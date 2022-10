L'Oroscopo della giornata di venerdì 7 ottobre vede una Luna gibbosa nel segno dei Pesci, che finalmente riuscirà a essere più romantico e deciso in amore, mentre Giove e Marte permetteranno ai nati Ariete di gestire al meglio i propri progetti professionali. Gemelli non si lascerà scoraggiare da Mercurio in quadratura al lavoro, mentre Leone recupererà intesa con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 7 ottobre.

Previsioni oroscopo venerdì 7 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: con il partner non saranno tutte rose e fiori per i nati del segno.

Venere in opposizione creerà discussioni o incomprensioni tra voi e la vostra anima gemella, da rendere difficile qualunque rapporto sentimentale. Un po' meglio in ambito lavorativo grazie a pianeti come Marte e Giove che vi permetteranno di gestire e ottimizzare per bene i vostri progetti professionali. Voto - 6️⃣

Toro: giornata degna di essere vissuta secondo l'oroscopo di venerdì. Soprattutto sul fronte sentimentale, la Luna in buon aspetto vi permetterà di socializzare al meglio con la vostra fiamma, o se siete già impegnati, potrete godere di momenti davvero piacevoli. Sul fronte lavorativo vi servirà una strategia davvero efficace per raggiungere i vostri obiettivi. Non lasciate nulla al caso.

Voto - 8️⃣

Gemelli: non vi lascerete di certo scoraggiare dalla cattiva posizione di Mercurio. Secondo l'oroscopo di venerdì 7 ottobre, con Marte, Giove e Saturno dalla vostra parte, anche se con qualche lieve difficoltà, sarete comunque in grado di raggiungere il successo che meritate. Per quanto riguarda i sentimenti invece questa giornata non sarà l'ideale per parlare d'amore a causa della Luna in quadratura.

Cercate di ottenere maggiore stabilità tra voi e la vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Cancro: prendersela per qualunque motivazione con la persona che amate sarà sintomo di una relazione in difficoltà. La Luna sarà dalla vostra parte, ma oltre al buon senso, dovrete anche saper mettere in pratica quello che provate. Sul fronte professionale sarete più sicuri delle vostre capacità, ma sarete ancora lontani da ottenere risultati davvero ottimi.

Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna non più in opposizione, e Venere stabile in sestile dal segno della Bilancia, tornerete a vivere con maggior intesa e romanticismo la vostra relazione di coppia. Anche voi single sarete più propensi a fare nuove conoscenze, e vivere una vita sociale migliore. In ambito professionale mantenete le distanze da progetti troppo esosi di risorse al momento. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in opposizione non sarà il massimo per la vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo. Attenzione dunque a possibili incomprensioni che potrebbero creare disagio tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single vi piacerebbe molto avere qualcuno che vi ama al vostro fianco, ma dovrete prima dimostrare al meglio i vostri sentimenti.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà ancora in buon aspetto, pronto ad agevolarvi con le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: godetevi questo momento in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Venere in congiunzione illuminerà la vostra relazione di coppia, e non vi farà mancare nulla per essere felici insieme alla persona che amate. Se siete single sarà una giornata stimolante e piacevole per fare nuove conoscenze. In ambito lavorativo vi piacerà vivere di rendita, ma dovrete anche saper portare qualcosa di nuovo e migliorare la vostra posizione. Voto - 8️⃣

Scorpione: state vivendo un momento di crescita secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 7 ottobre. Soprattutto voi cuori solitari, sarete felici di dare inizio a una nuova avventura.

Se invece già impegnati, portare qualcosa di nuovo nel vostro rapporto, da fare insieme alla vostra anima gemella. In ambito lavorativo sarà una giornata nel complesso positiva, con risultati tutto sommato mediocri. Voto - 8️⃣

Sagittario: cielo tutto sommato discreto per i nati del segno, anche se la Luna sarà in quadratura dal segno dei Pesci. Riuscirete a vivere un buon rapporto con la persona che amate, ciò nonostante cercate di essere sinceri nei confronti del partner. In ambito professionale potreste avere a che fare con progetti poco interessanti, e con Marte in opposizione portarli a termine potrebbe essere più complicato del previsto. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere in contrapposizione tra loro secondo l'oroscopo.

Sul fronte sentimentale dunque non sarete sempre dell'umore adatto per vivere serenamente la vostra relazione di coppia. Se siete single concentratevi di più sui vostri rapporti sociali. In ambito lavorativo avrete a che fare con progetti alla vostra portata, e con le buone idee che Mercurio porta, saprete come svolgere il vostro lavoro. Attenzione però a Giove in quadratura. Non abbiate fretta. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale ottima secondo l'oroscopo di venerdì. Single oppure no, ci penserà il pianeta dell'amore Venere a farvi sentire amati e apprezzati dalla vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro, anche se avrete a che fare con progetti poco entusiasmanti, riuscirete comunque a piazzare buoni risultati.

L'obiettivo però rimane quello di poter lavorare a progetti di vostro interesse. Voto - 9️⃣

Pesci: finalmente riuscirete a essere più romantici e decisi sul fronte sentimentale. Con questa Luna in congiunzione, sarete più inclini a vivere con più interesse la vostra relazione di coppia, ma anche voi cuori solitari avrete voglia di mettervi a caccia della perfetta anima gemella. Sul piano professionale avrete bisogno di qualche idea migliore per svolgere progetti davvero interessanti. Voto - 7️⃣