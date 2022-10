L'Oroscopo di mercoledì 19 ottobre preannuncia un Leone particolarmente socievole grazie a questa Luna in congiunzione e Venere in sestile, mentre Mercurio spingerà i nativi Gemelli a impegnarsi al massimo sul posto di lavoro. Bilancia potrà contare su un cielo forte ed equilibrato, mentre Acquario potrebbe sentirsi un po’ introverso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 19 ottobre.

Previsioni oroscopo mercoledì 19 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: la Luna in Leone renderà la vostra vita sentimentale più malleabile in questa giornata di mercoledì.

Soprattutto voi che siete già impegnati, sarete più propensi a prendere la vostra relazione di coppia per il verso giusto, evitando per una volta inutili scontri. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a svolgere le vostre mansioni con maggior serenità, ma per buoni risultati dovrete ancora darvi da fare. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali non particolarmente convincenti secondo l'oroscopo di mercoledì 19 ottobre. Questa Luna in quadratura dal segno del Leone potrebbe mettervi a disagio. Se tra voi e la vostra fiamma ci saranno discussioni, sarà importante cercare un dialogo costruttivo, senza alzare muri. In ambito lavorativo vi darete da fare in questa giornata, ma dovrete svolgere le vostre mansioni in modo più attento, evitando distrazioni.

Voto - 6️⃣

Gemelli: ottimo cielo per vivere al meglio la vostra vita sentimentale. In questa giornata potrete contare sulla buona posizione della Luna e di Venere, che vi metteranno sempre nelle condizioni giuste per vivere un rapporto davvero affiatato. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi spingerà a essere più attivi e impegnarvi al massimo.

Questo periodo infatti potrebbe riservarvi grandi cose. Voto - 9️⃣

Cancro: non è un cielo perfetto per vivere serenamente i sentimenti. Dovrete cercare di ripristinare i rapporti con la persona che amate, ultimamente burrascosi. Sul piano professionale dire che va tutto bene, anche quando i problemi sono evidenti non sarà un punto di merito.

La buona notizia sarà che ci metterete il giusto impegno per cercare di recuperare terreno. Voto - 6️⃣

Leone: con la Luna e Venere in buon aspetto non potrete non vivere una giornata meravigliosa sul fronte amoroso. Voi cuori solitari riuscirete a essere particolarmente socievoli, con quella voglia di conoscere una persona che possa entrare nella vostra vita. Se invece siete già impegnati riuscirete a consolidare il vostro rapporto, soprattutto voi nati nella seconda decade. Molto bene anche nel lavoro. Alcuni buoni risultati vi spingeranno a dare del vostro meglio. Voto - 9️⃣

Vergine: sfera sentimentale nel complesso discreta in questa giornata di mercoledì. Single oppure no, i bei momenti con la persona che amate non mancheranno, ma dovrete essere pronti a coglierli al volo.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete avere il buon senso di concentrarvi su quei progetti che possono garantirvi un risultato. Voto - 7️⃣

Bilancia: potrete contare su un cielo forte ed equilibrato secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 19 ottobre. Sul fronte amoroso ci penseranno la Luna e Venere a regalarvi belle emozioni con il partner. Se siete single proverete spesso ottimismo e serenità. In ambito lavorativo ci metterete sempre una certa serietà in quel che farete, che vi permetterà di essere puntuali, precisi ed affidabili. Voto - 8️⃣

Scorpione: qualche piccola incomprensione con la persona che amate può anche capitare. Secondo l'oroscopo però, non dovrete pensare di avere ragione a prescindere: magari siete stati voi a essere causa di discussione.

In ambito lavorativo per ottenere i giusti risultati dovrete avere buon senso, evitando quei progetti che possono solo rubarvi tempo e fatica. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata davvero valida sul fronte sentimentale grazie alla Luna e Venere. Single oppure no, con questo cielo arriveranno momenti di pura intesa con la persona che amate. Il rapporto che avete con la vostra fiamma potrebbe farsi molto interessante. In ambito lavorativo sfruttate il vantaggio di Mercurio, Saturno e Giove per arrivare all'obiettivo. Pazienza se dovrete sfruttare tutte le vostre energie. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo complesso per voi secondo l'oroscopo. Questo cielo non avrà molto da offrirvi, soprattutto sul fronte sentimentale a causa di Venere in cattivo aspetto.

Single oppure no, per vivere un rapporto pacifico con le persone che amate, non dovrete sentire solo le vostre ragioni. In ambito lavorativo dovrete dimostrare di essere più responsabili con le mansioni che vi verranno assegnate. Voto - 5️⃣

Acquario: con la Luna in opposizione dal segno del Leone, potreste assumere un atteggiamento più introverso sul fronte sentimentale. Single oppure no, forse potreste avere bisogno di qualche momento per voi per riordinare le idee. Nessun problema invece per quanto riguarda il lavoro. Saprete evitare ogni tipo di distrazione, arrivando sempre al punto con una certa destrezza grazie anche a Mercurio in trigono dal segno della Bilancia. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata nel complesso discreta per quanto riguarda i sentimenti.

Certo, la vostra relazione di coppia non sarà la migliore del mondo, ma nel complesso anche voi potrete vivere momenti davvero affiatati. Settore professionale ultimamente altalenante a causa di alcuni movimenti astrali. Cercate di avere le idee più chiare quando svolgete i vostri progetti. Voto - 7️⃣