L'oroscopo della giornata di lunedì 3 ottobre prevede un Capricorno più calmo e maturo in amore grazie alla Luna nel segno, mentre l'Ariete avrà bisogno maggior indipendenza e libertà. Piccole tensioni in amore per i nativi Cancro, complica un cielo piuttosto difficile da gestire, mentre Leone potrebbe aver bisogno di un po’ di tempo per sé. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 3 ottobre.

Previsioni oroscopo lunedì 3 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: la nuova settimana non inizierà sotto le migliori premesse per voi nativi del segno.

La Luna e Venere saranno ancora in cattivo aspetto, e sentirete spesso l'esigenza di prendervi qualche momento per voi, di avere maggior indipendenza e libertà. In ambito lavorativo invece vi sentirete bene con i vostri progetti, abbastanza lucidi da saperli gestire in autonomia. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali che vi vedranno al centro dell'attenzione sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Questo cielo vedrà infatti la Luna in buon aspetto, che vi aiuterà a regalare un’emozione in più alla persona che amate, single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro non sarete il primo della classe, ma sicuramente avrete modo di ricoprire ruoli importanti nel vostro gruppo. Voto - 8️⃣

Gemelli: cielo nel complesso sereno per voi nativi del segno.

In amore ci penserà Venere a tenere alta l'intesa tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single un po’ di sfrontatezza in più non farà male. Nel lavoro le energie di questa giornata saranno quelle giuste per affrontare in tutta serenità le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Cancro: sarà purtroppo una giornata no per voi secondo l'oroscopo.

In amore sarete in affanno, con delle tensioni da gestire con il partner, e un nervosismo da tenere a bada. I cuori solitari preferiranno concentrarsi di più su loro stessi. Nel lavoro Mercurio sarà di grande aiuto per gestire bene le vostre mansioni, bilanciando il carico di lavoro, e le vostre energie dove e quando necessario.

Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale che procederà tutto sommato bene secondo l'oroscopo di lunedì 3 ottobre. Ciò nonostante, single oppure no, potreste sentire la necessità di prendervi un po’ di tempo solo per voi stessi, lontano dal partner o dagli amici. In ambito lavorativo invece sarà una giornata nel complesso produttiva, con quella voglia e impegno di riuscire a centrare i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo ricco d'amore per voi nativi del segno, nonostante Venere non sia più in congiunzione al vostro segno zodiacale. In questa giornata di lunedì infatti, ci penserà la Luna a mettervi a vostro agio con il partner, o se siete single, a fare interessanti incontri. Sul fronte lavorativo Mercurio vi aiuterà a non commettere errori, ma dovrete anche essere in grado di prendere buone decisioni in autonomia.

Voto - 8️⃣

Bilancia: la settimana inizierà un po’ a rilento per voi nativi del segno a causa di questa Luna in quadratura. Con Venere in congiunzione però, la vostra relazione di coppia è sana, e con il giusto atteggiamento, potrete comunque vivere momenti appaganti e piacevoli. Sul fronte professionale la spinta di Marte vi permetterà di metterci il giusto impegno con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata ricca di impegni al lavoro secondo l'oroscopo. Questo cielo però non sarà il massimo, e per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi, dovrete metterci tutto il vostro impegno. In amore la Luna sarà dalla vostra parte, e potrete vivere un rapporto sereno e bilanciato.

Se siete single forse più che d'amore si parlerà d'amicizia, ciò nonostante la cosa non vi dispiacerà alla fine. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale ottima in questa giornata di lunedì per voi nativi del segno. Single oppure no, con Venere in sestile la vostra vena romantica e passionale si farà sentire, e sarà più semplice per voi riuscire a fare colpo. Non fatevi sfuggire l'occasione di incontrare persone nuove che possano farvi battere nuovamente il cuore dopo un periodo un po' grigio. Nel lavoro non avrete tante energie, ma l'intento di riuscire a mettere in cantiere qualcosa di buono non mancherà. Voto - 8️⃣

Capricorno: riuscirete a vivere la vostra relazione di coppia in modo più calmo e maturo grazie a questa Luna nel segno.

Single oppure no, tenderete a vivere al meglio ogni momento, ma con Venere in quadratura, dovrete comunque tenere a mente che non sempre la vostra vita sentimentale sarà tutta rose e fiori. Nel lavoro dovrete essere più sicuri delle vostre capacità per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo favorevole sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Venere in trigono vi farà sentire sempre a vostro agio con la vostra fiamma e, single oppure no, sarà più facile per voi concludere qualcosa di buono, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo non dovrete imparare da nessuno, perché con astri favorevoli come Marte e Giove sarete sempre in grado di mettere a segno importanti successi.

Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale nel complesso positiva, piacevole per voi. La Luna in sestile vi aiuterà a stabilire una buona intesa con la vostra fiamma. Se siete single sarete più sicuri di voi e meno timidi. Per quanto riguarda il lavoro avrete ancora molto da imparare, ma la strada verso il successo sembra favorirvi. Voto - 7️⃣