Secondo l'oroscopo, la settimana che va dal 3 al 9 ottobre sarà piena di incertezze per le persone nate sotto il segno del Toro e positiva per quelle che appartengono al segno dello Scorpione. Per i nati in Cancro arriveranno delle novità positive che riguardano la sfera amorosa, per i nati Pesci sarà un periodo di scoperte dal punto di vista della salute. A seguire, le previsioni astrologiche dell’amore, del lavoro e della salute, dedicate alla prima settimana di ottobre.

Oroscopo e previsioni della settimana dal 3 al 9 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, questa prima settimana di ottobre non dovrebbe portare sorprese almeno che non vi facciate prendere dall’ansia. È il momento di capire di chi fidarvi, in questo modo eviterete di soffrire voi e chi vi sta vicino. No alle relazioni improvvisate. Sotto il profilo lavorativo, aumenta il desiderio di rinnovamento, lasciate indietro gli errori del passato e occupatevi solamente dei vostri obiettivi. In salute, anche se non è facile, dovete mantenere le calma e non reagire alle provocazioni.

Toro – Secondo l'Oroscopo dell'amore, questa è una settimana di incertezze. Le relazioni poco solide devono resistere a qualsiasi tempesta.

Non perdetevi d’animo, anche quando le cose sembrano andare per il verso sbagliato c’è sempre speranza. In campo lavorativo, non distraetevi e date il meglio di voi stessi. Non abbassate la guardia e tenete sotto controllo i vostri avversari. Sotto il profilo della salute, se avete avuto qualche problema fisico negli ultimi tempi, questa settimana permette una ripresa totale.

Gemelli – Sotto il profilo amoroso, i sentimenti tornano protagonisti questa settimana. Sarete più disponibili al dialogo, alla chiarezza. I single che non sono ancora riusciti a trovare l’anima gemella non devono mollare, presto Cupido scaglierà la freccia giusta per voi. Sul fronte del lavoro, le spese eccessive di questa estate vi hanno scoraggiato.

La situazione lavorativa inizierà a migliorare da metà settimana. Alcuni rapporti professionali otterranno conferme. In salute, nei primi giorni di questa settimana potreste sentirvi poco bene, attenzione ai malanni di stagione o a ciò che mangiate.

Cancro – Sul fronte dell’amore, questa settimana porta qualche notizia positiva. Se dovete prendere una decisione molto importante, fatelo in questi giorni. Il tempo è prezioso anche in amore, quindi, i single in cerca d’amore devono uscire più spesso, frequentare locali affollati e conoscere gente nuova. L’oroscopo del lavoro dice che in questo periodo siete poco brillanti e questo vi penalizza in ambito economico. Cercate di non fare spese superflue, perché qualcuno vi controlla di nascosto e ha intenzione di mettervi il bastone tra le ruote al primo intoppo.

Sul fronte della salute, è un periodo un po’ pazzo, mangiate in maniera sana ed equilibrata.

Previsioni zodiacali da lunedì 3 a domenica 9 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – L'oroscopo dell'amore raccomanda di non lasciare nulla a caso e di non permettere a nessuno di mettervi fretta, qualora dobbiate fare una scelta di tipo sentimentale. La pressione non vi fa ragionare e non vi è mai stata utile. Siate meno impulsivi e più dolci con le persone che amate. In campo lavorativo, è la settimana adatta per dare forma ai vostri progetti utili per il futuro. Ascoltate gli esperti ed eviterete errori. Sul fronte della salute, ci saranno giornate in cui vi sentirete un po’ confusi, ma grazie alla vostra forza ed energia riuscirete a eliminare certi malesseri.

Vergine – In campo amoroso, sicuramente vi attende una settimana all’insegna della serenità, del romanticismo e della passione. Ciò che conta è tenere i piedi a terra. Ultimamente avete dovuto lottare sia con il partner che contro i pregiudizi anche delle persone care. Adesso, però, è il momento di raggiungere una tranquillità interiore e stare alla larga da persone tossiche, negative e invidiose. Sul fronte del lavoro, i momenti peggiori ormai sono un lontanissimo ricordo. Adesso siete più determinati, grintosi e sicuri di voi stessi. Se avete dei progetti in cantiere, dovete muovervi subito. Sotto il profilo sanitario, vi state riprendendo alla grande e non dovete più subire i malesseri accusati negli ultimi mesi.

Bilancia – Sotto il profilo amoroso, è un periodo di ripresa, quindi, sfruttatelo per dedicare il vostro tempo alle persone che amate e soprattutto a voi stessi. Se voi e il vostro partner avete idee chiare sul vostro futuro, non esitate a realizzarle. I single devono evitare doppie storie, è il momento di cercare una relazione solida. In campo lavorativo, se avete in testa di sviluppare qualcosa di innovativo, questo è il periodo giusto. Qualcuno potrebbe farvi una proposta allettante. In salute, la forza non vi manca, però, non affaticatevi troppo per raggiungere in pochissimo tempo i risultati sperati. Fate più attività fisica, questo è il consiglio dell’oroscopo.

Scorpione – Per l’amore è un periodo positivo.

I dubbi che vi hanno assillato negli ultimi mesi finalmente scompariranno per lasciare il posto a pensieri positivi. Non abbiate paura di affrontare un futuro con la persona che vi fa battere il cuore ogni giorno. L'oroscopo del lavoro afferma che partirete alla grande questa settimana. Non arrendetevi solo perché una vocina vi ha sussurrato che non ce la farete mai a raggiungere i vostri obiettivi. Ignoratela e andate avanti per la vostra strada, magari siete molto vicini al traguardo. Combattete sempre per costruirvi un futuro migliore. Periodo positivo anche dal punto di vista della salute, il vostro fisico risponde bene ai cambiamenti di stagione e non vi manca l’energia.

La settimana 3-9 ottobre secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, non avete scampo perché le stelle vogliono che voi prendiate adesso una decisione decisiva. Basta rimandare, è il momento di guardare in faccia la realtà e ascoltare la voce del vostro cuore. Se avete deciso di rompere la storia, non potete più rimandare altrimenti finirete per odiare la persona che vi sta al vostro fianco. Nessun problema nelle coppie che stanno insieme da tantissimi anni. Sotto il profilo lavorativo, chi è vincolato al proprio lavoro da tempo potrebbe sentire l’esigenza di cambiare. Gli altri che si sono adeguati nei propri ambienti di lavoro hanno raggiunto la pace e si accontentano di quello che hanno.

L’oroscopo della salute afferma che questa è una settimana di recupero, finalmente riacquisterete più fiducia in voi stessi.

Capricorno – Sotto il profilo amoroso, non avete ancora le idee chiare riguardo ai vostri sentimenti, la verità è che avete poco interesse per capire le ragioni di questi dubbi. Certo, avete bisogno ancora di tempo per trovare la vostra dimensione, ma non potete trascurare i vostri affetti. Single fortunati nel weekend. Sul fronte del lavoro, siete degli spendaccioni, quindi, è inutile raccomandarvi di non fare spese azzardate. La vostra situazione economica non è delle migliori, ecco perché dovete assolutamente fare qualche sacrificio se volete realizzare almeno un vostro sogno.

Ignorate le provocazioni dei colleghi che non sopportate, altrimenti finirete per litigare. Sotto il profilo della salute, un po’ di nervosismo vi farà stare con la fronte aggrottata e questo potrebbe farvi venire qualche ruga in più.

Acquario – In campo amoroso, il vostro animo è irrequieto questa settimana. Se avete difficoltà a essere lucidi nelle scelte importanti, cercate di farvi consigliare da una persona che vi conosce molto bene. State alla larga dai guai e ignorate i cattivi pensieri. Sotto il profilo lavorativo, è un periodo molto impegnativo, avete preso troppe responsabilità. Comunque, la fortuna girerà dalla vostra parte, molti di voi coglieranno al volo l’occasione che stavano aspettando da una vita.

Sul fronte della salute, non siete in perfetta forma ma avete poco interesse al vostro fisico. Siete svogliati e, anche se fate palestra regolarmente, vi concedete molti peccati di gola.

Pesci – Sotto il profilo amoroso, molti di voi sono scoraggiati, in realtà questa prima settimana di ottobre riserverà buone possibilità per il futuro sentimentale e per costruire qualcosa di concreto con la persona amata. Quello che dovete fare è modificare il vostro atteggiamento verso gli altri. L'oroscopo del lavoro afferma che la vostra grinta vi porterà a essere iperattivi. Potreste anticipare alcuni affari o progetti che farebbero aumentare i guadagni. Sotto il profilo sanitario, è importante fare controlli periodici, potreste scoprire tante cose interessanti sul vostro corpo che ignoravate da tanto tempo. Continuate a tenere sotto controllo la vostra alimentazione.