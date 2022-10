Una nuova settimana sta per giungere, segnando così la fine del mese di ottobre e la nascita di un novembre ricco di novità ed emozioni per i vari segni zodiacali. L'Oroscopo preannuncia infatti l'arrivo di un periodo ottimale per coloro nati sotto al segno dell'Ariete, propostivi come non mai e pronti a mettersi in gioco su ogni fronte. Positività e ottimismo anche per quanto riguarda il segno dello Scorpione, mentre chi è nato sotto alla Vergine non riuscirà a godersi appieno le prossime giornate, ritrovandosi all'interno di una settimana burrascosa e incerta.

Cambiamenti in vista per il segno dei Pesci: è giunto il momento di portare un po' di pulizia nella propria vita.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, il segno zodiacale in questione avrà finalmente la possibilità di mettersi in gioco e mostrare al prossimo quelle che sono le proprie capacità. Circondarsi di persone fidate con le quali condividere le proprie vittore aiuterà a ritrovare quell'autostima che si credeva essere andata perduta. Buoni propositi anche per quanto riguarda la sfera sentimentale ed economica. Periodo non poco ottimale.

Toro - secondo l'oroscopo, l'intera settimana si rivelerà ottimale per il segno del Toro, ma la parte centrale della stessa sarà in grado di donare momenti magici ed interessanti.

Riuscire a trascorrere del tempo in compagnia della persona amata, o comunque della persona di cui ci si è infatuati, non sarà complicato e potrebbero nascere situazioni interessanti. Attenzione a non dare tutto per scontato.

Gemelli - qualche cambiamento potrebbe portare alla nascita di una insolita confusione nella mente e nella vita dei Gemelli.

Riuscire a calcolare tutto, compresi gli eventuali imprevisti, non sarà semplice e ci si potrebbe ritrovare costretti a modificare i propri piani all'ultimo secondo. Circondarsi di persone fidate a cui chiedere consiglio non sarà una cattiva idea.

Cancro - ottimo periodo anche per il segno zodiacale in questione. L'oroscopo prevede il sopraggiungere di proposte interessanti all'interno dei vari ambiti della vita, ma sarà soprattutto quello sentimentale a sorprendere.

L'unico consiglio che si può elargire è quello di vagliare attentamente le varie proposte prima di prendere una eventuale decisione. Mai provare vergogna nel chiedere consiglio alle persone care.

Leone - l'intera settimana sembra essere abbastanza ottimale per coloro nati sotto al segno zodiacale del Leone. Una posizione "ballerina" della Luna potrebbe mettere il bastone fra le ruote e portare alla nascita di probabili intoppi, ma grazie alla grinta del Leone si riuscirà a superare la maggior parte degli ostacoli senza troppa fatica. Anche quando non tutto sembra andare nel verso giusto, stringere i denti e mantenere la calma si rivelerà utile ed efficace.

Vergine - l'oroscopo di questa nuova settimana del mese, l'ultima di ottobre e la prima di novembre, non sembra prevedere gioie per i nativi del segno zodiacale in questione.

Lo stress ed il nervosismo faranno capolino già dalle prime giornate di questo periodo portando alla nascita di battibecchi e discussioni varie all'interno della vita di coppia. Molte situazioni verranno portate alla luce e sarà necessario risolverle e trovare un punto d'incontro con il partner per non rischiare di ledere la fiducia reciproca.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - stando alle anticipazioni dell'oroscopo, la nuova settimana di transizione aiuterà la bilancia ad approfondire determinate conoscenze ottenendo qualche piccolo vantaggio utile per la costruzione del proprio futuro. Ottime saranno le giornate comprese tra Mercoledì e Venerdì, mentre un po' più confusionarie saranno tutte le altre.

Buone aspettative anche per il weekend.

Scorpione - come preannunciato, la settimana in questione sarà tra le migliori di tutto il mese. Lo Scorpione avrà quindi la possibilità di cimentarsi in hobby di vario genere e di raccogliere i frutti di ciò che è riuscito a seminare nei periodi precedenti. Trascorrere dei momenti di intimità con il partner e condividere alcune giornate con le persone amate aiuterà a rendere ancora più gioioso il periodo in questione.

Sagittario - nonostante l'oroscopo preannunci il sopraggiungere di una carica di stress non indifferente, il periodo in cui il Sagittario sta per tuffarsi non sarà da considerare completamente negativo e disastroso. Grazie alla presenza di persone fidate si riuscirà a sorridere in più occasioni, seppur non si avrà la possibilità di godersi appieno ciò che gli astri hanno deciso di donare.

Capricorno - attendere sembra essere l'unica soluzione plausibile per riuscire ad ottenere il meglio dalla vita. Varie persone hanno incrociato il cammino con il Capricorno ed alcune di esse si sono rivelate importanti per riuscire a realizzare parte di quei sogni rinchiusi nel cassetto. Tra queste sembra esserci anche la tanto desiderata "anima gemella", ma non è questo il momento migliore per dichiararsi. Migliore sarà il weekend.

Acquario - secondo quanto anticipati dall'oroscopo, la settimana in questione sarà non poco proficua per coloro nati sotto al segno dell'Acquario. Già dalle prime giornate di questo nuovo periodo si avrà la possibilità di raccogliere i frutti dei propri sacrifici, ottenendo sempre più considerazioni e ringraziamenti per quanto fatto nelle settimane ormai trascorse.

Meglio non festeggiare in solitudine, preferendo la condivisione di determinate vittorie con le persone amate.

Pesci - come già anticipato, questa nuova settimana che sta per nascere sembra farsi portatrice di cambiamenti per i nativi dei Pesci. Sembra quindi essere il momento più propizio per allontanare le persone negative e gelose per far spazio e prepararsi ad accogliere chi è in grado di portare luce e gioia nel futuro. Migliorare la propria vita non sarà complicato, ma sarà necessario armarsi di pazienza e coraggio per apportare le migliorie desiderate.