Per la giornata di lunedì 17 ottobre 2022, l’Oroscopo vedrà alcuni segni dello zodiaco di aria che ritorneranno in cima alla classifica, come il Bilancia e l’Acquario, mentre altri rimarranno stabili alle ultime posizioni, come il Gemelli e il Leone.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di lunedì: shopping per Bilancia

1° Bilancia: tempo libero e shopping. Ogni cosa che vi riguarda ora si farà decisamente interessante, e anche tutto ciò che direte potrebbe essere di supporto alle persone che vi circondano.

Secondo l’oroscopo ogni malumore sarà lasciato del tutto alle spalle.

2° Acquario: delle bellissime novità in famiglia vi spingeranno ad un buonumore forte, che saprà resistere a lungo anche senza l’aiuto esterno che solitamente vi serve. Potrebbero verificarsi delle evoluzioni per le coppie già datate e per le famiglie più originali, secondo l’oroscopo.

3° Pesci: probabilmente nella vostra vita privata si concluderà un capitolo e ne comincerà uno nuovo, e questo segnerà definitivamente una svolta nell’ambito delle amicizie. Sul lavoro state andando a gonfie vele, nonostante qualche piccolo segno di cedimento in serata.

4° Scorpione: avrete un lunedì denso di emozioni che potrebbero farvi sognare ad occhi aperti.

Avrete comunque una netta distinzione fra ciò che sarà reale e fattibile da ciò che invece rimarrà solamente nei vostri pensieri, secondo l’oroscopo.

Svolta per Toro

5° Toro: avrete un giro di vite ottimale che potrebbe portarvi ad una vera e propria svolta definitiva. Non sempre arriverete subito ai risultati, ma state pur certi che questi saranno assicurati.

Ottima atmosfera in famiglia e all’interno del contesto professionale.

6° Capricorno: avere al vostro fianco una persona che racconterà degli anni passati sicuramente vi farà piacere, mentre non avrete problemi a sviluppare una serie di nuove conoscenze che potrebbero darvi tante soddisfazioni.

7° Sagittario: ora dedicarsi alla famiglia e di meno al partner sarà doveroso, per cui non sempre si potrebbero profilare all’orizzonte eventi di comprensione profonda come ve li immaginate.

Secondo l’oroscopo, dovrete mettere ordine nella vostra mente.

8° Ariete: state uscendo da un periodo non molto gradevole per la vostra relazione, per cui potreste vedere le cose in modo molto più positivo rispetto a qualche settimana fa. Con gli affari potreste fare di meglio, anche se la fortuna sta faticando a mantenersi costante per il vostro segno.

Disaccordi in famiglia per Vergine

9° Vergine: avrete dei disaccordi molto pesanti con la famiglia su questioni che probabilmente riguarderanno soltanto voi e il vostro lavoro. Per quanto riguarda gli affetti potreste non essere molto passionali, anzi, potreste dimostrare un po’ di freddezza al partner.

10° Cancro: la nostalgia non vuole proprio andare via, ma adesso sarete sulla buona strada per ricominciare a badare a voi stessi e a tutto ciò che vi gravita attorno.

Avrete una piccola dose di positività che crescerà esponenzialmente, ma piano piano.

11° Gemelli: avrete un atteggiamento molto pigro e distaccato, per cui non sempre riuscirete a portare a termine i progetti che vi siete prefissati. Finalmente però dovrete avviare una conversazione con il partner che vi porterà ad un allontanamento sereno.

12° Leone: stare da soli potrebbe farvi sentire in qualche modo ‘spenti’ su alcuni aspetti, ma sarà una delle poche occasioni che avrete per riflettere su alcune situazioni legate alla sfera familiare, secondo l’oroscopo. Cercate di scacciare il malumore.