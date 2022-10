L'Oroscopo settimanale è pronto a svelare le nuove previsioni astrologiche relative alla settimana dal 31 ottobre al 6 novembre 2022. Vediamo quali saranno i segni fortunati scegliendoli tra i sei simboli in analisi in questo contesto, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

La settimana in oggetto vedrà l'ingresso della Luna in Acquario lunedì 31 ottobre, per la precisione a partire dalle ore 16:43. Successivamente la musa dei poeti, mercoledì 2 novembre alle ore 19:46, sarà ammirata nelle vesti relative alla Luna in Pesci. La settimana infine potrà ritenersi conclusa con l'ingresso della Luna in Ariete, sabato 5 novembre.

A voi il piacere di togliere il velo all'oroscopo della settimana da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8. Le stelle tifano per voi in compagnia della Luna, regalandovi nuovi slanci e vitalità. Datevi da fare per realizzare un progetto importante e vivere nuove esperienze. Chi è in cerca dell’amore non troverà ostacoli ai suoi piani. Avrete fascino e capacità di conquista. Questa sì che è vita, con la Luna nel segno armonica a Venere, Marte e Urano: in pratica la kermesse della vitalità e dell’allegria. Se divertirsi costa, pazienza... L’importante in questi giorni è fare il pieno di felicità e vivere tutto con entusiasmo.

La classifica a stelline:

Top del giorno sabato 5 novembre (Luna nel segno);

★★★★★ giovedì 3, venerdì 4 e domenica 6;

★★★★ mercoledì 2 novembre;

★★★ martedì 1 novembre;

★★ lunedì 31 ottobre.

♉ Toro: voto 6.

Questa settimana chi va piano, va sano e va lontano... Meglio accontentarsi di fare un piccolo passo alla volta, senza voler mettere troppa carne al fuoco. Puntate a concludere gli impegni della giornata, anche se i nuovi progetti rimarranno in fase di stallo. A rassicurarvi è la fiducia in voi stessi e nel vostro fascino. Passionalità ed entusiasmo vi rendono vincenti su ogni rivale, reale o presunto.

Qualche difficoltà con chi lavora con voi: semplici malintesi, che però dovranno essere subito chiariti.

La classifica settimanale:

★★★★★ lunedì 31 e martedì 1;

★★★★ mercoledì 2, giovedì 3 e domenica 6;

★★★ venerdì 4 novembre;

★★ sabato 5 novembre.

♊ Gemelli: voto 9. La Luna è dalla vostra. È bello ritrovarsi a tu per tu con il partner, dopo aver vissuto momenti intensi e anche un po’ complicati sul fronte del lavoro.

Due cuori e una capanna è una scelta che piace a pochi, ma per voi l’essenziale è stare insieme. Nel rapporto di coppia non devono esserci segreti fra voi e il partner. Manifestate senza timidezza o falsi pudori quello che avete nel cuore. Se siete in cerca di una nuova occupazione, puntate sulle vostre competenze o professionalità specifiche.

La classifica a stelline:

Top del giorno giovedì 3 novembre;

giovedì 3 novembre; ★★★★★ mercoledì 2, venerdì 4 e sabato 5;

★★★★ martedì 1 e domenica 6;

★★★ lunedì 31 ottobre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 5. Luna disarmonica, cresce la suscettibilità. Sotto accusa la vostra momentanea incapacità a soffermarvi sulle cose per il tempo necessario.

Niente incontri romantici, perché di romantico avrete poco. Scarsa sintonia anche tra partner e famiglia. Insomma, una settimana da archiviare. Scaricate le tensioni occupandovi di questioni che rimandate da un po’, come riordinare o fare manutenzioni in casa. Liberate scaffali e armadi da oggetti che non utilizzate più: un gesto simbolico per guardare al futuro.

La classifica a stelline:

★★★★★ martedì 1° novembre;

★★★★ lunedì 31, mercoledì 2 e domenica 6;

★★★ giovedì 3 e sabato 5;

★★ venerdì 4 novembre.

♌ Leone: voto 6. Un pizzico di senso dell’umorismo vi consentirà di uscire da una situazione complicata. Pertanto, questa settimana meglio non prendere le cose troppo sul serio. Sarete dotati di un carisma speciale, che saprete impiegare per strappare i consensi che v’interessano..

Grazie alla vostra sensibilità, che vi rende più intuitivi di altri, saprete come comportarvi in una questione che coinvolge una persona cara. Aprite il cuore e raccontate a chi vi è accanto i vostri desideri, i vostri sogni, le vostre aspirazioni.

La classifica a stelline:

★★★★★ mercoledì 2 e giovedì 3;

★★★★ martedì 1, venerdì 4 e sabato 5;

★★★ lunedì 31 ottobre;

★★ domenica 6 novembre.

♍ Vergine: voto 6. Cercate di badare al sodo e di non perdervi in progetti nebulosi, magari dietro consiglio di un amico, piuttosto consolidate le certezze acquisite. Potrete smaltire buona parte delle incombenze arretrate e sbrigare con successo faccende noiose ma necessarie. Intestardirsi contro gli ostacoli in questo momento non giova alla vostra economia.

Meglio fare un passo indietro per non sprecare tempo e risorse. Contrattempi e tensioni per chi è in partenza: fronteggiateli con razionalità e senso pratico.

La classifica a stelline:

★★★★★ lunedì 31 e domenica 6;

★★★★ martedì 1, venerdì 4 e sabato 5;

★★★ mercoledì 2 novembre;

★★ giovedì 3 novembre.

