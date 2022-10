L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 31 ottobre 2022. In questo caso, come al solito, a essere analizzati saranno i segni della seconda sestina, messi a confronto con i settori della vita legati all'amore e al lavoro. Curiosi di scoprire qualche indizio in più?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 31 ottobre consultando il responso delle stelle in merito a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali del 31 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★.

Segno indicato tra i favoriti dalle stelle. Nonostante sia lunedì, sprizzerete energia e buonumore potendo contare sulla focosa Luna in Acquario. Idee effervescenti da mettere in pratica subito con ottimi riscontri nel medio termine. Se ultimamente avete un po’ indugiato nella pigrizia, da oggi la ripresa dell’attività vi vedrà scattanti e di buona volontà. I ritmi di lavoro saranno serrati, questo è sicuro, ma a chi come voi punta in alto e vuole conquistare la stima di persone influenti, non è permesso poltrire. In amore, accantonate tutto quanto non fa "amore": le discussioni, gli istinti prevaricatori, gli impegni di lavoro e date spazio al gioioso desiderio che viene dal cuore.

Scorpione: ★★★★.

Recuperato l’equilibrio, in questo avvio settimanale al centro dell’attenzione ci saranno questioni finanziarie da gestire oppure nuovi oneri finanziari da valutare. Dal momento che molte cose bollono in pentola, approfittate del silenzio astrale per riflettere per poi prendere iniziative. Nel lavoro, un maggiore impegno in termini di fatica verrà ripagato con l’auspicato aumento del giro d’affari e del prestigio professionale.

In amore un onesto mea culpa potrebbe essere il primo passo da fare, ovviamente qualora cercaste una riconciliazione con la persona amata. Pentitevi di eventuali sbagli, solo così vi guadagnerete l’assoluzione e la stima di chi amate.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 31 ottobre indica diversi nati in Sagittario in affanno. Penalizzati dalla quadratura tra Luna e Mercurio, invierete segnali di disagio a chi avrete difronte.

In amore, dubbi e incertezze vi costringeranno a fare un passo indietro. La vita a due potrebbe essere fonte di sorprese (al contrario). Il partner non mancherà certo di dare il proprio aiuto, per cui fra una coccola e l’altra comincerete a gettare un ponte per il futuro. In alcuni casi sarebbe davvero un inutile spreco di energie piangere sul latte versato. Per quanto ci siano dei rimpianti, guardare indietro è oltremodo dannoso. Possibilità di disaccordi in ambito familiare e acquisti al di sopra delle vostre possibilità: saranno da tenere assolutamente sotto controllo! Nel lavoro, a dispetto di chi vi vuole inguaribili idealisti, dimostrerete di avere un senso pratico molto funzionale.

Oroscopo e stelle del 31 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Plutone, pianeta presente nel vostro segno, è pronto a dare nuovo sprint alla quotidianità in generale. Non vi lascerete sfuggire un’occasione d’oro e, con una mossa elegante e tempestiva, porterete a termine con successo affari, trattative e persino conquiste! Voglia di nuovi acquisti? Fatelo, senza pensare al "gruzzolo". La creatività risulterà in recupero, ottima da sfruttare nel caso ci fosse un rapporto che attraversa un momento di crisi. Nel solito giro delle amicizie potrà fare la sua apparizione una persona davvero interessante. Non siate timidi e approfondite la conoscenza. Nel lavoro potreste trovare agganci utili o risolvere, grazie all’aiuto di un collega, una questione che da tempo vi teneva un po’ sulle spine.

Acquario: "top del giorno". Luna in Acquario a partire dalle ore 16:43 del pomeriggio. A beneficiarne, più di ogni altro, sarà senz'altro il rapporto di coppia. Dopo i recenti dissapori, un tono romantico e delicato è quel che ci vuole per ristabilire la pace e riportare il rapporto a livelli accettabili. Se siete tra coloro che in questi giorni hanno bisticciato con il partner, seguite il suggerimento delle stelle e con un fiore in mano come bandiera bianca, ricercate la pace. Single, la risposta che attendete si farà sempre più desiderare, generando una quantità di dubbi: non potete mollare proprio adesso, a due passi dal traguardo. Nel lavoro invece, un imprevisto potrebbe mandare all’aria eventuali piani lavorativi.

Privilegiando la possibilità di rifletterci meglio potreste scoprire che non tutto il male viene per nuocere.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 31 ottobre mette sul piatto la concreta possibilità di avere a che fare con un inizio settimana abbastanza positivo. L’incontro causale con un ex partner procurerà dentro di voi piacevolissimi brividi, ma anche una montagna di grattacapi con l’attuale compagno/a. Non pensiate di recuperare il filo del discorso: è passata troppa acqua sotto i ponti, non avrebbe senso... Se avete a disposizione qualche ora da spendere in un luogo romantico, il risultati saranno splendidi, anche nel lungo periodo. Un pizzico di romanticismo in più farebbe miracoli: peccato che voi da quell’orecchio non ci sentiate e non intendiate sprecare tempo. Nel lavoro invece, dovendo fare i conti con la distrazione incombente e con una serie di fastidiosi ritardi, avrete bisogno di tanta, tantissima calma.