incontrerete ostacoli, e con questo cielo, e le vostre abilità e conoscenze, sarete in grado di raggiungere il successo che meritate.

Voto - 9️⃣

Pesci: sarà un giovedì favorevole in ambito amoroso per voi nativi del segno. La Luna arriverà nel vostro cielo nel primo pomeriggio e, single oppure no, vi avvierete verso una seconda parte della settimana davvero interessante per quanto riguarda i sentimenti. Sul fronte lavorativo invece dovrete ancora fare molto per migliorare la vostra posizione, ciò nonostante l'impegno da parte vostra non mancherà. Voto - 7️⃣