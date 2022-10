L'Oroscopo di martedì 1° novembre vedrà i nativi Sagittario sotto pressione sul fronte lavorativo, complici Marte e Giove in cattivo aspetto, mentre i Pesci potrebbero fare affari interessanti grazie a Mercurio che porterà buone idee e intuito. Il Leone potrebbe essere schietto in amore per via di questo cielo contrario, mentre per il Cancro potrebbero arrivare nuove connessioni romantiche.

Previsioni oroscopo martedì 1° novembre 2022 segno per segno

Ariete: periodo discreto per voi nativi del segno, considerato anche che questo cielo non avrà molto da offrirvi.

Cuori solitari o meno, il vostro modo di amare sarà apprezzato dagli altri, ma sappiate che potreste fare di più. Per quanto riguarda il lavoro se avete preso tanti impegni, è il momento di rispettarli. Datevi dunque da fare. Con Marte in sestile inoltre dovreste riuscire a cavarvela. Voto - 7️⃣

Toro: la prima giornata di novembre purtroppo non avrà molto da offrirvi. Questo cielo non vi sostiene in amore, dunque sarà compito vostro cercare di portare in auge il vostro rapporto, senza correre troppi rischi. Settore professionale che vedrà Giove favorevole, ma Mercurio contro. I progetti a lungo termine saranno i più favoriti, ciò nonostante dovrete avere delle idee ben chiare in mente. Voto - 6️⃣

Gemelli: prima giornata del mese favorevole dal punto di vista sentimentale.

L'amore sarà il vostro forte in questo martedì e, single oppure no, saprete come catturare l'attenzione della vostra anima gemella. In ambito lavorativo potreste essere un po’ sfortunati a causa di Giove. Le idee e le conoscenze non vi mancheranno, dunque non perdetevi d'animo, e continuate a dare il meglio. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna non sarà più contro di voi, e questa nuova settimana prenderà una piega decisamente più favorevole.

Potrebbero verificarsi infatti piacevoli connessioni romantiche che non potrete rifiutare. In ambito lavorativo avere qualche sicurezza in più significherà poter osare di più e cercare di ottenere di più dai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Leone: con la Luna e Venere in cattivo aspetto, in amore potreste assumere un atteggiamento schietto nei confronti della persona che amate.

Qualunque sia il vostro problema, sappiate che potete risolverlo parlandone con la persona che amate o con una persona fidata. Nel lavoro l'impegno non mancherà da parte vostra, ma quando i buoni risultati non arrivano, il vostro morale non sarà il massimo. Voto - 5️⃣

Vergine: configurazione astrale valida nel corso di questa prima giornata di novembre. L'amore splende per voi, e i buoni sentimenti non mancheranno insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro la fortuna non girerà sempre dalla vostra parte. Ciò nonostante avrete buon senso a sufficienza per non cadere in errore. Voto - 7️⃣

Bilancia: via libera in amore secondo l'oroscopo di martedì 1° novembre.

Questo cielo vedrà la Luna in trigono, che vi darà una mano a fare breccia nel cuore della persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Il lavoro si rivelerà nel complesso produttivo e proficuo a sufficienza, anche se faticherete un po’ a raggiungere i buoni risultati di qualche tempo fa. Voto - 8️⃣

Scorpione: il mese di novembre potrebbe iniziare sottotono a causa della Luna in quadratura. Ricordatevi però che Venere sarà in congiunzione, e che questo cielo avrà molto da riservarvi. Single oppure no, non perdete fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Può capitare a tutti una piccola incomprensione. Molto bene invece il settore professionale, merito di Mercurio e Giove che vi daranno manforte, soprattutto in quei progetti poco longevi.

Voto - 7️⃣

Sagittario: con Giove e Marte in cattivo aspetto, potreste sentirvi sotto pressione in ambito lavorativo. Le capacità per fare bene non vi mancheranno dunque non datevi per vinti. Sul fronte amoroso la Luna sarà dalla vostra parte, e i buoni sentimenti non tarderanno ad arrivare tra voi e la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: cielo favorevole anche in questo mese di novembre. Venere in sestile terrà alto l'affiatamento tra voi e il partner, inoltre accenderà il vostro entusiasmo e la vostra voglia di amare. Se siete single questo vostro atteggiamento potrebbe portarvi verso una nuova fiamma. In ambito lavorativo Giove in sestile potrebbe mettervi in una posizione interessante.

Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna passerà nel vostro cielo in questa prima giornata del mese, e dal punto di vista amoroso vi sentirete più a vostro agio con la persona che amate. Attenzione però perché i vostri problemi non sono spariti, e avrete comunque bisogno di sistemare ciò che non funziona. Nel lavoro l'esperienza che avete accumulato vi permetterà di gestire bene eventuali difficoltà con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale favorevole anche in questa prima giornata di novembre. Sul fronte sentimentale Venere vi darà il suo sostegno e, cuori solitari o meno, sarete bravi a catturare l'attenzione della persona che amate. Sul fronte professionale l'aiuto di Giove e Mercurio si rivelerà prezioso per mettere insieme progetti di più ampio respiro. Voto - 8️⃣