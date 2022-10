Mentre il mese di ottobre volge al termine e porta con sé le ultime novità del periodo, arrivano di seguito le previsioni e l'Oroscopo per tutti e dodici i segni zodiacali in vista della giornata del 26 ottobre 2022. Di seguito le indicazioni sia per l'amore che per il lavoro.

Ariete: in amore giornata che invita alla prudenza visto che potrebbero nascere non poche problematiche. Nel lavoro situazione che porta qualcosa di buono, un possibile cambio arriverà a breve.

Toro: per i sentimenti momento che vi vede maggiormente confusi, vi sentite tesi e nervosi.

Nel lavoro le nuove esperienze potranno essere gestite al meglio.

Gemelli: a livello sentimentale giornata interessante, sarà importante chiarire quanto rimasto però in sospeso. Nel lavoro tutte le situazioni che arrivano ora saranno da programmare al meglio.

Cancro: in amore giornata che vi vede più forti; portate avanti una fase di maggiore ottimismo. A livello lavorativo gli investimenti che farete ora saranno importanti anche se alcune novità non mancheranno.

Leone: a livello amoroso giornata in cui sarà necessario prendere le distanze, in particolare se vivete una storia che crea dei problemi. Nel lavoro meglio evitare azzardi, siate cauti in tutto.

Vergine: in amore condiziona astrologica interessante, ma è una fase di maggiore agitazione.

Nel lavoro c'è chi vuole cambiare, le emozioni in più comunque non mancheranno.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata interessante e momento favorevole. Nel lavoro un po' di agitazione non mancherà, ma le buone idee comunque sono da portare avanti.

Scorpione: a livello amoroso dopo una separazione ora sarà possibile un riavvicinamento grazie a Venere e Sole nel segno.

Se invece vivete una storia d'amore interessante fase che vi vede favoriti. Nel lavoro c'è una buona capacità di azione, le intuizioni non mancano.

Sagittario: per i sentimenti con la Luna nel segno potrete fare degli incontri interessanti. Nel lavoro meglio non pensare troppo al passato ma guardare al futuro in modo più ottimista.

Capricorno: a livello sentimentale buone le opportunità in questa giornata, periodo che vi vede comunque più forti. Nel lavoro alcuni hanno la necessità di cambiare, ma meglio stare attenti a non fare passi azzardati.

Acquario: per i sentimenti giornata non esaltante che potrebbe creare tensioni inutili, meglio non esagerare con le parole. Nel lavoro eventuali discussioni dovranno essere rimandate alle prossime settimane.

Pesci: in amore torna una fase di grande interesse, avrete la possibilità di mettere a punto incontri positivi. Nel lavoro momento di grande forza, sentite la voglia di dire come la pensate.